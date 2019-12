Štěpánek po premiéře: Nebyl to úplně učesaný hokej

Jakub Štěpánek si po předčasném konci v Pardubicích zachytal po měsíci a půl zase v hokejové extralize. Zkušený gólman prožil vydařenou premiéru, když dovedl Třinec k výhře 2:1 po samostatných nájezdech. Přiznal ale, že mu ve druhé třetině nebylo nejpříjemněji, protože neměl čtyřicet minut moc práce a inkasoval v ní gól na 1:1.

"Nebyl to úplně učesaný hokej, spíš ubojovaný. Kladno přijelo bránit, nemohli jsme se moc prosadit. Opticky jsme možná byli dvě třetiny víc na puku, ale ve třetí třetině Kladno přidalo, párkrát nám docela zatopilo. Ale nakonec jsme to nějak ubránili, i ta oslabení. V této situaci, kdy to moc nelepilo, jsme za dva body rádi," uvedl Štěpánek v rozhovoru s novináři.

Třiatřicetiletý gólman podepsal s Třincem smlouvu zkraje prosince do 15. ledna a před reprezentační pauzou odchytal dva zápasy v první lize za Frýdek-Místek. V Porubě si dokonce připsal nulu. "Ty zápasy mi pomohly, ale první utkání v novém týmu je vždycky takové speciální. Snažil jsem se na to moc nemyslet, i když některé chvíle byly těžké. Třeba ve druhé třetině jsem moc zákroků neměl, dostal jsem gól. Tam mi nebylo úplně nejpříjemněji," řekl.

Štěpánka překonal jen Austin, který ve 23. minutě tvrdě vypálil zpoza levého kruhu a vyrovnal. "Byla to šlupka. Nějak mi puk proletěl pod vyrážečkou, myslel jsem si, že to mám," řekl ostravský rodák, na něhož šlo v úvodních dvou třetinách jen osm střel. "Před zápasem jsem tušil, že nás Kladno nepřijede nějak přehrávat. Vysloveně čekali na brejky a šance. Nebylo to pro mě ideální, ale myslím, že jsem se s tím jakžtakž popral," pokračoval.

Třinec v předchozích dvou zápasech porazil Kladno 6:2 a 7:1, ale ve třetí třetině se za stavu 1:1 nekonala žádná jeho převaha. Oceláři vyslali od třetí třetiny do konce prodloužení jen tři střely. "Čekal jsem, že na ně vletíme a dorazíme to do vítězného konce. Na druhou stranu jsem si aspoň v poslední části zachytal, střely už tam byly a dostal jsem se do toho. Lepší, než abych tam celou třetinu stál a oni ujeli dva na jednoho. To by bylo složitější," prohlásil.

Úřadující mistr v nájezdech dvakrát vedl, Kladno ale vždy srovnal střelou mezi betony. "Nic nevymýšleli, všechno vystřelili, žádná klička. Pochopil jsem, že jdou tímto směrem. Gólů škoda, první střela mi brnkla hokejku, druhá beton. Je to divný, dva góly mezi jsem v jedněch nájezdech dlouho nedostal. Vyhráli jsme, tak to tak nebolí. Bod navíc je dobrý," uzavřel.