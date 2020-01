Sparta hostí Boleslav. Projeví se na hostech zápasová pauza?

Hokejisté Sparty budou mít v úterní dohrávce 34. extraligového kola, v níž se představí doma proti Mladé Boleslavi, příležitost opět poodskočit v čele tabulky druhému Liberci. Bílí Tygři se v neděli díky výhře nad Olomoucí (4:1) dotáhli k Pražanům na jediný bod a mají tři utkání k dobru. Zatímco Sparta hrála v novém roce už dvakrát, Mladoboleslavští se představí poprvé od 30. prosince.

Lídr tabulky zvládl v Německu boj o body v sobotním zápasu pod širým nebem, na stadion fotbalového Dynama Drážďany přišlo více než 32 tisíc diváků. Svěřenci kouče Uweho Kruppa zdolali Litvínov 3:2 a potřetí za sebou naplno bodovali. Nyní už se ale po mimořádném zpestření vracejí do standardního režimu. "Mám radost za tři body a celkově jsem spokojený s posledními zápasy. Musíme stejně pokračovat i dál," zdůraznil Krupp.

"Bylo krásné zahrát si takový zápas, už jen to, že jsme ho vyhráli. Utkání pod širým nebem a v takové skvělé atmosféře, to nezažijete každý den. S tříbodovým ziskem navíc je to paráda. Myslím, že svou roli sehrála trpělivost. Využili jsme šance, které jsme dostali. Soupeři jsme sice také něco nabídli, ale myslím, že toho Litvínovští neměli tolik jako my," konstatoval útočník Lukáš Rousek.

Středočeši budou hrát zápas po více než týdnu. "Těch pauz jsme měli teď poslední dobou nějak moc, ale samozřejmě jsme vyšli vstříc Spartě s ohledem na jejich zápas v Drážďanech. Třinec měl zase Spenglerův pohár, prostě se to takhle sešlo, to se nedá nic dělat. Ale rozhodně bychom místo toho zápasového volna raději hráli," řekl trenér Pavel Patera.

Jeho svěřenci prohráli tři z posledních čtyř zápasů. Výkony Bruslařského klubu podle kouče nebyly špatné, důležité je ale připisovat body. "Určitě chceme vyhrávat, ale tabulka je teď celkově trochu zkreslující. Čeká nás vedoucí Sparta, kterou jsme přes ty těsné porážky v obou dosud odehraných zápasech v sezoně hodně potrápili. Doufám, že podobně dobře si povedeme i do třetice," přál si Patera.

Pražané jsou v jeho očích mimořádně silným protivníkem. "Sparta má opravdu velmi silný tým a také to dokazují svým postavením v tabulce. Jsou silní komplet odzadu až po posledního útočníka, mají to výborně poskládané. Když ale budeme hrát svou hru, věřím, že máme určitě šanci uspět," doplnil Patera.