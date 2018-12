Sparta prodloužila šňůru porážek, v Litvínově rozhodl vlastní gól

Hokejisté předposledního Chomutova vyhráli v 30. kole extraligy v severočeském derby na ledě Litvínova 1:0 a na třetí pokus poprvé v sezoně Vervu porazili. Ve 42. minutě si připsal vítěznou trefu Radek Duda, po jeho střele si nešťastně srazil puk do vlastní branky Lukáš Válek. Kanadský gólman Justin Peters udržel podruhé v české extralize čisté konto.

Litvínov - Chomutov 0:1

Do první šance se dostal ve čtvrté minutě domácí Kašpar, ale minul. Januse prověřil na druhé straně ránou od modré čáry Jank. Poté se Peters stihl po nečekaném odrazu puku od zadního mantinelu včas vrátit do brankoviště a zlikvidoval zakončení Černého.

V polovině úvodní dějství uvolnil Hübl Válka, který však také ztroskotal na kanadském brankáři. Janus si poradil se Svobodovým pokusem. Po vyloučeních Marjamäkiho a Janka se Piráti ubránili v dlouhém oslabení včetně 22 vteřin ve třech proti pěti. V 19. minutě byl blízko gólu Chomutov, ale po Klhůfkově přihrávce netrefil Knot odkrytou branku.

Ve druhé části dostal Chomutov poprvé šanci zahrát si přesilovou hru, ale Janus svůj tým držel. V oslabení navíc prověřil Peterse po brejku Lukeš.

Při Klhůfkově vyloučení zase zahrozili oslabení Piráti, ale Sklenář minul. Chomutov stupňoval tlak. Při Baránkově trestu se před odkrytou brankou nedostal k dorážce Marjamäki. Neprosadil se ani Jank. Při Porselandově trestu také domácí odolali.

Po 75 vteřinách třetí třetiny se dočkali Piráti šťastné branky. Janus vyrazil Vantuchovu střelu i Dudovu bekhendovou dorážku, ale puk se od bránícího Válka odrazil do okryté branky. V 50. minutě mohl zvýšit z dorážky Svoboda.

Vzápětí při hře čtyř proti čtyřem kryl Petružálkovu šanci Peters. Neprostřelil jej ani Kašpar. V závěru při Jankově vyloučení se Piráti také ubránili. V největší šanci tečoval Válek puk mimo. Stav nezměnila ani power play Litvínova.

Vítkovice - Plzeň 2:1

Hokejisté Vítkovic porazili ve 30. kole extraligy Plzeň 2:1. Domácí vedli po trefě Jakuba Lva v přesilovce, hosté poté sice zásluhou svého nejproduktivnější hráče Milana Gulaše vyrovnali, ale ve 49. minutě duel gólem v oslabení rozhodl reprezentant Patrik Zdráhal.

Ostravané si v úvodu zápasu zahráli přesilovku, ale první výraznější šanci si vytvořili až po jejím skončení. Zdráhal dostal nabito od Kucsery, jenže plzeňský gólman Frodl byl připraven.

Poté hosté vyrobili hrubku v rozehrávce, ale Szturcovu pohotovou střelu švihem zastavil lapačkou pozorný Frodl. Vítkovice byly aktivnější a přesilovkou si pomohly k úvodní trefě. Roman vybídl ke střele Lva, který vypálil bez přípravy a bombou od modré prostřelil hradbu těl před sebou.

Hned na začátku druhé třetiny mohl náskok domácích zvýšit Lev, jenže z ideální pozice mezi kruhy vypálil mimo plzeňskou branku. V následné přesilovce Tybora skvěle vychytal Frodl a poradil si také s tečovanou střelou Kucsery. Na opačné straně se Kracík šikovně uvolnil za vítkovickou brankou a předložil chytrou přihrávku Kratěnovi, jehož ránu bez přípravy zlikvidoval Bartošák.

Solidní šanci měl po odvážném průniku Zdráhala i Stránský, jenže z mezikruží vystřelil přesně doprostřed branky, kde stál Frodl. Vítkovičtí v průběhu druhé části nevyužili dvě přesilovky, a pak přišel trest. Gulaš zamíchal s pukem, najel si do osy hřiště, vypálil z otočky a bylo vyrovnáno. V závěru druhé části Západočeši vystupňovali svůj nápor a nebyli daleko od druhého gólu. Teče Pulpána i Straky ale skončily vedle vítkovické branky.

Plzeňský tým to muselo mrzet dvojnásob. V úvodu třetí třetiny totiž inkasoval při vlastní přesilovce. Kucsera poslal do úniku Zdráhala, který zavěsil pod horní tyčku. Ostravané náskok kontrolovali, své vedení mohli v závěru ještě navýšit. Dej ale v přečíslení dva na jednoho nestihl zpracovat přihrávku, na druhé straně Bartošák v tutové šanci vychytal Gulaše. Vítkovice tak svůj náskok uhájily a doma zvítězily podruhé za sebou.

Brno - Ml. Boleslav 0:2

Hokejisté Mladé Boleslavi vyhráli ve 30. kole extraligy na ledě Brna 2:0 a i potřetí v sezoně tak dokázali porazit úřadujícího mistra. Prvním čistým kontem v ročníku se na tom podílel brankář Pavel Kantor, Středočeši tak vyhráli počtvrté v řadě a posunuli se na sedmé místo tabulky.

Domácí vstoupili do utkání mnohem aktivněji, lépe bruslili a zdolávali střední pásmo. V 6. minutě se před brankářem Kantorem objevil sám Köhler, skóre otevřít nedokázal.

Boleslav se do vážnější šance dostala až při své první přesilové hře a hned z toho byl vedoucí gól. Kotvan nabil Skalickému tak přesně, že jeho dělovka z levého křídla proletěla kolem Vejmelky do branky.

Druhou třetinu odstartovala velká šance Muellera ve vlastním oslabení, nicméně souboj s gólmanem hostí zase vyhrál Kantor. Obraz hry se ovšem příliš nezměnil. Brněnská převaha ztroskotávala na pevné obraně soupeře, na niž nedokázal mistrovský tým nic vymyslet. Nepomohla k tomu ani přesilová hra při vyloučení Najmana, v oslabení měl na své holi zvýšení náskoku Vondrka, ale ve vyložené šanci netrefil puk.

I další šance málo záživného duelu přišla paradoxně v oslabení, ale Dočekalův pokus o kličku opět zlikvidoval Kantor. V závěru třetiny se do sóla dostal Mallet, ovšem ani jemu nebylo dopřáno vyrovnání, stav se nezměnil ani po šanci Muellera.

Ani třetí dějství charakter duelu výrazně nezměnilo. Bruslařský klub pečlivě bránil střední pásmo, čímž výrazně otupil snahu Brna o vyrovnání. Narůstající tlak v závěru navíc zbrzdilo vyloučení Holíka, neujala se ani hra bez brankáře, v které pojistil Šťastný brankou v poslední vteřině vítězství hostů proti bezzubému mistrovi.

Sparta - Pardubice 1:3

Hokejisté Pardubic ukončili ve 30. kole extraligy sérii 13 porážek, když vyhráli na ledě Sparty 3:1. Pražané počtvrté za sebou nebodovali, před svými diváky nedosáhli na body dokonce pošesté v řadě. Dva góly Dynama, jež nepřipsalo body v deseti předchozích vystoupeních, dal Marek Hovorka, gól a dvě nahrávky stihl Tomáš Rolinek.

Sparta začala výroční utkání ke 115 letům od založení klubu, které odehrála ve speciálních dresech, velmi vlažně. A poslední celek soutěže se tak s chutí chopil taktovky. Odvahu mu vedle jiného dodal gólem v začínající čtvrté minutě kapitán Rolinek. V sedmé minutě byl navíc blízko druhému gólu Marosz, ve velké šanci při první přesilovce ale ani na dva pokusy nedokázal překonat Machovského.

Až po deseti minutách, v nichž byli Pardubičtí lepším týmem, měl první příležitost domácích Pavelka, byla to ale jediná hrozby během úvodní početní výhody Sparty. Další přišla až díky Rouskovi v oslabení, na druhé straně měli Pražané velké štěstí po závaru před Machovským.

Na začátku druhé části se hosté ubránili při Poulíčkově vyloučení a po skončení jeho trestu se před nimi naopak otevřela obrovská příležitost, aby odskočili na rozdíl dvou branek. Po Buchtelem zamířil na trestnou lavici Smejkal a Východočeši hráli 100 vteřin pět na tři.

Možnosti ke zvýšení náskoku ale jako kdyby se zalekli a Machovský musel vytáhnout pouze jeden zákrok z kategorie velkých, když vychytal Poulíčka. Krátce po polovině zápasu se Sparta dočkala vyrovnání, když Rousek na hraně brankoviště přetlačil Trončinského a překonal Kacetla. Přihrávku si připsal Pech, který tak oslavil 800. zápas v extralize.

Pražanům rázem narostla křídla, jenže jejich elán neměl dlouhého trvání. Na konci 37. minuty totiž Sparta totálně propadla při vysunutém napadání, na útočné modré čáře číhající Rolinek posunul na Hovorku, který měl větší rychlost a v koncovce si s přehledem poradil i s Machovským.

Dění po druhé přestávce rozproudila krátká, ale svižná bitka mezi Formanem a Hollandem. Na konci 46. minuty ujel sparťanům Horký, domácí ale znovu zachránil Machovský.

Před polovinou třetího dějství pykal na čtyři minuty za faul vysokou holí Děrvuk, jenže i to bylo pro naprosto bezzubou Spartu málo. Její situaci navíc výrazně přitížilo další Hovorkovo sólo. Slovenský forvard sice tentokrát ranou z mezikruží neuspěl, dojel si ale u zadního hrazení Machovským vyražený puk a odrazem o domácího gólmana ho dostal do branky.

Snadno pochopitelné tak bylo gesto zmaru Machovského, jenž o konstrukci branky vzteky rozštípal svou hůl. Stav 3:1 byl pro hosty více než nadějný, závěr jim však zkomplikoval Kusý, který dostal na bodnutí koncem hole trest na pět minut a do konce utkání. Sparta hrála i dlouho power play, cestu ke gólu naděje však už nenašla.

Karlovy Vary - Zlín 4:3 SN

Hokejisté Karlových Varů ztratili v závěru zápasu 30. kola extraligy proti Zlínu dvoubrankové vedení, nakonec však Berany porazili 4:3 po samostatných nájezdech. Utkání rozhodl kapitán Energie Václav Skuhravý. Hostům k výhře nepomohly ani dva góly lotyšského útočníka Ralfse Freibergse.

Úvod zápasu patřil hostům, kteří působili živějším dojmem. Západočeši se ale dostali postupně do zápasu. První nebezpečnou střelu na branku soupeře vyslal Plutnar. Otevřít skóre mohl o chvíli později Beránek, ale ze samostatného úniku minul branku.

K vedení domácím pomohla přesilová hra, vyloučení Zbořila potrestal Šenkeřík, který byl na konci pěkné kombinace Energie. Berani oplatili stejnou mincí v 16. minutě, kdy se v početní výhodě prosadil důrazný Freibergs. Do šaten mohli nakonec jít spokojenější Západočeši, ale Flek v poslední minutě úvodního dějství neproměnil trestné střílení.

Útočný hokej z obou stran pokračoval i ve druhé třetině. Karlovy Vary byly střelecky aktivnější, ale dlouho nemohly překonat výborného Sedláčka. Ten si vybral jedinou slabší chvilku ve 25. minutě při rozehrávce za vlastní brankou, ale zcela osamocený Flek vracejícího se gólmana jen nastřelil.

Vyzrát na Sedláčka poté nedokázali Skuhravý ani Rachůnek. Do vedení se domácí dostali ve 31. minutě, kdy Beránek protlačil do branky skákavou střelou Vlacha. Když poté ve třetí části Rohan skóroval v další početní výhodě, vypadalo to, že tři body zůstanou v západních Čechách.

Hosté však zvýšili aktivitu a nejprve se jim podařilo snížit a poté při power play i vyrovnat. Opaření hráči Energie mohli dokonce i v závěru normální hrací doby počtvrté inkasovat, ale díky výbornému zákroku Novotného došlo utkání do prodloužení.

V nastavení mohly oba celky rozhodnout v přesilovkách, čtvrtý gól ale nepřidaly. Vítěze nakonec určily nájezdy, v nichž se prosadil jen Skuhravý. Z výhry se tak radovali domácí.