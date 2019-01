Sparta se překvapivě zbavila kapitána. Kruppa odchod Vrány mrzí

Hokejová Sparta připravila svým fanouškům šok. Pražané se totiž zbavili svého kapitána a nejproduktivnějšího hráče týmu Petra Vrány. Třiatřicetiletý centr míří do Třince, kam byl vyměněn za Lotyše Robertse Bukartse.

Zbavit se nejproduktivnějšího hráče týmu není vždy jen tak. I přesto se Sparta rozhodla k odvážnému a riskantnímu kroku. Týden před koncem přestupového období přišla z Holešovic velká, i když trochu očekávaná přestupová bomba. Sportovní manažer pražského klubu Michal Broš byl s výkony Vrány dlouhodobě nespokojený.

Ač byl sparťanský kapitán nejproduktivnějším hráčem týmu s 26 body (8+18), vedení od něj čekalo hlavně góly a ty nepřicházely. Proto se musel poroučet. "Tohle rozhodnutí udělal management. Petrovi zbývaly poslední měsíce smlouvy a v takovém případě tým o působení hráče v klubu vždycky vyjednává. To je běžná věc i v Evropě," konstatoval dnes německý trenér Uwe Krupp.

Vrána byl do funkce kapitána zvolen před sezonou, ale stejně očekávání nenaplnil. Ve Spartě působil třetí sezonu, a zatímco předloni dal v 50 zápasech 21 gólů, tak v minulé sezoně sedm branek a letos se trefil osmkrát. Krupp tak přišel o centra z elitního útoku. "Je to velký zásah do naší sestavy, ale to k hokeji patří. Doufám, že se Petrovi bude dařit. Pro nás odevzdal to nejlepší a byl důležitou součástí kabiny. Přeji mu jen to nejlepší," řekl německý kouč na adresu již svého bývalého svěřence.

Také Kruppa odchod Vrány překvapil, ale musí se s tím smířit a pracovat dál s týmem, který má. "Byl nejproduktivnější hráč, takže je poměrně neobvyklé takového hokejistu měnit. "Ve Spartě je ale hodně věcí neobvyklých. Spousta věcí tu funguje jinak než v ostatních klubech. Samozřejmě mě mrzí, že odchází, ale chápu důvody," podotkl Krupp.

Ani německý trenér nebyl od vedení Sparty seznámen s důvody, proč byl Vrána vyměněn. Některé faktory tu ale jsou. Vránovy výkony neuspokojovaly vedení pražského klubu a také mu na konci sezony končila smlouva. A vzhledem k tomu, že obě strany spolu v poslední době nevycházely dvakrát dobře, chtěl aktuálně sedmý celek extraligové tabulky z jeho odchodu alespoň něco získat, než kdyby po sezoně odešel jako volný hráč. "Pro něj je to dobrá příležitost. Je mu 33 let, občas musíte myslet i na rodinu a v Třinci bude mít skvělou příležitost uspět," řekl Krupp, který místo Vrány bude nově koučovat Robertse Bukartse, který byl součástí výměny. Lotyš by mohl zůstat ve Spartě až do konce příští sezony, pokud na něj pražský klub uplatní po sezoně opci.