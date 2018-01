Sparta na Chomutov nestačila, o vítězi rozhodlo trestné střílení

Hokejisté Chomutova vyhráli předehrávané utkání 39. kola extraligy na ledě Sparty 3:2 a posunuli se před Pražany na sedmé místo tabulky. Piráti sice ztratili dvoubrankové vedení, v 51. minutě ale o jejich výhře rozhodl gólem z trestného střílení Roman Chlouba.

Do první gólové šance se dostal až v 8. minutě při Klimkově vyloučení hostující Růžička, obránce Ďaloga však stihl zaskočit za Laca a hokejkou puk směřující do odkryté branky odehrál. Sparťané poté přežili i Laukovu šanci, ale ve 13. minutě již inkasovali.

Ještě předtím sice vyzkoušeli pozornost Lukeše na druhé straně Ďaloga s Pechem, skóre ale otevřel Koblasa. Po Chloubově přihrávce trefil přesně do levého horního rohu domácí branky.

V 16. minutě Laco, který přišel do Sparty na konci prosince právě z Chomutova, kapituloval podruhé. Akce Pirátů přitom začala jeho rozehrávkou, kterou hosté zachytili, a po rychlé kombinaci padajícího Laca přehodil Huml.

"K první třetině jsme přistoupili naprosto laxně a soupeři jsme naším nedůrazem v obranném pásmu darovali dvoubrankové vedení. Nerozumím tomu, proč se tak stalo. Hráče jsme na to upozorňovali," řekl domácí trenér Jaroslav Nedvěd.

Na začátku druhé třetiny Pražané lehce zvýšili aktivitu a ve 26. minutě se jim podařilo i snížit. Pechovu akci zakončil Klimek a připsal si čtvrtý gól v posledních pěti zápasech. "Cítím se teď dobře, v lajně si s klukama vyhovíme a padají nám tam i nějaké góly, za což jsme rádi. Pecháček (Lukáš Pech) to výborně rozhazuje. Budeme jen doufat, že nám to půjde stejně a budeme i vyhrávat zápasy," řekl Lukáš Klimek.

O dvě minuty později měl šanci vyrovnat Říčka, přečíslení dva na jednoho ale zakončil nepřesnou střelou. Ve 36. minutě předvedl nejhezčí akci utkání chomutovský kapitán Vondrka, jenž se individuálně dostal až před Laca, svého nedávného spoluhráče ale nepřekonal. "Myslím si, že nehraje roli, jestli se známe, nebo ne. Hráči mají nějaké návyky, ale pak se v zápase kolikrát snaží udělat něco jinak," řekl Ján Laco.

I díky tomu mohla Sparta na začátku poslední dvacetiminutovky vyrovnat. A opět na tom měl velkou zásluhu nejproduktivnější hráč týmu Pech, jehož přihrávku tentokrát zužitkoval Forman. Pražané získali převahu, hráli i první přesilovou hru v zápase, třetí gól ale nepřidali. "To byl klíčový moment. Zvládli jsme oslabení a nakoplo nás to. Chtěli jsme pak udeřit z brejku, což se podařilo," řekl trenér Chomutova Jan Šťastný.

A hosté se v 50. minutě dostali opět do vedení. Pavelka fauloval v gólové šanci Chloubu, rozhodčí dali útočníkovi Pirátů možnost reparátu nařízením trestného střílení a člen čtvrté formace ho jistě proměnil.

"Věděl jsem, co udělám, ale ještě jsem se poradil s trenérem, který mi říkal, že se to vždycky snažím přetáhnout až na zadní tyč a že tentokrát to mám zkusit hned po kličce, což nakonec vyšlo," řekl Chlouba. Laco přiznal, že nevěděl, co má od nedávného spoluhráče čekat. "Na trénincích vždy něco zkoušel. Byl to rozhodující moment a mrzí mě, že jsme dostali gól. Kdybychom to ustáli, mohli jsme pomýšlet na nějaký bodík," uvedl Laco.

Sparta již vyrovnat nedokázala, neprosadila se ani v dlouhé power play. Zatímco Chomutov vyhrál šestý z posledních sedmi zápasů, Sparta tři ze čtyř utkání nezvládla. Doma prohrála podruhé za sebou.

"Musíme to zlepšit, nesmí se k nám jezdit pro body. Musíme z toho udělat tvrz, což se nám v sezoně zatím nedaří," řekl Klimek. "Všichni víme, že teď je pro nás každý zápas důležitý, protože cítíme, že se spíše přibližujeme něčemu, čemu nechceme," přiznal Nedvěd.