Sparťan Krupp před sezonou: Hráči musí cítit hrdost, že tu jsou

Nová sezona se kvapem blíží. A s ní i nové výzvy. Spartě se v posledních letech příliš nedařilo, a tak chce letos svou smůlu konečně prolomit. Proto dokonce angažovala i zahraničního trenéra s věhlasným jménem. Na její lavičku totiž usedl Uwe Krupp, který patří mezi největší osobnosti německého hokeje. "Těším se na novou sezonu, z mužstva mám dobrý pocit," řekl před startem nového ročníku. Jak se mu povede?

"Když jsem před sezonou přišel, poznal jsem mnoho nových hráčů. Spoustu věcí jsem se od nich naučil, jsou ochotní a vnímaví. Byla to velmi pozitivní zkušenost," řekl o začátcích svého působení na Spartě Krupp pro klubový web. Od té doby na týmu hodně zapracoval a jeho svěřenci odehráli velmi povedenou přípravu.

"Ve dvou zápasech jsme nastříleli mnoho branek, byly to zvláštní duely, ale bylo to v přípravě. Trvám na konzistentních výkonech. Budou časy, kdy nebudeme hrát tak, jak bychom chtěli, ale během celé přípravy jsme hráli velmi dobře, hráči byli motivovaní. Jsme schopní to úsilí využít a vyhrávat. Ale byla to jen příprava, moc to neznamená," popsal její průběh a poukázal na to, že v sezoně se na dobré výsledky z léta rozhodně hrát nebude.

Se svými hráči chce stavět především na rychlosti, ale i na dalších faktorech. "Jsme dobří bruslaři, tým má velmi dobrou rychlost. Ale není to o jednotlivých věcech, které z nás udělají dobrý tým. Musí to být směsice dobré obrany a efektivní ofenzivy," uvedl.

Nedílnou součástí by ale měla být také hrdost na to, že se hráči mohou objevit ve sparťanském dresu. "Hrdost je jedním z hlavních stavebních kamenů ve sportu a zejména v týmovém sportu. Je důvod být hrdý na to hrát za Spartu, znát její historii, co znamená tento pojem," uvažoval.

Spartu čeká hned na úvod houževnatý Hradec a hráči budou moci svoji hru konečně předvést v soutěžním duelu. Východočeši ale budou tvrdý oříšek.

Hradec hraje velmi dobře, měl povedenou přípravu. Hráli jsme s nimi jedno utkání a měl jsem z toho dobrý pocit, bohužel jsme v tom utkání ztratili několik hráčů. Očekávám rychlé tempo, Hradec rád forčekuje a bude na nás tlačit. Jsem hodně zvědavý.Příprava byla moc dlouhá a hráči se už určitě těší, až nebudou muset jen trénovat a hrát přípravné zápasy."

A co vítěz Stanley Cupu a bývalý kouč Eisbären Berlín čeká od celé sezony? "Bude to dlouhá sezona a každý rok je jiný. Nyní se budeme soustředit na dobrý vstup a od toho se budeme chtít dále odrazit," uzavřel.