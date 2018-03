Třinec dobyl Hradec i podruhé a vede v sérii 2:0 na zápasy.

Hokejisté Třince vyhráli i druhé semifinálové utkání play off extraligy na ledě Hradce Králové. Na výhře 2:1 se dvěma body podíleli Vladimír Svačina a Vladimír Roth. Oceláři v sérii hrané na čtyři vítězství vedou 2:0, boj o postup do finále bude pokračovat v pondělí v Třinci.

"Jsme rádi, že vedeme 2:0, a přiznám se, že jsme si ani nepředstavovali, že bychom s takovou jeli domů. Ale série bude ještě hodně bolet. Odstartovali jsme ji ale výborně," pochvaloval si trenér Ocelářů Václav Varaďa.

Trenéři domácích udělali po čtvrteční prohře několik změn v sestavě a jejich svěřenci vstoupili do utkání aktivně. Gól ale vstřelit nedokázali a naopak inkasovali z první šance hostů. V 5. minutě vyslal Roth přihrávkou na útočnou modrou do brejku Svačinu, který se štěstím překonal Rybára. "Byla to krásná přihrávka od Vláďi a naštěstí to tam spadlo. První gól vždycky udělá strašně moc. Trochu nás to uklidnilo," pochvaloval si Svačina.

Druhou branku mohli Oceláři přidat po přečíslení, Rybár však situaci vyřešil. Hrubce na druhé straně prověřili Šimánek a Červený, z gólu se ale opět radovali Slezané. Petružálek nejprve v přesilové hře nastřelil horní tyč, Hrňa byl o několik minut později úspěšnější.

Hradečtí se do zápasu vrátili ve 23. minutě, kdy bezprostředně po buly překonal Hrubce lotyšský útočník Džerinš. Ideální šanci srovnat měl Mountfield v přesilových hrách, vyloučení Linharta ani Hrni ale potrestat nedokázal. Ve vyrovnaném počtu hráčů na ledě se neprosadil ani Látal.

"Od druhé třetiny jsme hráli tak, jak se v play off má. Bohužel jsme ale v té době již prohrávali 0:2. Už jsme zápas jen honili. Hráči to odmakali na sto procent, ale sráží nás produktivita. Z tlaku ve dvou třetinách jsme dali jen jeden gól, což je málo," řekl trenér domácích Václav Sýkora.

Hned na začátku třetí části mohl vyrovnat Koukal, Hrubce však nepřekonal stejně jako Smoleňák v další početní výhodě domácích. Nejproduktivnější hráč Východočechů dělal hostům důrazem na brankovišti problémy, k vyrovnání to ale nevedlo. Druhý gól domácí nepřidali ani v dlouhé power play, Svačina naopak trefil tyč.

"Pojedeme do Třince za stavu 0:2, ale chceme sérii určitě prodloužit. Myslím si, že jsme si dnes dokázali, že můžeme soupeře dostat pod tlak a vytvořit si šance. Věříme, že to, co se povedlo Třinci u nás, můžeme dokázat i my u něj," dodal Sýkora