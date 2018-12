Sparta přetlačila Boleslav. Eberle hattrickem sestřelil Chomutov

Hokejisté Sparty porazili ve 31. kole extraligy Mladou Boleslav 1:0 a ukončili sérii čtyř porážek. Doma Pražané uspěli dokonce po šesti utkáních, v nichž nezískali ani bod. Utkání rozhodl ve 45. minutě Lukáš Klimek, brankář Matěj Machovský udržel počtvrté v sezoně čisté konto. Mladá Boleslav přišla před více než deseti tisíci diváky o čtyřzápasovou šňůru výher.

V šesté minutě zkoušel otevřít skóre Dvořák, neuspěl však stejně jako Knotek později na druhé straně. V závěru první třetiny si hosté zahráli úvodní přesilovku, gólu se ale nedočkali. I proto, že před úspěšnou dorážkou Žejdla rozhodčí přerušili hru. "Bohužel rozhodčí zapískal a my to musíme respektovat. Já bych hru nechal trošku plynout," litoval neuznané trefy Lukáš Žejdl. Nezáživný obraz hry se nezměnil ani po první přestávce, do náznaku šance se dostal Blain, Kantor jeho střelu bez větších problémů vyrazil. Ve 33. minutě přebruslil obránce Pražanů Vondrka, Machovský ale jeho brejk zlikvidoval.

Velkou šanci dostat se do vedení měla Mladá Boleslav při čtyřminutovém vyloučení Pavelky, ve dlouhé početní výhodě si však Středočeši nevytvořili žádnou šanci. "V posledních zápasech jsme s oslabeními měli problém, ale kluci dnes výborně bránili a zblokovali spoustu střel. Padali do nich po hlavě," pochválil Machovský spoluhráče. Ve třetí části se už diváci branky dočkali. Buchteleho střela skončila ještě na tyči, což potvrdil i videorozhodčí, krátce poté však Klimek pohotově zakončil Formanovu akci a Sparta vedla.

"Věděl jsem, že to bude házet před branku, tak jsem tam jen nechtěl být brzy. Čekal jsem, až to přijde. Přihrál mi parádně a mně pak už stačilo uklidit puk do branky," ocenil Klimek skvělou přihrávku od spoluhráče. Ideální možnost vyrovnat měli hosté v závěru v přesilových hrách, neprosadili se ale ani při 35 sekund dlouhé výhodě pět na tři. I díky tomu Sparta poprvé v sezoně Mladou Boleslav porazila.

"Jsme strašně rád, že jsme to urvali. I když takovým hubeným výsledkem. Hrozně nerad doma prohrávám," řekl Machovský, který si připsal 22 zákroků. "Hráli jsme teď hodně zápasů v rychlém sledu za sebou a už jsme trochu cítili nohy. Bylo jasné, že Sparta jednou vyhrát musí, ale my jsme chtěli urvat nějaké body. Škoda, oni byli o chlup šťastnější," dodal Žejdl.

31. kolo hokejové extraligy HC Sparta Praha - BK Mladá Boleslav 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) Branka a nahrávky: 45. Klimek (Forman, T. Pavelka). Rozhodčí: Hejduk, Šír - Brejcha, D. Jelínek. Vyloučení: 5:1. Bez využití. Diváci: 10.553. Sestavy: Sparta: Machovský - Delisle, Piskáček, T. Pavelka, Blain, De la Rose, Tomáš Dvořák, Kalina - Kudrna, P. Vrána, Buchtele - Forman, Klimek, Smejkal - Rousek, Pech, Pšenička - Beran, Sill, Jones. Trenéři: Krupp a J. Nedvěd. Mladá Boleslav: Kantor - Kotvan, Pláněk, Hrdinka, Dlapa, Bernad, Němeček, Kurka - Vondrka, T. Knotek, Skalický - L. Pabiška, Žejdl, D. Šťastný - Pacovský, P. Musil, M. Látal - Flynn, Najman, P. Kousal. Trenéři: M. Hořava, Rulík a Patera.

Hokejisté Liberce zvítězili ve 31. kole extraligy na ledě Zlína 4:2. Bílí Tygři se dotáhli dva body za vedoucí Třinec, dvěma góly jim k úspěchu pomohl útočník Michal Birner. Hosté skórovali jako první, pak ale 1:2 prohrávali. Ve třetí části odskočili Beranům dvěma góly v rozmezí 49 vteřin. Zatímco Severočeši potřetí za sebou bodovali naplno, domácí ztratili šest z posledních sedmi duelů.

Zápas začal ve vysokém tempu, oba týmy se střídaly v šancích, stav byl však dlouho bezbrankový. Blíže gólu byli však Bílí Tygři, vyčnívala šance Zachara, jenž neuspěl v samostatné úniku, načež parádní souhru hostů nedokázal zakončit do prázdné branky Redenbach. Aktivita se ale hostům přeci jen vyplatila, když dvě a půl minuty před přestávkou tečoval Ordoš puk mimo dosah Sedláčka.

Z vyrovnání se však Berani radovali hned v první minutě prostředního dějství. Před branku si sjel Fryšara a prostřelil Willa. A ve 29. minutě už domácí vedli. Při přečíslení dva na jednoho Okál ještě neuspěl, jeho střelu ale bez problémů dorazil do sítě Kubiš. Liberec však znovu dokázal udeřit v závěru třetiny, když 18 vteřin před sirénou dostal na kruh nabito Birner, jehož pokus Sedláčkovi propadl pod lapačkou do branky.

Ve třetím dějství hosté využívali okének v domácí obraně. S prvním samostatným únikem soupeře si ještě zlínský gólman poradil. Přišel další, při němž Zacharovu první střelu ještě zachytil, odražený puk ale už dotlačil liberecký forvard za brankovou čáru. Stav 2:3 vydržel ani ne minutu a zlínský obránce Řezníček neudržel za brankou Hudáčka, který vybídl ke druhému gólu v utkání Birnera. Na tyto slepené góly už Berani zareagovat nedokázali a Liberci podlehli i potřetí v sezoně, aniž by sami bodovali.

31. kolo hokejové extraligy PSG Berani Zlín - Bílí Tygři Liberec 2:4 (0:1, 2:1, 0:2) Branky a nahrávky: 21. Fryšara (Lakatoš, Okál), 29. Kubiš (Okál) - 18. Ordoš (Hanousek, Šmíd), 40. Birner (Valský), 46. Zachar, 47. Birner (L. Hudáček). Rozhodčí: Jeřábek, Kika - Hlavatý, Tošenovjan. Vyloučení: 1:2. Bez využití. Diváci: 5427. Sestavy: Zlín: J. Sedláček - Nosek, Freibergs, Řezníček, Žižka, Valenta, M. Zbořil - J. Ondráček, Fořt, Kubiš - Okál, Fryšara, Lakatoš - E. Kulda, Popelka, Herman - Werbik, P. Sedláček, Goiš. Trenéři: R. Svoboda, M. Hamrlík a Hrazdira. Liberec: Will - Stříteský, Derner, Hanousek, Šmíd, Doherty, Ševc - Valský, L. Hudáček, Lenc - Birner, Filippi, M. Kvapil - Ordoš, P. Jelínek, L. Krenželok - Zachar, Redenbach, J. Vlach. Trenéři: Pešán a Augusta.

Hokejisté Plzně ve 31. kole extraligy porazili Chomutov na jeho ledě 3:2 a zakončili tak úspěšně rok 2018. Hosté skórovali jako první, poté prohrávali 1:2. V čase 59:20 rozhodl útočník Jan Eberle a završil hattrick. Piráti prohráli doma podruhé za sebou.

V úvodu utkání Peters zneškodnil z dobré pozice zakončujícího Kracíka, jenomže za pár okamžiků nezkrotil poskakující kotouč po nahození a Eberle měl snadnou práci. Poté, co Allen netrefil prázdnou branku, si týmy dvakrát zahrály ve čtyřech. Podruhé toho využil v 16. minutě Jank a povedenou ranou do horního růžku vyrovnal. V závěrečné početní výhodě před první přestávkou Duda mezi kruhy po dobré přihrávce minul.

Na začátku prostřední třetiny Kovář i s velkou porcí smůly nevyužil dvě jasné gólové příležitosti - únik s odkrytou brankou a přečíslení, na jehož konci mířil jen do tyče. Na druhé straně Růžička nahodil ze středního pásma a k překvapení všech tím otočil vývoj utkání - 2:1. Jenže už ve 32. minutě vyrovnal z dorážky Eberle, na jehož zásah mohl odpovědět Valach, jenže nedal. Plzeň dostala šanci hrát i 21 vteřin v pěti proti třem, což však nevyužila. A tak se pokračovalo za vyrovnaného stavu.

Škoda si z další početní výhody přenesla tlak do dalšího průběhu hry. Piráti mohli těžit z rychlých protiútoků, jenomže Marjamäki ani Svoboda na konci přečíslení neuspěli. Od 50. minuty si oba týmy zahrály přesilovku, kterou i přes slibné šance nevyužily. V 58. minutě mohl rozhodnout Allen, jehož trefa však nebyla uznána pro postavení útočícího hráče v brankovišti. Rozhodující trefu přesto hosté stihli ještě v základní hrací době zásluhou Eberleho, který dovršil hattrick. Chomutov v power play už odpovědět nedokázal.