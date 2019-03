Sparťan Hlinka: Je to úleva, nechtěl jsem se loučit blamáží

Hokejový útočník Jaroslav Hlinka nasměroval dvěma góly Spartu k výhře v závěrečném 52. kole extraligy nad Libercem a postupu do play-off. Nejzkušenější hráč Pražanů, který se do sestavy Sparty začlenil až na konci února, si hodně oddechl, že dobrým týmovým výkonem Pražané dramatickou koncovku základní části zvládli.

"Samozřejmě, že je to úleva. Nepostoupit do play-off by asi nebylo vůbec dobré," řekl Hlinka po zápase. Dvaačtyřicetiletý útočník se prosadil hned dvakrát v přesilových hrách, za spasitele se ale nepovažoval. "První gól jsem dostal do prázdné brány, takže žádný spasitel. Dnes jsme hráli výborně jako tým a vítězství jsme si zasloužili," ocenil výkon celému týmu.

Hlinka se do Sparty vrátil minulý týden a zatím stihl odehrát pět zápasů. Mezi střelce se zapsal až dnes. "Jsem samozřejmě rád, že jsme tomu pomohl i góly. To je super pocit. Nejsem tady jen do počtu a jen se tady mezi klukama nemotám. Dnes jsem tam ale viděl tým, což je pro nás důležité," řekl.

Sparta potřebovala k jistotě postupu získat bod, pokud nechtěla spoléhat na pomoc Vítkovic. "Nervózní jsem nebyl. Snažil jsem se si zápas užít. Na druhou stranu je jasné, že jsem se nechtěl loučit nějakou obrovskou blamáží, kterou by naše porážka asi znamenala," uvedl Hlinka.

Historický nejproduktivnější hráč klubové historie přiznal, že už nevěřil, že za Spartu nastoupí. "Od Vánoc jsem byl víceméně smířený s tím, že pro mě kariéra končí. Pak jsem se domluvil s Vrchlabím, ale tohle mě nenapadlo," uvedl Hlinka, jenž nejprve začal vypomáhat společně s Jaroslavem Bednářem druholigovému klubu v boji o postup do první ligy. Pak jej ale oslovila Sparta, zda by se nevrátil a pomohl i jí.

Hlinka získal v dresu Sparty čtyři mistrovské tituly. Před 13 lety, při třetím z nich, zažil podobnou situaci jako letos. Až v posledním zápase základní části proti Slavii tým vybojoval postup do play-off. "Musím říct, že jsme si na to vzpomněl. Když jsme ale tenkrát jel na zápas, tak jsem byl daleko více nervózní. Byl jsme mladší a zodpovědnost za tým na mě ležela více. Je fajn, že jsme to zvládli i dnes," uvedl.

Sparta si z 10. místa zajistila postup do předkola play-off, ve kterém se utká s Vítkovicemi. "Měli bychom hrát to, co jsme předvedli dnes. A pak se nemáme za co stydět. Čeká nás těžký soupeř. Vítkovice jsou výborné mužstvo. Já jsem proti nim v sezoně nehrál, jen jsem je vidět tady. Je to kompaktní tým s výborným brankářem. Nečeká nás nic snadného," řekl Hlinka na adresu dalšího soupeře Pražanů.