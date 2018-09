Tlustý, Ton, Koreis a Málek budou experty v O2 TV Sport

Bývalí hokejoví útočníci Jiří Tlustý, Petr Ton a Jakub Koreis a brankář Roman Málek budou působit nově v roli expertů při televizních přenosech. Svými názory oživí divákům duely hokejové extraligy na placené stanici O2 TV Sport. Ta od nové sezony získala práva na domácí nejvyšší soutěž a bude se dělit a vysílání s Českou televizí.

"Musel jsem skončit s hokejem trošku dřív, než jsem počítal. Určitě to nebyla jednoduchá část života. Tato nabídka pro mě byla hodně zajímavá, protože hokej pro mě byl úplně vším. Toto bude nová velká zkušenost," řekl na tiskové konferenci v Praze třicetiletý Tlustý.

Komentátory hokejových přenosů na O2 TV Sport budou Jan Homolka, Tomáš Zetek, Libor Basík a Jan Velart, reportéry Tereza Kubíčková a Richard Tesař. "Nepopírám, že jsme na začátku komunikovali s některými hlasy z České televize. Ale při pojetí, jak chceme u nás hokej ukazovat, jsme se rozhodli, že nechceme mít přímou spojitost s Českou televizí," výkonný ředitel stanice O2 TV Sport Marek Kindernay.

"Šli jsme trošku do rizika, že náš tým je mladý, ale jsou to komentáři, kteří mají za sebou stovky hodin přenosů. Česká televize dělá hokej velmi dobře, je to pro nás velká výzva, ale věřím, že jsme sestavili tým nejlíp, jak jsme mohli," doplnil Kindernay.

O2 TV Sport bude nabízet přenosy z extraligy v pátek, v sobotu a ve středu. Česká televize v neděli a v úterý. "Česká televize dělá hokej už 60 let, za tu dobu už získala spoustu zkušeností a mají za sebou obrovské zázemí personální i technické. My ho máme mnohem skromnější," uvedl Kindernay.

"Nicméně si myslím, že ve fotbale jsme dokázali, že i s ním dokážeme dělat velmi kvalitní práci. Chceme hokej dělat jinak než Česká televize a ukázat, co tam neuvidí. Využít multidimenzi, že každý přenos přinese záběry z mnoha kamer, kdy si je divák může volit," doplnil Kindernay. První přenos má O2 TV Sport na programu v pátek, kdy odvysílá duel prvního kola mezi pražskou Spartou a hradeckým Mountfieldem.

"Na každý duel vypravíme pětičlenný tým - dva komentátory, moderátora přenosu, experta a reportéra. Všechno bude z místa. Studio začne vždy 15 minut před přenosem," řekl Homolka.

V multidimenzi využijí například atraktivní záběry z trestných lavic, kamer za brankou i z helem rozhodčích. "Chceme se víc věnovat dění na stadionu. Budeme přenášet zápasy čtrnácti kamerami. Kromě osmi stálých budou čtyři robotické a kamery na přilbě a na trestné lavici," prohlásil Kindernay.

Vedle přenosů bude O2 TV v pondělí od 21:05 vysílat magazín Ice Time. "Dá se říci, že nebude hokeji a o debatách o zápasech. Bude o rubrikách, chceme zařadit hodně materiálů z klubů, pro které to bude určitým způsobem prezentace jejich charitativních projektů a mimohokejových činností. Bude i o tom, jaká hudba se hraje v kabině, o soukromí hráčů i o aktivitách klubů na sociálních sítích," uvedl Zetek.

Stanice O2 TV Sport uzavřela pětiletou smlouvu se společností BPA sport marketing na vysílání hokejové extraligy. Přenosy zároveň zůstaly i v České televizi, která podepsala rovněž smlouvu do konce sezony 2022/23 a nadále má práva na zápasy české reprezentace, Euro Hockey Tour a všechna mistrovství světa. Nově bude Česká televize vysílat i Spenglerův pohár. Hokejové přenosy vysílají i další stanice - Nova Sport zámořskou NHL a Sport 1 pak KHL a Ligu mistrů.