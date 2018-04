Strašná úleva, už jsme skoro nemohli chodit, řekl střelec Kovařčík

Sezonu začal ve Frýdku-Místku, nyní se stal hrdinou extraligového semifinále. Třinecký útočník Ondřej Kovařčík rozhodl v nedělním prodloužení o výhře svého týmu nad Hradcem Králové, čímž posunul Oceláře do závěrečného boje o vytoužení titul. O ten se svěřenci Václava Varadi utkají s favorizovanou Kometou, loňským šampionem.

Po prvních třech duelech play-off to vypadalo, že je rozhodnuto, nakonec ale prožili fanoušci pořádné drama. Třinečtí hokejisté se dostali po úvodních výhrách semifinálové série proti Hradci Králové do luxusní pozice, postup však vybojovali až v celkově pátém mači.

A nerodil se vůbec snadno. Slezané si otevřeli brány do velkého finále až v prodloužení, když zlomil vyrovnaný stav mladý útočník Ondřej Kovařčík. Dvaadvacetiletý talent vstřelil již druhý gól v sérii a potvrdil fantastickou formu čtvrté formace, jež se postarala o polovinu branek celého týmu.

Třinecký odchovanec navíc svým zřejmě nejdůležitějším gólem v kariéře zabránil třetí prohře Ocelářů v řadě. "Říkal jsem si, že do třetice už musíme vyhrát. Že už musíme mít štěstí a něco se nám tam musí odrazit. To se naštěstí stalo," uvedl.

Právě odraz puku od plexiskla, jenž se následně dostal od přihrávajícího Jiřího Polanského až ke Kovařčíkovi, totiž nakonec rozhodl. A byl to hodně emotivní moment. "Zmocnila se mě strašná euforie, ani to nedokážu popsat. Jak jsem jej dal, najednou za mnou přijeli kluci a všichni jsme se objímali. Taky jsem cítil úlevu, že jsme to ukončili," řekl.

"Byla to strašně těžká série. I když první zápasy vypadaly jednoznačně, tak to tak vůbec nebylo," Hodně nás potrápili, tři prodloužení po sobě, někteří kluci už na střídačce ani nemohli skoro chodit. Strašná úleva," podotkl.

Na promarněnou šanci nemyslel

Slezská "čtyřiatřicítka" mohla svůj mančaft nasměrovat k postupu už v minulém utkání, ve třetí třetině ale netrefila prázdnou branku. "Hodil jsem to za hlavu. I mamka mi psala, ať na to nemyslím. Myslím, že ta bude strašně ráda, že jsem jej dal," prohlásil bývalý mládežnický reprezentant. Klíčový gól ale jeho matka naživo neviděla. "Ona je trošku stresařka. A ještě bylo prodloužení, to by s ní asi šlehlo. Možná si ho pustí až teď zpětně," pousmál se.

Poslední branka i celkový postup je pro něj o to sladší, že sezonu začínal v první hokejové WSM lize, kde oblékal dres Frýdku-Místku. "Já jsem si před sezonou říkal, že když půjdu do Třince na pár zápasů, tak to bude super. Naštěstí jsem zůstal celou sezonu. Takový postup jsem si ani nevysnil," přiznal.

Finále s Kometou? Jsme silní, o titul se popereme, ujišťuje Kovařčík

Nyní jej čeká další důležitý krok. Už v sobotu totiž vypukne finále, v němž Třinec změří síly s Kometou, obhájcem loňského titulu. Přestože jsou Brňané lehkým favoritem a v letošním play-off prohráli pouze jeden mač, Kovařčík zbraně neskládá. "Nebude to jednoduché, ale věřím, že se o titul popereme. Jsme silný tým. A tohle nás strašně psychicky posune dopředu," řekl.

Na psychické pohodě může Kovařčíkovi přidat i fakt, že si právě proti Brnu před třemi lety připsal svůj první extraligový bod. Prosadí se mladý bruslař proti Zábranského družině i ve finálové sérii a nasměruje svůj tým za vytouženým pohárem pro mistra hokejové extraligy?