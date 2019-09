Stavíme na mladých hráčích, prozradil kouč Plzně Čihák

S týmem o něco užším, ale celkově vyváženějším, vstoupí do nového extraligového ročníku hokejisté Plzně. Trenér Ladislav Čihák je přesvědčený, že mužstvo se podařilo velmi dobře doplnit, proto maximálně věří v jeho sílu. Důležité je pro něho vedle dobrých výsledků také zabudování mladých hráčů.

"Tým je užší, ale každá lajna má svoji roli a ti kluci ji znají, jsou s ní ztotožnění a přijali to, plní ji na sto procent. Kdo z té role uhne, tak samozřejmě narazí a půjdeme na pohovory. Jsem rád, že jsou čtyři lajny vyrovnané a víceméně každá dokáže dát gól, to byl cíl. Mančaft je proto relativně dobře poskládaný," řekl Čihák novinářům na dnešní tiskové konferenci.

Nervozitu v něm neprobouzí ani fakt, že na soupisce není příliš beků. Jen osm, přičemž Bohumil Jank má navíc zdravotní potíže. "Máme sice užší mančaft, ale máme mladé kluky, kteří získávali medaile v mládežnických kategoriích. A i to je cíl pro nás - zapojovat mladé hráče. My si ten širší kádr uměle vytváříme mladými hráči, což by měl asi dělat každý," vysvětlil Čihák.

"Právě taková je i naše filozofie. Pokud je soupiska užší, budeme se snažit v rámci možností doplňovat tým mladými hráči. Samozřejmě někdy se tomu člověk nevyhne a nějakého zkušeného útočníka nebo beka by mohl v průběhu sezony přivést. Ale zatím je to takhle," doplnil Čihák.

Už nyní má místo na soupisce několik teenagerů. "Z útočníků jsou to Matěj Kolda či Filip Přikryl, z beků Michal Houdek. Tihle tři z ročníků 2000 a 2001 by mohli do extraligy nakouknout. Jsou kondičně velmi dobře připravení, což je důležité. Jsou to naši kluci a příležitost dostanou," ujistil Čihák.

Za současným kádrem si stojí. "Máme tým, kterému obrovsky věřím. Má obrovský potenciál a budoucnost, je koncepčně dobře poskládaný. Jsou tam hodně zkušení hráči, máme tam i top hráče jako Milana Gulaše, který to dokazuje i na mezinárodní scéně, protože aktuálně vede kanadské bodování Ligy mistrů. Máme k němu konečně i centra od začátku sezony, ne jako loni, kdy jsme ho trochu hledali, než přišel Kovář. Máme kluky středního věku, Indráka, uvidíme, jak na tom bude mladý Rob. Tým je konkurenceschopný a uděláme maximum, abychom start ligy zvládli," uvedl Čihák.

Z pohledu osmatřicetiletého trenéra, pro něhož půjde o druhou extraligovou sezonu na střídačce plzeňského A-týmu, je pro pohodu Západočechů důležitý i start v Lize mistrů. Na mezinárodní scéně vyhrála Škoda všechny čtyři duely a s předstihem si zajistila postup ze skupiny.

"Každý tým chce začít dobře, nám se ten vstup v Lize mistrů podařil velmi dobře, stejně jako už loni. Nicméně extraliga je jiná soutěž, jsou tam emoce, bude to víc vypjaté, takže tam se na to musíme soustředit a nesmíme za žádnou cenu propadnout jakékoliv panice," zdůraznil Čihák.

Vodítkem je pro něho i minulá "bronzová" sezona. "Začali jsme extraligu velmi dobře, ale pak v říjnu a listopadu to nebylo výsledkově ono, i když jsme hráli dobře. Nikde jsme nepropadli, nedostali debakl, akorát jsme nedávali góly a ztráceli body ze zápasů, kdy jsme kolikrát byli lepší. Udrželi jsme chladnou hlavu, netrejdovali, nedělali žádné extra změny a snažili se v tichosti pracovat. Pak přišel Kovář, mančaft se nastartoval a sezona se dotáhla do slušného konce," připomněl Čihák.