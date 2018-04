Straka po vyřazení: Chyběly nám typy hráčů, jako má Brno

Hokejová Plzeň svůj domácí zápas proti Brnu, ve kterém hrála o vše, hrubě nezvládla. Trenér Martin Straka uvedl jako hlavní příčiny prohry v sérii především špatnou útočnou efektivitu a neschopnost zvítězit na domácím ledě. Ke spekulacím o možném trénování reprezentace se nechtěl vyjádřit.

Majitel, manažer a trenér v jedné osobě Martin Straka byl smutný z nízké úspěšnosti plzeňských přesilovek. "Tam jsme doufali, že budeme silní, ale jeden dva góly s takhle silným mančaftem... Když už tu šanci dostanete, tak myslím, že jich musíte dávat víc. A my jsme ty góly bohužel nedávali, spíš nás to naopak dostávalo dolů. Tam vidím největší průšvih, co jsme měli," prohlásil Straka. "Druhá věc byla proměňování šancí, do nichž jsme se dostávali v každém utkání, ale bohužel jsme měli takový neklid na hokejkách a nedokázali jsme ty situace zvládnout. V útoku jsme byli totálně impotentní a ty šance, co jsme měli, jsme nedokázali využít, zatímco Brno ano," dodal bývalý útočník.

Velký problém viděl také v nevyužití domácího prostředí. "Navíc když ze tří domácích utkání nedokážete vyhrát ani jediné, těžko můžete postoupit. I když nás ta hra doma zdobila celou sezonu, už úvod play-off proti Olomouci jsme tady prohráli a Brno jsme před svými fanoušky nezvládli porazit ani jednou," řekl smířeně.

Straka po zápase litoval hlavně nepovedené poslední minuty první třetiny, ve které Plzeň de facto zápas ztratila. "Hlavně ale musím říct, že jsme začali hrozně vlažně. Vůbec nechápeme, co se tam zhruba do osmé deváté minuty stalo. I tak jsme se dostali zpátky do zápasu zásluhou Milana Gulaše, pak se to trošku nakoplo, ale přišla ta naše poslední minuta, kterou jsme nezvládali během celé sezony. Dostali jsme gól, vzápětí tutová šance na 2:2, bohužel jsme ale nedali a za dalších pár vteřin dostali další gól a bylo po zápase."

V roce 2012 Plzeň shodně vypadla s Kometou v semifinále, na což další sezonu reagovala titulem. "To mě vůbec nenapadlo. A je to velká výzva," řekl Straka s úsměvem. "Ale jednu věc musím připomenout - v té sezoně před titulem nás trápila taková ta hrubá síla, chyběla nám. Teď je to totožné. Máme v týmu samé 'papíráky' a v osobních soubojích nejsme tak silní," připomněl vítěz z Nagana nedostatky týmu a přiznal, že na nadcházející sezonu se pokusí vylepšit kádr o právě takový typ hráčů. "Víme o tom a je to další věc, jak to mužstvo posílit. Máme tady spoustu šikovných hokejistů, co umí dávat góly, ale tohle nám chybí. Chtěli bychom získat takové kluky, takové typy hokejistů. I v tom nasazení a bojovnosti byla Kometa silnější."

Ihned po vyřazení s Brnem přiznal, že následující dny ho čeká práce se sestavením týmu na další ročník extraligy. "Musíme zjistit od některých klíčových kluků, co a jak, jestli chtějí zůstat, nebo ne, abychom věděli, jak se podle toho zařizovat. Máme na to taky nějaký balík peněz a podle toho se to začne odvíjet. Víme, kde máme nedostatky. Tomáš Vlasák (sportovní manažer klubu) už na něčem dělá a snad tým vhodně doplníme," doufá Straka. "Milan Gulaš má podepsanou smlouvu, Tomáš Mertl také, i když s výstupní klauzulí. Brankář Míra Svoboda má smlouvu, ale když přijde nabídka z NHL, nenaděláte nic a může odejít. A shánět pak dalšího nového gólmana není vůbec snadné. Ale nás potěšilo i to, jak se někteří hráči zlepšovali a že se nám povedlo zapojit ty mladé. Teď je jen na nich, aby chtěli, zlepšovali se a místo v týmu si vybojovali," sdělil novinářům generální manažer Indiánů.

Na otázku, kdyby se mu naskytla příležitost trénovat národní mužstvo, odpověděl jasně. "Dneska o tom nechci vůbec mluvit," řekl Straka.