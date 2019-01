Sparta venku opět zabrala. Klíčem byla obětavost, soudí Pech

Hokejisté pražské Sparty si po domácích porážkách s Kometou Brno a s Libercem z minulého týdne spravili chuť v Hradci Králové a po výsledku 3:2 slavili venku čtvrté vítězství z posledních pěti utkání. Útočník Lukáš Pech, který v sedmé minutě otevřel skóre, si pochvaloval výkon svého týmu.

"Odrazili jsme se od toho, že jme dobře bránili. Dvě třetiny Hradec skoro nic neměl. Jen nějaké dorážky, ale střely byly blokované. Parádní obětavost tam byla. Jsme na sebe všichni hrdí, protože jsme mákli jako jeden tým a byli jsme doopravdy výborní," pochvaloval si Pech.

Pražané podali dobrý výkon v neděli proti Liberci, ale na bodový zisk nedosáhli. "Byla to těžká utkání jedno jako druhé. S Libercem, který je v parádní formě, to bylo vyrovnané utkání. Rozhodovaly maličkosti, my jsme dostali gól na konci, přestože jsme si ten bod zasloužili," podotkl Pech.

V Hradci získala Sparta do 16. minuty vedení 3:0. "Odvedli jsme výborný výkon, dobře jsme bránili, dali jsme rychlé góly a od toho se výkon odrážel. Dobře jsme drželi střední pásmo, nepouštěli jsme Hradec do žádných přečíslení," připojil nejproduktivnější hráč Sparty.

V závěru ještě Hradec duel zdramatizoval. "Dostali jsme bohužel laciný gól, trochu jsme je dostali na koně, ale fantastickou vůli jsme to zvládli. I když jsme dostali další gól, tak jsme furt věřili, že to ubojujeme. Máme tři body, což je důležité," doplnil Pech.

Poměr střel na branku byl jednoznačný 38:13 ve prospěch domácích, ale podle Pecha měla Sparta také plno šanci. "Jestli jich bylo třeba osm. Byli jsme tam dva na jednoho, Roberts Bukarts měl tři tutovky, takže jich bylo mnoho. Takové zápasy jsou a nám to tam zaplaťpánbůh spadlo," řekl Pech.

Druhý zápas v prvním útoku s Pechem a Miroslavem Formanem sehrál lotyšský kanonýr Bukarts, který přišel ve čtvrtek z Třince výměnou za Petra Vránu. "Víme, že je to šikovný hráč na puku a umí dát gól. Ve Zlíně měl výborné sezony a dával góly. Je dobrý do přesilovky," chválil Pech.

Souhra podle něj klape. "Umí podržet puk a nahrát, což je důležité. Několikrát jsme zakombinovali ve středním pásmu a měli jsme několik šancí. Uvidíme, jak dál. Musíme se hlavně soustředit na náš týmový výkon a podílet všechny lajny na gólech," doplnil Pech.

Pech se také ve 48. minutě netradičně prezentoval tvrdým zákrokem u mantinelu, kde si počíhal na útočníka Matěje Chalupu a trefil i jednoho z čárových rozhodčí. "Soustředil jsme se na to, aby (Chalupa) nešel k nám do pásma. Bohužel to schytal i rozhodčí, neviděl jsem ho," dodal Pech.