Sparta vyrazila do Drážďan, Krupp se těší na Open Air

Hned po skončení předehrávky 33. kola extraligy v Karlových Varech se vydali hokejisté Sparty do Drážďan, kde je v sobotu čeká duel pod širým nebem proti Litvínovu. Už v pátek čeká svěřence německého trenéra Uweho Kruppa od 13:00 na Stadionu Rudolfa Harbiga trénink. K předehrávce 45. dějství proti Severočechům nastoupí o den později v 19:30.

"Je to výjimečná akce. Bude to příležitost představit českou extraligu německému publiku. Je to skvělá liga, hraje v ní spousta talentovaných hráčů. Je skvělé být součástí této akce a ukázat to nejlepší z českého hokeje," těšil se Krupp na zápas ve své rodné zemi.

Souboji Litvínova se Spartou bude na fotbalovém stadionu přecházet duel domácích Eislöwen v druhé nejvyšší německé lize s Lausitzer Füchse. Na stadionu s kapacitou přes 30 tisíc diváků padne nový rekord v návštěvě na zápase české extraligy, který drží od 8. ledna 2016 duel pod širým nebem mezi Kometou Brno a Spartou. Při něm zaplnilo Arénu Lužánky 21.500 příznivců.

Krupp prožil jako kouč ještě velkolepější venkovní duel. Na domácím mistrovství světa v roce 2010 vedl německou reprezentaci na fotbalovém stadionu v Gelsenkirchenu a slavil před 77.803 diváků výhru nad Spojenými státy americkými 2:1.

"Byl to velký zážitek. Takový zápas je vždycky zábava. Já se na to těším. Hráči tam budou mít své rodiny. Snad nám bude přát počasí, nebude pršet a všichni si to užijeme," prohlásil Krupp.

Jeho celek vyrazil rovnou po utkání do hotelu v Drážďanech. Část realizačního týmu dorazí později i s vypranými dresy, o které se postarala karlovarská Energie.

"Realizační týmy jednotlivých klubů, ať už v NHL nebo v kterékoliv lize světa, drží spolu a pomáhají si. Na ledě je to vždycky boj, ale mimo si všichni pomáhají. Mám takové zkušenosti z NHL i z mezinárodního hokeje. Možná někdy před třiceti lety to bylo jinak, ale teď se všichni podporují a jsou na jedné lodi," ocenil spolupráci Krupp.