Souboj kamarádů ovládl Plekanec, Brno porazilo Kladno

Hokejisté Kladna podlehli v dohrávce 11. kola extraligy Brnu 2:3. Rytíři vedli po první třetině 2:0, ale hosté díky dvojici Lukáš Kucsera (2+1) a Petr Holík (1+2) skóre otočili. Kometa od domácího debaklu se Zlínem (0:7) neztratila ani bod ve čtvrtém utkání za sebou. Minisouboj velikánů Jaromíra Jágra s Tomášem Plekancem vyhrál z pohledu statistik díky jedné asistenci majitel domácího klubu Jágr.

Jágr s Plekancem se ocitli společně na ledě nejen kvůli focení těsně před začátkem zápasu, který se hrál před 5200 diváky ve vyprodaném hledišti, ale hned také během prvního střídání při úvodním buly. První větší možnost měl v šesté minutě Valský, jenž najížděl ze strany na gólmana Vejmelku, jenže přestřelil.

Na začátku osmé minuty se proti pravidlům provinil Plekanec. Velkou šanci měli ale hosté, když Austin přišel na útočné modré čáře o puk a Lev jel sám na strážce domácí branky Godlu, ten jeho ránu se štěstím vytěsnil. Vzápětí vykryl betonem také příležitost Orsavy. Jen vteřinu po Plekancově návratu do hry ale zakončil Jágrovu akci Machač a otevřel skóre.

V končící 15. minutě musel Zaťovič na trestnou lavici k Němcovi a Rytíři měli k dispozici 16 sekund přesilovky pět na tři. Během ní si šanci nepřipravili, pak ale při pokračující klasické početní výhodě využil přihrávky Réwaye, jenž se vrátil po delší době do domácí sestavy, střelou z první O'Donnell a zvýšil.

"Daleko víc jsme bruslili než ve zbytku zápasu. Vytvořili jsme si přesilovky a díky tomu jsme se dostali do vedení. Soupeř ale hrál dobře, klobouk dolů," ocenil Jágr.

"První třetinu jsme trošku zaspali, měli jsme tam tři vyloučení a byli jsme za to potrestáni, když jsme dostali dva góly. Naštěstí od druhé třetiny se ten náš výkon naprosto změnil, měli jsme pohyb a dali jsme i krásné góly. Za ty dvě zbývající třetiny pro mužstvo absolutní pochvala," uvedl trenér vítězů Petr Fiala.

Ve druhém dějství Kometa hodně přidala. Už ve 23. minutě se také hosté dočkali snížení: Svozil po Holíkově vyhraném buly krásně našel Kucseru a situaci už nezachránila ani Godlova robinsonáda. "Krásně ho tam našel. Klobouk dolů, s jakým přehledem hrál v šestnácti letech," řekl Jágr.

Vrátit Kladno do sedla mohl z prostoru mezi kruhy Zikmund, ale Vejmelka byl proti. Po polovině zápasu Godla zachránil proti Horkému. O chvilku později zahrozil v krátkém sledu dvakrát Jágr, jenže Vejmelka byl opět připravený. Ve 37. minutě pak Zaťovič při početní výhodě nabil Kucserovi a ten svým druhým dnešním gólem vyrovnal.

V úvodu třetí dvacetiminutovku vybojoval dobře forčekující Valský kotouč, připravil obrovskou šanci pro O'Donnella, ten ztroskotal opět na Vejmelkovi. Na druhé straně dokonal obrat po pěkné individuální akci Holík. Na konci 49. minuty zazvonil Hruška na tyčku.

Další šanci ke zvýšení náskoku promarnil nepřesnou koncovkou Pyrochta. Vyrovnání při stupňujícím se tlaku Rytířů měl na holi Réway. Na závěrečných 82 sekund sáhli domácí ke hře bez gólmana, v níž nevyužil další dobrou šanci Réway a Kladno už porážku neodvrátilo.

"To jsem měl dát. Možná jsem si to měl zpracovat a počkat si, až gólman trochu více spadne, jak se bude přesouvat. Střílel jsem z první, abych nic neriskoval. Obě ty šance jsem měl dát, to je na mě," přiznal Martin Réway.

"S několika mužstvy jsme ještě nehráli, nicméně za tu dobu, co jsem v sestavě to opravdu byl nejsilnější soupeř. Když nás nepřejeli, neznamená, že neměli zápas pod kontrolou silově. Škoda, že jsme se divákům v takové atmosféře neodměnili vítězstvím," mrzelo Jágra.

V Hradci gól nepadl

Hokejisté Hradce Králové zdolali v předehrávce 32. kola extraligy Třinec 1:0 po samostatných nájezdech a vyhráli po předchozích dvou domácích zápasech bez bodu. V rozstřelu rozhodl jediný úspěšný střelec Aleš Jergl. Hradecký gólman Marek Mazanec vychytal třetí nulu v sezoně, Patrik Bartošák si připsal první čisté konto v dresu Ocelářů. Třinec klesl v tabulce na druhé místo za Kometu Brno, Hradec se posunul na šestou pozici.

Zápas předehrávaný kvůli účasti Třince na prosincovém Spengler Cupu začal náporem domácích. Hradečtí, kteří bojovali i za trenéra Tomáše Martince, o jehož konci u týmu a příchodu Vladimíra Růžičky se mluví už několik dnů, se snažili úřadujícího mistra udolat tradičně - pohybem a aktivitou.

Jenže v brance Ocelářů stál výborný Bartošák. Ve čtvrté minutě ho nepřelstil bek Allen ani útočník Cingel. O pár minut později neuspěli proti reprezentačnímu brankáři Paulovič a Rákos - první se neprosadil zblízka, druhý střelou přes obránce.

Mountfieldu scházela efektivita, a proto mohl jít do vedení Třinec. V domácí přesilovce ujel Stránský, ale jeho samostatný únik Mazanec kryl. Stejně jako ve 14. minutě, kdy v početní výhodě hostů vyrazil Marcinkovu dorážku maskou.

Druhá třetina byla vyrovnaná, ale větší možnosti měli opět domácí. V přesilovce pálil Filip Pavlík, jenže Bartošák znovu perfektně zasáhl. Stejně jako proti Perretovi, jehož poslal do příležitosti Pauloviče.

Největší šanci měl domácí kapitán Smoleňák. Po chybě hostů byl úplně sám před brankou, ale bekhendem ji přestřelil. Hosté se k výraznějšímu ohrožení branky dostali až ke konci druhé třetiny, a to především zásluhou přesilovky. Stránský jel ze strany sám, Mazanec však byl pozorný. Z podobné pozice netrefil branku Gernát.

Třetí třetina byla dál bojem o první gól. Třinec mohl jít do vedení hned v její první minutě, ale Chmielewski v přečíslení dva na jednoho pálil vedle. Hradec mohl rozjásat Chalupa, jenž byl po zpětné přihrávce sám před prázdnou brankou, jenže jeho dorážku zablokovali na poslední chvíli obránci.

Poté dvakrát podržel domácí gólman Mazanec, jenž opět dostal příležitost jako jednička, přestože byl v neděli v duelu se Zlínem střídán po dvou třetinách. Nejprve maskou zastavil Stránského ránu, poté brilantně vyrazil Gernátovu teč, která byla asi největší možností Třince v utkání.

Žádný z gólmanů nebyl do konce třetí části překonán, a proto se šlo do prodloužení. Pro Hradec to znamenalo první remízu v základní hrací době v sezoně. V prodloužení měli možnosti hlavně domácí, jenže Bartošák uspěl proti Rákosovi, dvakrát proti Pavlovičovi i proti Červenému a famózně lapačkou proti Radovanu Pavlíkovi. Při domácím tlaku ujel bek Gernát, ale také Mazanec byl nepřekonatelný.

Proto musely rozhodnout nájezdy. V nich v první sérii provedl skvělý manévr domácí Jergl, jehož gól byl nakonec jediný.