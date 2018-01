Sparta promarnila přesilovku, nám pak narostla křídla, říká indián Mertl

Hokejista Tomáš Mertl potvrdil v zápase proti Spartě pozici nejlepšího střelce extraligy. Jednatřicetiletý útočník, kterého reprezentační trenér Josef Jandač nominoval na olympijský turnaj v Pchjongčchangu, se na výhře Plzně 4:2 podílel třemi body za dva góly a nahrávku.

Vedoucí tým ligy svedl s Pražany vyrovnanou bitvu. "Bylo poznat, že Sparta bojuje o každý bod. Začátek od nás nebyl dobrý, vlítli na nás, byli motivovaní. Dostali jsme naštěstí jen jeden gól," řekl novinářům Mertl.

Plzni se v úvodu druhého dějství za nepříznivého stavu 0:1 povedlo ubránit 83 vteřin trvající oslabení pět na tři. "Muselo to s nimi zamávat. Oslabení jsme sehráli výborně, moc šancí neměli. Dalo nám to křídla a pozvedlo nás to," ohlédl se Mertl za klíčovým momentem večera.

Škodě se naopak dvojnásobnou početní výhodu povedlo díky Mertlovi využít po 16 sekundách. Po přesném pasu Milana Gulaše se prosadil střelou z mezikruží. V pokračující přesilovce o 44 vteřin později Plzeň obrátila skóre. Mertl se tentokrát převtělil do role nahrávače a před brankou našel Jaroslava Kracíka, jenž se nemýlil.

Spartě se povedlo vyrovnat, ale Plzeň na počátku třetí třetiny šla znovu do vedení. "Po třetím gólu jsme se trochu zatáhli a čekali jsme, co na nás Sparta vymyslí. Sehráli jsme to výborně, nepustili jsme je do třetiny. Myslím si, že to bude klíč v play-off," řekl Mertl, který v poslední minutě při power play domácích zpečetil čtvrtou výhru Plzně nad Spartou.

Českobudějovický rodák má po 43 utkáních na kontě 54 bodů a 29 branek, což jsou jeho osobní rekordy v extralize. Na vedoucího Gulaše ztrácí čtyři body.