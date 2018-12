Sparta opět uspěla venku, tentokrát vyhrála ve Varech.

Hokejisté pražské Sparty zvítězili v dohrávce 23. kola extraligy na ledě Karlových Varů 3:1 a vybojovali teprve druhou výhru z uplynulých šesti zápasů. Svěřenci trenéra Uweho Kruppa potvrdili, že se jim daří venku, a vyhráli mimo svůj led osmý z posledních devíti duelů. Energie po sérii šesti domácích výher v KV Areně podruhé za sebou nebodovala.

Pražané se dostali do vedení v šesté minutě, kdy se při Sičákově vyloučení prosadil po ideální nahrávce Pech, bývalá dlouholetá opora Karlových Varů. Pražané díky pozorné obraně ve středním pásmu dlouho nepouštěli domácí do brankových příležitostí. Výjimkou byla situace v 10. minutě, kdy Šenkeříkovo nahození zalehl Machovský těsně před brankovou čárou, což potvrdil i videorozhodčí.

Snaha hráčů Energie prosadit se přes úpornou obranu Pražanů se nedařila ani při dvou přesilových hrách. Obraz hry se změnil až v polovině utkání. Ve 31. minutě Skuhravý přebruslil obránce a bekhendovou přihrávkou vybídl Stloukala k vyrovnávací brance. Domácím vstřelený gól dodal energii a najednou i Machovský měl plné ruce práce. Nejvíce se zapotil při tutovkách Kohouta a Lapšanského. Ve 33. minutě sice skončil puk za jeho zády, ale po konzultaci s videorozhodčím nebyla branka uznána, jelikož Gríger při zakončení puk kopl.

"Do utkání jsme nevstoupili dobře, nešly nám nějak nohy a Sparta nám nedovolila v první třetině vytvořit si větší šanci. Od druhé třetiny to už bylo lepší, ale neměli jsme dnes potřebné štěstí, když nám dva góly nebyly uznané. Bohužel mužstvo to trochu poznamená," připustil domácí forvard Dávid Gríger. Za špatnou produktivitu potrestal Západočechy ve 38. minutě De la Rose, který našel skulinku mezi tyčí a ramenem Novotného a vrátil Spartě vedení.

"Vstřelená branka pomohla Spartě, že se mohla soustředit na tu svou defenzivu. Ve druhé třetině jsme zvýšili tlak, zlepšili pohyb a dali jsme kontaktní branku, která nás nakopla. Tady jsme měli velmi dobrou pasáž, kdy jsme byli lepším mužstvem, vytvořili jsme si několik dobrých šancí, které se nám bohužel nepodařilo proměnit. Na druhé straně jsme potom z ojedinělé šance dostali druhý gól, který byl klíčový," mrzelo asistenta domácího kouče Tomáše Marišku.

Karlovy Vary se tlačily za vyrovnáním, ale hosté zodpovědnou defenzivou soupeře nepouštěli do větších šancí. Pojistit vedení Sparty mohl v 56. minutě po chybě Novotného Pech, ale puk směřující do karlovarské branky nepřešel celým objem čáru. Pražané ale slavili v 59. minutě, kdy se Kumstát trefil do prázdné branky při závěrečné power play. "Sparta tady odehrála v defenzivě excelentní utkání, nepouštěla nás moc do větších šancí a byla silnějším a šťastnějším mužstvem," uvedl Mariška.

"Jsem rád, že jsme tady udělali tři body. Karlovy Vary jsou rychlé mužstvo, hrají nátlakový hokej. Od prvního do posledního hráče kluci splnili, co jsme od nich chtěli. I když byly různé situace, které třikrát musel řešit videorozhodčí, nenechali jsme se tím nějak rozhodit. Pracovali jsme a vyplatilo se nám to," řekl hostující asistent Jaroslav Nedvěd.