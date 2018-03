Sparta? Asi konec, přiznává po vyřazení matador Hlinka

S velkou pravděpodobností poslední zápas ve sparťanském dresu odehrála v pátek při porážce 1:4 s Libercem, která završila nepovedenou sezonu, legenda pražského klubu Jaroslav Hlinka. A dost možná, že se jednalo rovněž o vůbec poslední duel kariéry jednačtyřicetiletého centra, mistra světa z roku 2001 a čtyřnásobného šampiona extraligy.

Hlinkovi s koncem sezony vyprší kontrakt. A příliš neočekává, že by mělo dojít na jeho prodloužení. "Je to teď trošku brzo, ale ve Spartě už je to pro mě pravděpodobně konec. A co bude dál, to se teprve uvidí," řekl Hlinka v rozhovoru s novináři.

Přiznal, že mu to během utkání problesklo hlavou. "Měl jsem to tam, že může jít o poslední zápas. Bylo mi to jasné, že když to dnes nezvládneme, asi jsem si tu odehrál poslední zápas ve sparťanském dresu," přitakal nejproduktivnější hokejista ve sparťanské historii, jenž s tradičním klubem slavil tuzemský primát v letech 2000, 2002, 2006 a 2007.

Derniéru si přirozeně představoval úplně jinak. "Ty konce nebývají nikdy moc veselé. Prakticky od listopadu jsem měl tu sezonu hodně těžkou, několikrát jsem nebyl v sestavě, byl jsem mimo mužstvo. Co k tomu říci... Poslední sezona ve Spartě, která byla bohužel z mé strany hodně špatná," mrzelo Hlinku, který si za 44 zápasů včetně předkola připsal 18 bodů za dvě branky a 16 asistencí.

Je možné, že by oblékl dres jiného klubu? "Je to vážně těžké hned teď krátce po posledním zápasu sezony. Možné to je... Ale je to pro mě těžké. A záleží samozřejmě i na zájmu. Fakt je ten, že sezonu jsem neměl dobrou a mám i nějaký věk. Takže je dost možné i to, že jde o úplný konec," prohlásil Hlinka.

Potřebuje najít chuť, ale netuší, zda bude v hledání úspěšný. "To je teď ta otázka. Uvidím. Možná už jí třeba ani nenajdu. Vždy jsem byl ale zvyklý docela tvrdě trénovat, i když samozřejmě postupem času a věku toho člověk vydrží daleko méně než dřív. Tréninku se ale nebojím, takže zkusím si trénovat a uvidím, co mi na to řeknou tělo a hlava," uvedl Hlinka.

Připustil, že vše by se případně mohlo odvíjet i od možné nabídky. "Nejde ale jen o ty nabídky samotné. Musí to dávat nějaký smysl a já v tom musím najít nějakou motivaci. Určitě nebudu hrát jen proto, abych si udělal ještě čárku za nějakou další odehranou sezonu," podotkl pražský rodák, jenž v sezoně 2007/08 okusil v dresu Colorada i slavnou NHL.

"Uvidíme, jestli třeba někdo přijde a řekne 'pojď nám pomoct', nechci předbíhat. Samozřejmě vím, jak jde hokej dopředu. A předpokládám, že nikdo asi moc nebude chtít skoro dvaačtyřicetiletého hokejistu," řekl Hlinka.

Sparta má za sebou sportovně nepovedený ročník po všech směrech. "Tohle předkolo podtrhlo bohužel celou tu naši sezonu. Nebyla dobrá od začátku až do konce a jen jsme to tím celé stvrdili, že ta sezona byla prostě špatná," uzavřel Hlinka.