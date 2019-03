Sparta proklouzla do play-off, Liberec i přes prohru triumfoval

Hokejisté Sparty zdolali v závěrečném 52. kole extraligy Liberec 5:2 a zajistili si postup do předkola play-off. Liberec i přes porážku ovládl základní část a získal Prezidentský pohár. Dvěma góly se na výhře Pražanů podílel dvaačtyřicetiletý Jaroslav Hlinka. Sparta se v předkole utká s Vítkovicemi.

Více než 11.000 diváků v O2 areně se první branky dočkalo v 10. minutě, kdy se v přesilové hře prosadil nejproduktivnější liberecký hráč Kvapil. Severočeši pak dominovali a Sparta se do hry dostávala jen v přesilovkách, i v nich ale jen ztěžka.

Brankář Machovský domácí několikrát podržel a při Hanouskově vyloučení se Spartě podařilo vyrovnat. Liberecká obrana nechala zcela volné Bukartse s Hlinkou a nejzkušenější hráč Sparty si připsal premiérovou trefu od únorového návratu do týmu.

Liberec byl mírně střelecky aktivnější, ale do vedení se dostali domácí. Při Birnerově vyloučení využil Lakatošovu ztrátu puku Hlinka a prostřelil Willa podruhé. Na ledě se následně začalo více jiskřit, velké šance ale chyběly. Jen domácí Klíma trefil tyč.

Na začátku třetí části v rozmezí 65 sekund překonali Willa Kudrna a Blain a zdálo se, že je o postupu Sparty do play-off rozhodnuto. Ještě ve 43. minutě ale prostřelil Machovského obránce Derner a Severočeši se opět začali více tlačit do útoku.

Zdramatizovat duel mohli hosté v přesilových hrách pět na tři. Domácí i díky skvělému Machovskému se ale ubránili nejprve 35 sekund ve třech a poté celé dvě minuty. Snížit se Liberci nepovedlo ani při dlouhé power-play, sekundu před koncem naopak hosté inkasovali ještě jednou.

Boleslav deklasovala druhý Třinec

Mladá Boleslav porazila Třinec 4:0 a v předkole play off vyzve Zlín. Pod čtvrtou výhru Bruslařského klubu z posledních pěti zápasů se nejvýrazněji podepsal kapitán Michal Vondrka, který posbíral tři body za dvě branky a nahrávku. Oceláři prohráli poorvé po šesti utkáních.

Třinec, který měl ještě naději na zisk třetího Prezidentského poháru v klubové historii pro nejlepší tým základní části, skončil po základní části s 99 body na druhé místě a čtvrtfinále play off pro něj začne ve středu 20. března před domácím fanoušky proti jednomu z úspěšných celků z předkola. Naopak Středočeši načnou předkolo vyřazovacích bojů na domácím ledě už v pondělí 11. března.

To nejzajímavější v první třetině se odehrálo v její úvodní minutě. Třinecký Růžička nastřelil tyčku a vzápětí rozjel Bruslařský klub protiútok. Klepiš, který se vrátil do sestavy po třech zápasech, přihrál puk Skalickému, který si s ním nabruslil až do levého kruhu a zadovkou ho přenechal Vondrkovi. Nejproduktivnější hráč domácích přesnou ranou k tyči překonal gólmana Hrubce po 37 sekundách hry.

Oceláři vyslali v úvodním dějství na brankáře Krošelje deset pokusů, vyloženou šanci si ale nevytvořili. Mladá Boleslav v závěru první části vystupňovala tlak a Hrubce zaměstnala několika střelami. Největší příležitost měl v 17. minutě útočník Látal, který se před třineckou brankou ocitl zcela sám, jenže s jeho bekhendem si Hrubec poradil.

Druhou branku přidali domácí v 27. minutě, kdy střelu beka Němečka od modré tečoval u tyčky Klepiš. Třinec se nadále nedokázal dostat do vážnější akci. V polovině duelu si zahrál jedinou početní výhodu v zápase, ale sám v ní inkasoval. Útočník Žejdl posunul ve středním pásmu puk na Vondrku, který zamíchal kotoučem a forhendem vyzrál na Hrubce podruhé.

Šestatřicetiletý rodák z Českých Budějovic asistoval i u předchozí trefy. Hrubec přenechal místo Kantorovi. Poté domácí dvakrát po sobě hráli přesilovku, ale bez gólového efektu. Až v samém závěru měl Krošelj práci, ale s pokusy Třince si poradil.

Do poslední dvacetiminutovky vstoupili Oceláři aktivněji, ale Krošelj nemusel výrazněji zasahovat. A tak v 51. minutě při hře o jednoho muže navíc udeřila Mladá Boleslav. Musil nabil Pláňkovi na ránu z první od modré a ten dělovkou propálil Kantora. Bruslaři zužitkovali přesilovku po pouhých osmi vteřinách. Středočeši porazili Třinec podruhé za sebou a Krošelj vychytal pátou nulu v sezoně.

V Plzni rozhodl nejproduktivnější hráč extraligy Gulaš

Plzeň porazila Karlovy Vary 2:1, udržela si tak třetí místo v tabulce a zajistila si účast v příštím ročníku Ligy mistrů. Ve čtvrtfinále čeká Indiány souboj s Olomoucí. Vítěznou trefu Škody zaznamenal Milan Gulaš a upevnil si tím prvenství mezi střelci a vítězství v kanadském bodování. Energie po dvou vítězstvích nebodovala a prohrála již osmé z posledních devíti západočeských derby.

Po opatrném úvodu zahrozili v šesté minutě hosté, Kohoutův pokus z mezikruží ale stačil gólman Frodl vyrazit. Domácí otevřeli skóre v 10. minutě, po Kaňákově šikovné přihrávce od zadního mantinelu se dlouhou forhendovou kličkou prosadil Kodýtek.

Za chvíli se do dobré střelecké pozice protáhl Stach, zakončil však mimo. Hráči Energie spoléhali na rychlé brejky. Individuálním průnikem zahrozil Rachůnek a v závěru třetiny zlikvidoval Frodl Beránkovu střelu z přečíslení dvou na jednoho.

Pouhých 37 vteřin po zahájení prostřední části po závaru v útočném pásmu a přesné přihrávce Grígera vyrovnal na 1:1 Rachůnek. Ospalý nástup Indiánů po přestávce ukončila až Gulašova jubilejní třicátá trefa v sezoně, když ve 24. minutě tečoval Kovářovo nahození. Vzápětí po spolupráci s Nedorostem zblízka neuspěl Kracík a po polovině utkání z ojedinělé akce napálil na druhé straně levou tyč z otočky Beránek.

Otěže utkání drželi střelecky aktivnější a lépe kombinující domácí. Gólovou šanci Stacha ale stačil vleže zlikvidovat gólman Novotný. Indiáni se neprosadili ani během přesilové hry při vyloučení Skuhravého, hrajícího 900. zápas v tuzemské nejvyšší soutěži, a ve 36. minutě po další chytré přihrávce Kováře nepřekonal Novotného do odkryté branky mířící Gulaš.

Také v závěrečné dvacetiminutovce pokračovala převaha domácích. Po vybídnutí Kracíka zpoza branky ale Indrák tváří v tvář Novotnému neskóroval a jednička Energie držela své spoluhráče na dostřel i nadále.

Naopak v 52. minutě musel Frodl vytěsnit mimo pokus Vlacha z levé strany. Hosté ve snaze vyrovnat otevřeli hru. Toho nevyužil Kindl při pokaženém přečíslení tří na jednoho a Gulašův únik ve vlastním oslabení překazil Novotný. Karlovarští nakonec porážku neodvrátili ani při krátké power-play.

Berani neponechali nic náhodě

Zlín zdolal obhájce titulu Brno 3:1. Berani zabrali po dvou zápasech bez bodu a zajistili si deváté místo, i bez bodového zisku by ale nechyběli v předkole, neboť dotírající Litvínov prohrál ve Vítkovicích. Kometa neuspěla po pěti výhrách, ačkoliv skórovala jako první.

Berani v předkole vyzvou Mladou Boleslav, série začne v pondělí na ledě Středočechů. Úřadující šampiony čeká ve čtvrtfinále Hradec Králové.

Na stadionech na Spartě a ve Vítkovicích, kde byli v akci konkurenti v boji o desítku, se ještě nezačalo hrát a Berani už prohrávali. Již po 18 vteřinách totiž otevřel skóre Holík. Domácí ale dokázali velmi rychle zareagovat, za minutu a devět sekund pohotově dorazil Dufkovu střelu Sedláček.

Následně Kometa svého soupeře značně přehrávala, jednu z obrovských možností měl například Hruška. Jeho pokus už překonal i gólmana Kašíka, kotouč však pouze proskákal brankovištěm a za čárou neskončil.

Od druhé třetiny se obraz hry naprosto změnil. Zlínští srovnali hru, za gólem se však nikterak nehnali. Bylo znát, že remízový stav jim stačí a dává stoprocentní jistotu účasti ve vyřazovacích bojích bez ohledu na výsledek Litvínova.

Naopak při oslabení měli možnost Brňané, když Kašík vyjel za vyhozeným pukem, jenže dříve byl u něj Orsava, který ale v koncovce trefil pouze tyčku prázdné branky.

Ve třetí části už si Zlín definitivně pojistil předkolo play off bez ohledu na ostatní zápasy. Nejprve využil přesilovou hru v 50. minutě Kubiš, na něhož navázal v začínající 56. minutě přesnou střelou Honejsek a potvrdil úspěch Beranů.

Derby pro Pardubice

Poslední východočeské derby v sezoně vyhráli hokejisté posledních Pardubic, kteří na domácím ledě porazili Hradec Králové 4:2. Klíčové momenty se odehrály už v první třetině, kterou Dynamo vyhrálo 3:1. Pardubičtí hokejisté tak vyhráli po osmi porážkách v řadě. Mountfield naopak před čtvrtfinále play off, v kterém se utká s Kometou Brno, nasbíral pět porážek za sebou.

Prestižní souboj rivalů přinesl řadu premiér. Pardubičtí útočníci Matouš Kratochvil a Ondřej Matýs vstřelili své první branky v extralize, hradečtí junioři Vojtěch Síla a Miroslav Kukla si připsali vůbec první start v nejvyšší soutěži.

Mountfield se musel obejít bez opor Smoleňáka, Koukala, Vincoura či Zámorského, přesto začal lépe, ale Rákos ve velké šanci trefil jen tyč. Hráči Dynama naopak proměnili všechno, na co sáhli. V sedmé minutě se po šťastném odrazu trefil Kratochvil a za 74 vteřin po Machalově sprintu zvýšil Horký. Povedenou pasáž Dynama dokonal v 11. minutě po dalším přečíslení třetí brankou Matýs.

Hradec si sice držel střeleckou převahu, ale na výborného Kloučka vyzrál až v 16. minutě, kdy se dělovkou od modré čáry trefil Filip Pavlík. Další šance si hostující tým schoval až do druhé třetiny, kdy při krátké přesilovce pět na tři neuspěl Paulovič a poté už ve výhodě jednoho muže vychytal Pavlíka s jistou dávkou štěstí Klouček.

Dynamo dostalo k dispozici dokonce dvouminutovou přesilovku pět na tři. Trenéři si vybrali oddechový čas, ale Pardubice se trápily, pořádně ani nevystřelily na bránu, zato nasbíraly čtyři prohřešky, které je připravily o útočné pásmo. Zejména závěr druhé části rozkouskovaly drobné šarvátky a častá vyloučení.

Početní výhody hrály důležitou roli ve třetí třetině. Při té hradecké totiž Rákos v dobré šanci trefil jen Kloučkovu masku, naopak Dynamo ve 49. minutě při vlastní přesilovce zvýšilo na 4:1, když Mikuš trefil horní tyč a kotouč do branky dorazil Hovorka. Domácí tým poté ještě promarnil přesilovku pět na tři.

Mountfield dostal velkou šanci na zdramatizování utkání necelých pět minut před koncem třetí třetiny, kdy Cardwell zahodil rukavice při bitce s Rákosem a vyfasoval trest na pět minut a do konce zápasu. Hradec vylepšil přesilovku odvoláním brankáře a 111 vteřin před sirénou snížil Cingel. Další gól už ale hosté nestihli.

Výhru Chomutova řídil Růžička

Chomutova přestřílel Olomouc 5:3. Předposlední Piráti tak ukončili sérii čtyř porážek, naproti tomu Hanáci, kteří již měli jistotu přímého postupu do čtvrtfinále play off, přišli o šňůru sedmi výher. Tři body za dva góly a nahrávku si v dresu Severočechů připsal útočník Vladimír Růžička mladší, dvakrát skóroval i bek Ronald Knot, Jan Stránský přispěl třemi nahrávkami.

Právě syn chomutovského kouče převzal před úvodním buly památeční dres za 600 odehraných utkání v extralize, čehož dosáhl minulé kolo v Třinci. Olomoučtí v oslabené sestavě zahrozili jako první, ale Laše vychytal gólman Peters. Na druhé straně odpověděl Klhůfek, ale Konrád se nenechal zahanbit.

Domácí pak přečkali bez úhony první oslabení, ale při Škůrkově pokusu měli notnou dávku štěstí. Růžička po návratu z trestné lavice zaměstnal Konráda. Ve chvíli, kdy se úvodní třetina zlomila do své druhé poloviny, dostal na okamžik prostor před Petersem Káňa a otevřel skóre. V 15. minutě mohl vyrovnat Vantuch, jenže nezakončil přesně.

Druhá část byla klíčová pro vývoj celého zápasu. Ve 23. minutě vyrovnal Jank. Dokonat obrat mohl Kovář, jenže Konrád hosty podržel. Severočechy pak zachránila branková konstrukce a pak přišly chvíle domácího útočníka Růžičky. V čase 34:45 poslal domácí do vedení a přesně o 100 vteřin později zvýšil už na 3:1. Hanáky vrátil do hry ve svém třetím extraligovém startu teprve devatenáctiletý útočník Matiaško.

Stav 3:2 vydržel až do druhé poloviny třetího dějství, kdy se dvakrát krátce po sobě přihlásil o slovo Knot a využil početní výhody Pirátů. Na jejich výhře už pak nemohl nic změnit ani Holcův gól z 57. minuty.