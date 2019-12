Sparta padla, na trůn usedl Liberec! Zlín potupil Kladno.

Hokejisté Liberce vyhráli v 31. kole extraligy v Litvínově 4:3 a bodovali popatnácté za sebou. Při této sérii si Bílí Tygři připsali jedinou prohru. Verva doma neuspěla poprvé po pěti úspěších v řadě. Vítěznou branku vstřelil ve 44. minutě v přesilové hře Lukáš Krenželok.

Domácí mohli hned v úvodu otevřít skóre, když v přečíslení uvolnil Lukeš Petružálka, ale jeho střelu Hrachovina vykopl pravým betonem. V šesté minutě se radovali hosté, kteří na dlouho uzamkli Vervu v jejím obranném pásmu a Maroszovu střelu od modré čáry tečoval před Honzíkem Musil. Zvýšit mohli Dlouhý a Šmíd.

Litvínov slavil vyrovnání v deváté minutě, kdy po Pavelkově přihrávce z pravé strany z úhlu překonal Hrachovinu kanadský obránce Kudla a ve 14. zápase v české extralize tak oslavil premiérovou branku. Více šancí měli následně domácí, ale v těch největších Jarůšek minul a Mahbod v 19. minutě trefil tyč.

Po 80 sekundách druhého dějství se domácí dočkali. Petružálek vyslal do úniku Lukeše, který prostřelil Hrachovinu mezi betony. Ve 25. minutě vyrovnal Lenc, jenž překonal Honzíka poté, co se k němu odrazil puk od zadního mantinelu po Graborenkově střele.

Za 28 sekund vrátil Litvínovu náskok Lukeš, který z pravého kruhu prostřelil libereckého gólmana pod vyrážečku. Za dalších 58 vteřin smazal ztrátu Bílých Tygrů z dorážky Špaček. V 37. minutě mohl otočit stav při první přesilové hře v zápase během pobytu Kubáta na trestné lavici Ordoš, jenže zamířil pouze do tyče.

Hosté se dočkali vedení při Říhově vyloučení, kdy se trefil z pravého kruhu Krenželok. Zvýšil náskok mohl Marosz, na druhé straně neuspěl Hübl. Domácí nedosáhli na vyrovnání při Maroszově prohřešku a dokonce ani při Krenželokově trestu na dvě plus dvě minuty. Velkou šanci neproměnil Lukeš, který netrefil v 58. minutě odkrytou branku.

Mueller se blýskl proti Vítkovicím

Hokejisté Brna porazili v utkání 31. kola extraligy Vítkovice 3:1. Ostravané prohráli potřetí v řadě, u všech gólů Komety, která naopak uspěla naplno podruhé za sebou, byl útočník Peter Mueller. Na konci zápasu měl bilanci gólu a dvou nahrávek.

Úvod zápasu patřil Kometě, která se do velké šance dostala již ve třetí minutě. Holík ale Svobodovu bránu těsně minul. Vítkovice to zkoušely především v přesilovkách, ale střelecky se nedokázaly prosadit.

Jak se mají hrát početní výhody demonstrovali domácí v rozmezí tří minut. Nejprve sice v oslabení ujel Lakatoš, jenže Vejmelka předvedl vynikající zákrok. Hra však pokračovala a po rychlé střele Muellera z kruhu neměl brankář Vítkovic šanci zasáhnout. Následovala další přesilovka, kterou důrazem na brankovišti zhodnotil Vincour - 2:0.

Druhá část hry mnoho hokejové krásy nenabídla. Vyprodaná DRFG arena čekala na pořádnou akci až do 28. minuty a hned z toho byla branka. Lakatoš vybídl zpoza branky Romana, který si najel mezi kruhy a přesnou střelou překonal Vejmelku.

Vzápětí mohl vrátit Kometě dvoubrankové vedení Mueller, ale sám před Svobodou ani nadvakrát neuspěl. Po polovině duelu měl obrovskou příležitost Holík, který upaloval od červené čáry sám na vítkovickou branku, jenže jeho střela šla kousek vedle pravé Svobodovy tyče.

Obraz hry se nezměnil ani ve třetí třetině. Kometa hrála aktivně a spoléhala na obranu. Měla však více ze hry a několikrát zahrozila. Především první formace Brňanů si dokázala vynutit velký tlak a několik střel. Dobrou ránu vyslal výborně hrající Mueller, následně i Zaťovič, stavem ale nepohnuli.

Skóre se neměnilo ani po akci Schleisse, který lehce zahákoval Orsavu, aby se posléze dostal do zakončení, Vejmelka jeho pokus pokryl. Hra se často kouskovala, což domácím vyhovovalo. Šest minut před koncem dostali svěřenci hlavního kouče Komety Libora Zábranského třetí přesilovku, tu však tentokrát využít nedokázali.

Definitivní podobu výsledku mohl dát tři minuty před koncem Kucsera, který ani nadvakrát neprocpal kotouč do poloprázdné vítkovické branky. To se povedlo v 59. minutě. Hosté zkusili hru bez brankáře, což se jim nevyplatilo. Za krátkou chvíli totiž uklidil kotouč do sítě Plekanec.

Zlín potupil Kladno

Hokejisté Zlína porazili ve 31. kole extraligy Kladno vysoko 6:0. Berani vyhráli počtvrté za sebou, Rytíři opět bez zraněného majitele klubu Jaromíra Jágra prohráli venku posedmé v řadě. Zároveň vyrovnali nejvyšší porážku od svého návratu mezi elitu - koncem října podlehli doma obhájci titulu Třinci 1:7. Třemi body za gól a dvě nahrávky se v dresu domácích zaskvěl útočník Tomáš Fořt, třetí čisté konto v sezoně uhájil díky 22 zákrokům brankář Marek Čiliak.

Kladno začalo na zlínském ledě lépe, dobrou možnost měl Valský, Čiliak chytající poslední domácí duel za Berany před koncem hostování z Brna však vytasil svůj beton. A pak už si přebrali slovo domácí. Nosek nejprve zazvonil na tyčku, v deváté minutě už ale propálil Godlu Novotný, načež za tři minuty zakončil parádní přesilovkovou kombinaci Honejsek. Berani byli do pauzy nadále lepším týmem, stav 2:0 už se ale neměnil.

To však neplatilo hned v úvodu prostředního dějství. Již po 62 sekundách pálil Ferenc a jeho ránu tečoval mimo dosah kladenského brankáře Okál. Jednoznačný tříbrankový náskok domácích byl ale vyprodanému Zimnímu stadionu Luďka Čajky málo a fanoušci nadále tlačili Berany do útoku. Gólovku měl třeba Fryšara, jenž naskočil z trestné lavice a směřoval sám na Godlu, toho ale nepřekonal.

Další skvělé možnosti si Zlín vytvořil při přesilovce, šance měli Nosek se Sedláčkem, ani oni ale neuspěli. Rytíři, na jejichž kontě bylo po dvou třetinách jen třináct přesných střelecký pokusů, byli téměř bezzubí. A když už se dostali k Čiliakovi, zlínský brankář byl jistý.

Domácí nepustili Středočechy do šancí ani ve třetí části. Čtvrté vítězství v řadě ještě pojistil ve 44. minutě Fořt, který zblízka zvyšoval na 4:0. Velký tlak Beranů neustupoval, domácí si hokej užívali, což pátým gólem dokumentoval krátce před koncem obránce Nosek. A aby toho nebylo málo, téměř se závěrečnou sirénou uzavřel skóre na 6:0 Kubiš.

Sparta sesazena

Hokejisté Hradce Králové porazili ve 31. extraligovém kole Spartu 5:2. Východočeši uspěli naplno podruhé za sebou, Pražané naopak vyšli po čtvrteční porážce v Brně podruhé po sobě naprázdno a přenechali vedení v tabulce Liberci. Na Bílé Tygry ztrácí Sparta dva body, ale odehrála o tři zápasy více.

Pražané začali lépe a byli aktivnější. Z jejich snahy však nic zásadního nepřišlo, naopak v páté minutě zvládli domácí skvělou akci. Bek Nedomlel poslal dlouhou přihrávku Jerglovi, ten se s pukem bleskově otočil a nahrál před prázdnou branku Perretovi. Francouz nezaváhal a Hradec vedl.

Jenže nevydrželo mu to dlouho, přesně 19 sekund. Takhle rychle hosté odpověděli. Dvořáček překonal Mazance pohotovou ranou, nejlepší hráč Mountfieldu v posledních týdnech nestihl zareagovat.

Od té chvíle už se hrál vyrovnaný duel a šance měly oba týmy. Nakonec skóroval Hradec, ve 13. minutě se trefil Cingel střelou nad Sedláčkův beton. Sparťanský gólman a také bývalý hráč Hradce Králové neměl při brance čisté svědomí, neboť nešlo o nechytatelnou ránu.

Zlomové chvíle zápasu přišly v 25. minutě. Královéhradečtí hráli přesilovku, hosté se ale dostali do velké šance. Smejkal jel sám na bránu, jenže netrefil. Spartu to mrzelo hned za pár vteřin, když domácí Klíma, jenž ještě na začátku sezony oblékal dres Sparty, využil přesilovku parádní trefou do horního rohu.

Navíc o sedm minut později hokejisté Mountfieldu odskočili až na rozdíl tří branek: Chalupa se z pravého křídla dostal šikovným manévrem před Sedláčka, brankář zasáhl, ale na Cingelovu dorážku už nestačil. Domácím se dařilo, hráli asi nejlepší zápas od příchodu kouče Růžičky. K jejich pohodě tradičně přispíval i Mazanec. Skvělou formu potvrdil například při dalším Smejkalově úniku. Ani tentokrát gólman nezaváhal.

Ve třetí třetině Mountfield hlídal náskok, hosté měli velké problémy při snaze překonat obranu domácích. Povedlo se jim to v 55. minutě, když Řepíkovu akci zakončil Smejkal. Spartě to nakonec nepomohlo, stejně jako power play, k níž trenér Krupp přikročil už čtyři minuty před koncem. Tento risk potrestal domácí Chalupa.

Vary otáčely

Hokejisté Karlových Varů porazili v utkání 31. kola extraligy Plzeň 4:3 v prodloužení. Škoda dokázala v západočeském derby zlikvidovat tříbrankové manko, ale i přesto nakonec podruhé za sebou prohrála. V čase 63:49 rozhodl o šesté výhře Energie z posledních sedmi zápasů obránce Vladimír Eminger. Dva góly hostů dal útočník Tomáš Mertl.

Aktivněji začala Energie, únik Grígera hned v úvodu sice ještě brankou neskončil, ale ve třetí minutě již vyprodaná aréna propukla v jásot, když si Raška po ideální nahrávce Černocha položil Frodla a otevřel skóre. Záhy mohl srovnat Pulpán, ale jeho nahození od modré čáry skončilo jen na horní tyčce karlovarské branky. V 16. minutě pak pohlednou akce první karlovarské pětky zakončil nekompromisní střelou Rachůnek.

V prostředním dějství po sérii vyloučení z obou stran obral ve 27. minutě ve vlastním oslabení Beránek o puk plzeňskou obranu a po jeho přihrávce zvýšil Koblasa už na 3:0. Právě Koblasa se negativně do průběhu zápasu zapsal ve 31. minutě, když obdržel dvě minuty a navrch i desetiminutový osobní trest za naražení protihráče na mantinel. Záhy se postaral o snížení Plzně Mertl.

Vstřelená branka oživila hru Škody a výsledkem zvýšené aktivity hostů byla ve 36. minutě druhá branka Mertla, který zůstal zcela nehlídán před Novotným.

Ve třetí třetině se Plzeňští hnali za vyrovnáním a byl to Kantner, kdo se po sérii chyb domácích obránců ve vlastním pásmu postaral v 54. minutě o změnu stavu na 3:3. V této fázi zápasu držel šanci na bodový zisk hráčům z lázeňského města především brankář Novotný. Naopak Energie měla ještě šanci k dosažení plného bodového zisku v poslední minutě základní hrací doby, ale Flek nastřelil jen tyč a Polák v poslední vteřině nepřekonal z bezprostřední blízkosti Frodla.

Hostující gólman si naopak vybral slabší chvilku ve čtvrté minutě prodloužení, když mu u levé tyčky propadlo za záda nenápadné Emingerovo nahození z velkého úhlu. Po atraktivní bitvě se tak Karlovy Vary poprvé v této sezoně radovaly v západočeském derby z vítězství.

Pardubice po sérii porážek slaví

Olomoučtí hokejisté prohráli v 31. kole extraligy na domácím ledě s Pardubicemi 1:2. Hanáci po úvodní třetině vedli, ale nakonec slavil první výhru na střídačce Dynama trenér Milan Razým, jenž Východočechy převzal v poslední reprezentační přestávce kvůli Channel One Cupu. Po utnutí série čtyř porážek, které zajistil vítězným gólem Radoslav Tybor, ztrácí Východočeši na předposlední Vítkovice dva body.

V první velké šanci byl domácí Klimek, sám za obranou Pardubic si ale nepřišel na Kacetla. Po pěti minutách se k zajímavým šancím dostali také hosté, když se Kolářova střela od modré čáry otřela o boční síť Konrádovy branky a Kindl vzápětí tečoval nahozený puk těsně nad. Olomouc se dostala do vedení v oslabení: Musil ujel po levém křídle a předložil puk před branku Klimkovi. Branka byla uznána až po dlouhém zkoumání videozáznamu kvůli ověření, zda nešlo o úmyslné kopnutí.

Pardubice srovnaly hned na začátku druhé třetiny. Po chybě domácích ve středním pásmu se střelou pod horní tyčku prosadil Harju. Po vyrovnávací brance se hra vyrovnala a další šance dlouho nepřicházely.

Diváci se dočkali většího vzruchu až po polovině zápasu. Kacetl předvedl dobrý postřeh při Bambulově střele. Stejně dobře si však vedl také Konrád proti skryté střele Kusého. Kacetl pak udržel puk také po střele rozjetého Buriana. Olomoučtí si poté vytvořili mírnou územní převahu, ze které ale nic nevytěžili.

Stejně jako na začátku druhé třetiny se hokejisté Pardubic prosadili i na začátku třetí části. Po Mandátově střele dorazil puk za Konrádova záda Tybor. Už po 30 sekundách mohl srovnat Káňa, který však z bezprostřední blízkosti přestřelil branku. Překonat Kacetla se pět minut před koncem nepovedlo ani střílejícímu Klimkovi či dorážejícímu Musilovi.