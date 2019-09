Startuje první hokejová liga. Motivace? Vítěz půjde mezi elitu

S novým herním systémem a hlavně s možností přímého postupu do extraligy odstartuje ve středu první hokejová liga. Šestnáct týmů bude bojovat o možnost zajistit si účast mezi elitou bez nutnosti absolvovat nevyzpytatelnou baráž se zástupci extraligy. Posledním mužstvem, které postoupilo přímo, bylo v roce 2007 Ústí nad Labem. Severočeši tehdy nahradili Vsetín, který byl z extraligy vyloučen.

A právě Valaši jsou jedním z klubů, který veřejně vyhlásil útok na postup. "Tradičně říkáme, že se chceme každý rok zlepšit. Tím, jak se nám to daří realizovat, je cíl jasně daný. Loni jsme se probojovali do semifinále, letos bychom rádi hráli finále. A samozřejmě když už postoupíte do finále, chcete ho vyhrát," řekl šéf klubu Daniel Tobola na webu Vsetína, který v průběhu sezony oslaví 80 let své existence.

Stejný cíl mají i České Budějovice nebo Jihlava, nejúspěšnější tým minulé prvoligové sezony. "Naše cíle se nemění, chceme postoupit do extraligy. Chceme hrát agresivní, atraktivní a útočný hokej a chceme do týmu zabudovat další mladé hráče. A lákat diváky na stadion," řekl prezident Motoru Roman Turek. "Jako Dukla Jihlava nemůžeme mít jiný cíl, než se prát o postup. Týmu věřím, bude patřit k favoritům a je sestavený tak, aby šanci měl. Je v jeho schopnostech to dokázat," uvedl jednatel Jihlavy Bedřich Ščerban.

Do hry o postup budou chtít promluvit i další celky. Přes léto výrazně posiloval například Prostějov, hráče s extraligovými zkušenostmi má v týmu i Poruba. Po turbulentním létě se bude snažit vrátit mezi elitu Chomutov a úspěšnou přípravu má za sebou nováček soutěže Sokolov.

Baník však úzce spolupracuje s Karlovými Vary a postupové ambice mít nebude stejně jako Frýdek-Místek, Benátky nad Jizerou či Kadaň, které jsou farmami Třince, Liberce respektive Sparty. Za Litoměřice by měli nastupovat adepti juniorské reprezentace.

Z první ligy stejně jako v předešlých dvou sezonách nikdo nesestoupí. Herní systém se ale změní a soutěž bude rozdělena na tři části. V první se všechny týmy utkají dvoukolově každý s každým, po 30. kole bude rozdělena na dvě osmičlenné skupiny. Týmy na 1. až 8. místě budou mít již zajištěnou účast ve vyřazovací části, ve druhé skupině budou mužstva bojovat o poslední dvě místa v předkole play-off.