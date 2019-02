Teďka už je z naší strany křeč, štve sparťana Formana

Další domácí zápas, který nezvládli. Sparťané padli ve vlastní hale s Olomoucí 1:3. Soupeřem, jehož potřebovali nutně porazit, aby se uklidnili do závěrečných bojů o play-off. Místo toho ale přišla porážka, čtrnáctá v O2 areně. Pražané se před koncem základní části hokejové extraligy dostávají do svízelné situace.

Na vlastním ledě se jim nedaří. Spíš než nahoru se v tabulce dívají pod sebe. Útočník a asistent kapitána Miroslav Forman si nechtěl dlouho nic připouštět, ale i on už musel přiznat, že se jeho tým nachází v domácí křečí a to pořádné. Zvlášť když vy zbylých šesti duelech budou hrát čtyřikrát před sparťanskými fanoušky.

Kde byl rozhodující okamžik zápasu s Olomoucí?

Třetím gólem se vše zlomilo. Vůbec nic už jsme si poté nevypracovali a oni si zbytek utkání pohlídali. Celý zápas byli lepší.

Olomouc hrála třetí třetinu hrozně jednoduše a stačilo jí vyhazovat kotouče. Čím to, že jste si nic nedokázali nic vypracovat?

Byli jsme nedůslední v osobních soubojích. Neusadili jsme se u nich v pásmu. Nehráli jsme dobře a asi si ještě něco k tomu řekneme.



V první polovině zápasu jste měli hráče před brankářem, ve druhé už tam nebyl nikdo, byť jste vysílali docela slušné rány. Proč zmizela clona u gólmana?

S tím máme problém už delší dobu, že nejsem tolik v předbrankovém prostoru a v zápase s Olomoucí se nám to potvrdilo, že si poté neumíme najít odražené puky.



Jste schopni vyhrát dva zápasy a pak přijde třetí a výkon jde dolů. Čím to je?

Těžko říct. Je to jak na houpačce. Sami si to říkáme už delší dobu. Vždy odehrajeme dva slušné zápasy a pak dva strašné. Táhne se to s námi už delší dobu.

Je pár kol do konce základní části. Napadá vás, jak se z toho dostat?

Dva zápasy před tím jsme vyhráli, teď prohráli. Jsme jak na houpačce a věřím, že ve Zlíně všechno bude vypadat jinak a nic jiného, než věřit, se nedá. Budeme bojovat.



Jak to štve vás osobně jako sparťana?

Všichni jsme naštvaní a je jedno, jestli jsem sparťan nebo je někdo z Ostravy, Slovenska. Nejsme šťastní a představovali bychom si sebe někde jinde, ale teď jsme ne téhle pozici a potřebujeme se poprat o play-off. Udělat ho, i kdybychom se do něj měli dostat z předkola.



Poprvé dali s vašimi výkony najevo nesouhlas i fanoušci. Zaznamenal jste to?

Popravě ani tolik ne. Oni si ale zaplatí lístky, které nejsou vůbec levné, takže na to mají právo. Nedivím se jím, nehráli jsme dobře.



Podle trenéra Uwe Kruppa vede cesta ven jenom prací. Přidával vám v trénincích. Myslíte, že to může být tímhle?

Řekli jsme si, že jsme tým, který musí tvrdě pracovat, jinak vyhrávat nebudeme. Nemáme žádné velké superhvězdy v týmu. Souhlasím, jinak to nepůjde než tvrdou prací.

Do konce základní části zbývá šest kol, z toho čtyři zápasy hrajete doma, kde patříte mezi nejhorší týmy. Není to pro vás trochu strašák, když se vám ve vlastní hale nedaří?

Teďka už je to křeč. Snažím se nevěnovat tomu takovou pozornost a pořád jsem si říkal, že to nějaká nešťastní série. Nerad koukám na statistiky, jak se daří doma nebo venku. Už delší dobu nám to nejde a doufám, že to změníme. Musíme.