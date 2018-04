Třinec může ukončit sérii. Vystrčí Hradec ještě drápky?

Třinečtí hokejisté budou mít v neděli třetí pokus zajistit si postup do finále extraligy. Oceláři vyhráli úvodní tři zápasy série a rázně vykročili k boji o titul, poté však dvakrát uspěl Hradec Králové v prodloužení a sérii tak výrazně zdramatizoval. I díky tomu Východočeši věří, že se jim jako prvnímu týmu v historii podaří otočit v českém play-off sérii ze stavu 0:3 na zápasy. Výhodu domácího prostředí budou mít tentokrát Slezané.

"Sice jsme teď dvakrát prohráli, ale pořád vedeme 3:2 a čeká nás domácí zápas v Třinci. To by před sérií bral každý. To byl náš cíl mít mečbol a domácí utkání," řekl útočník Jiří Polanský po páteční porážce 2:3 v prodloužení v Hradci Králové. "Nikdo nemohl čekat, že je přejedeme 4:0 nebo 4:1. Vždyť oni byli druzí po základní části! Dalo se čekat, že něco uhrají," přiznal brankář Šimon Hrubec.

I třinečtí hráči si ale uvědomují, že dvě výhry zvýšily hradecké odhodlání a víru ve vlastní schopnosti. Podle Hrubce na Oceláře trochu dolehla i vidina možného finále. "Potřebujeme se uvolnit. Před startem série jsme byli outsideři, dostali jsme se do velkého vedení, ale přišlo mi, že nás to spíš sklíčilo. Zjistili jsme, že jsme šedesát minut od finále, a úplně nás to svázalo," všiml si Hrubec.

Trenér Václav Varaďa věří, že se jeho svěřenci v neděli vyvarují chyb z předešlých duelů a budou před svými fanoušky slavit postup do finále. "Věřím, že tým se opět vydá. Jsme v semifinále, vedeme 3:2 na zápasy, s motivací problém nebude," řekl Varaďa.

Hradečtí jsou naopak připraveni udělat vše pro to, aby série v Třinci neskončila, ale vyvrcholila až v úterý na jejich ledě zápasem číslo 7. K tomu musejí Oceláře potřetí za sebou porazit.

"Dokázali jsme si, že můžeme být úspěšní, a určitě nás to psychicky posílí. Za stavu 0:3 to nebyla jednoduchá situace, ale dokázali jsme se zvednout a věřím, že nás to posílí natolik, abychom v podobném duchu odehráli i následující zápasy," řekl trenér Václav Sýkora.

Pro Mountfield není situace, kdy prohrává v sérii 2:3 a jede na soupeřovo kluziště, neznámá. Východočeši ji zažili i ve čtvrtfinále proti Liberci. A v šestém utkání vyhráli na ledě Bílých Tygrů 2:1.

"Víme, že v Třinci nás nebude čekat nic lehkého, ale jdeme se o to poprat. Už vlastně dva zápasy jsme neměli co ztratit, a když už prohrajeme, tak to bude alespoň se ctí," řekl útočník Petr Koukal. "Bude to samozřejmě dřina. Jako všechny ty předchozí zápasy, v nichž jsme nedokázali vyhrát ani jednou v 60 minutách. Kdyby se nám to podařilo už v té základní době, byli bychom samozřejmě radši. My to ale snad bez těch nervů ani neumíme," dodal.