Tady jsem doma, řekl brankář Marek Čiliak po návratu do Brna

Byl to přestup, o kterém se v českém hokejovém světě mluvilo už hodně dlouho, přesto se upekl až v poslední možný den. Brankář Marek Čiliak rozvázal kontrakt ve Slovanu Bratislava a vrátil se z týmu slovenského účastníka KHL do Brna, kde v předchozích dvou sezonách pomohl Kometě k titulům českého šampiona.

Teď půjde do závěru sezony s naprosto stejnými úmysly. "To je přece jasné, v Kometě byly vždy ty nejvyšší cíle," usmíval se slovenský brankář. "Když se naskytla ta příležitost jít sem, tak jsem ji využil," dodal.

Čiliak dobře ví, že zvěsti o jeho návratu pod Špilberk se kuloáry nesly už od prosince. "Bavili jsme se o tom průběžně, ale ani jedna strana, tedy ani já, ani Slovan a ani Kometa, nechtěla, abych odcházel brzo. Já jsem byl ve Slovanu spokojený, kolem byli fajn lidé, ale když přišla Kometa, tak jsem nezaváhal," sdělil bez okolků.

Zájem o jeho služby byl ale i jinde. "Ano, ale já jsem se rozhodl tak, jak jsem to cítil, a jiné věci jsem pak neřešil," řekl a přiznal, že druhým uchazečem byl Třinec. "Mám tam rodinu, jezdím tam často, ale Kometa je Kometa, tady jsem doma."

Brno teď bude mít v brance přetlak. Výborně chytá Karel Vejmelka, v záloze je mladý Lukáš Dostál. Kdo bude jednička po Čiliakově příchodu? "To vůbec neřeším, když bude chytat Karel, bude jednička on, když dají trenéři důvěru mně, tak zase já." Do konce základní části zbývá Kometě, nepočítáme-li dnešní zápas v Plzni, ještě deset zápasů. Čiliak netuší, do kolika z nich zasáhne. "To nevím, ani o tom jsme se ještě nebavili," řekl.

Kometa v této sezoně jde v podobných šlépějích jako v té minulé. Pohybuje se kolem šestého místa a pak plánuje razantní atak. Dvakrát z toho byl titul, vždy za vydatného přispění Čiliaka. "Bylo by fajn to zopakovat, play off je totiž úplně jiná soutěž než základní část," zdůraznil.

V extralize bude nyní reprezentační přestávka, ale Čiliak bude v Brně trénovat. "Už se těším, až bude zase plná šatna," řekl dnes, kdy byl v hale sám, neboť noví spoluhráči se připravovali na duel v Plzni.

S Kometou a jejími hráči byl Čiliak v kontaktu během celé sezony. "Bavil jsem se s Langošem (Markem Langhammerem), s Kašíkem a samozřejmě i s Karlem Vejmelkou, velmi často i osobně. Z Bratislavy jste v Brně za hodinku," podotkl Čiliak.

Osmadvacetiletý gólman má za sebou angažmá v KHL, tedy v naprosto odlišné soutěži, než je česká extraliga. "Zkusil jsem to. Byla to pro mě cenná zkušenost, žil jsem na Slovensku, nebyl jsem nikde odříznutý od světa. Škoda, že sezona nedopadla dobře," ohlédl se za angažmá ve Slovanu s vírou, že klub se v soutěži udrží.

Rozdíl byl rozhodně v ambicích. V Brně jsou vždy nejvyšší, kdežto v Bratislavě se tým skládal na poslední chvíli. V sezoně to pak měl slovenský tým složité a má nejhorší bilanci v soutěži bez naděje na postup do play off.

"Věděl jsem, do čeho jdu, že to bude velmi těžké. A bylo. Obdivuji kluky, kteří to vydrželi," řekl Čiliak. "Hodně jsme prohrávali, byl to velký stres, tohle nemusím," přiznal. "Je to rozdíl, když hrajete třeba proti Jaroslavli, kde ti hráči mají úplně jinou úroveň než naši ve Slovanu," vylíčil.

Kromě stresu ze samotné hry zažil Čiliak v KHL i nekonečná cestování na Dálný východ. "Hodně jsme hráli karty, hodně spali. Výhodou bylo, že jsme létali soukromými letadly a každý z nás tak měl pro sebe tři sedačky a tím pádem i lepší pohodlí," řekl.

Jako zážitek označil třeba zápasy s CSKA v Moskvě či SKA v Petrohradu, proti velkým hráčům světového hokeje. "Hodně se z toho v Rusku snažili udělat show, poznal jsem kus světa, byl jsem v olympijském Soči i v Číně," dodal.

Důvodem návratu do Komety je i mistrovství světa, protože po brzkém konci sezony ve Slovanu by měl jedenáct týdnů volno. "Ano, i tohle bylo jednou částí mé motivace," přiznal slovenský reprezentant. Co pak bude po sezoně, tím se Čiliak před jejím vrcholem nezabývá. "Budeme se o tom bavit až po konci. Nedá se vyloučit, že bych podepsal i nějaký delší kontrakt, ale zatím to jsou jen úvahy," řekl.