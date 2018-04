Třinec na prahu finále. Nic není hotového, upozorňuje Kovařčík

Už jim zbývá jen jeden vyhraný zápas od vysněného finále. Poslední krok bývá ale vždy nejtěžší. Dobře si to uvědomuje i dvaadvacetiletý Ondřej Kovařčík. Se svým bratrem a Ciencialou nastupuje sice až ve čtvrté formaci, pro úspěch Třince jsou však všichni tři nesmírně důležití. Potvrdilo to i třetí semifinále, ve kterém Ondřej Kovařčík zaznamenal tři body, střelecky se prosadili i jeho kolegové z útoku.

Oceláři se do vedení dostali stejně jako v předešlých dvou semifinálových zápasech už v první pětiminutovce utkání. Tentokrát dokonce skórovali dvakrát, když se prosadili oba dva bratři Kovařčíkové.

"Moc jsme chtěli utkání znovu dobře začít a to se nám povedlo dokonale. Dali jsme dva rychlé góly a to se pak hraje mnohem lépe. Hradec začal být nervózní, dostal třetí branku a bylo jim asi jasné, že se jim to bude těžce obracet. Ale ještě není nic hotové," řekl novinářům Ondřej Kovařčík.

V 6. minutě vedl Třinec už o tři branky a měl tak parádní náskok do dalšího průběhu utkání. Hradec Králové se ovšem nevzdal a na začátku druhé třetiny snížil. Oceláře inkasovaný gól probudil z mírné letargie a vedení si nenechali protéct mezi prsty.

"V šatně jsme se bavili, že je nesmíme nechat se chytit. Kdyby vyhráli třetinu, tak by jim to mohlo do čtvrtého zápasu pomoct. Jsem rád, že jsme to udrželi, nedostali gól a k ničemu je vlastně nepustili," řekl Kovařčík, který byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu.

K tomuto ocenění měl našlápnuto dvaadvacetiletý útočník už v sedmém čtvrtfinále proti Pardubicím. Tehdy se mu totiž podařilo nasázet hattrick, přesto se musel sklonit před parťákem Ciencialou, který zaznamenal sedm asistencí.

"Říkal jsem si, že teď už by to konečně mohlo přijít. Ale Milan Doudera měl tři nahrávky, což je na obránce úctyhodné. Trochu jsem se bál, že cenu získá on," pousmál se Kovařčík.

Do finále mohou Třinečtí postoupit už zítra, kdy je na programu čtvrté semifinále. O mistrovský titul by si tak zahráli po třech letech. "Poslední krok bývá vždycky nejtěžší, to je jasné. Ale když budeme hrát stejně jako dneska, tak věřím, že bychom to mohli zvládnout," řekl Kovařčík, člen čtvrté formace.