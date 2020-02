Třinec neinkasoval a deklasoval Hradec Králové

Třinečtí hokejisté porazili ve 45. kole extraligy Hradec Králové jednoznačně 6:0 a posunuli se na třetí místo tabulky. Úřadující mistr položil základ úspěchu třemi góly v úvodní třetině. Jednu z branek vstřelil Wojtek Wolski, který skóroval po příchodu z KHL podesáté v třináctém utkání. Jakub Štěpánek si připsal první nulu sezony.

Hradec nastoupil bez brankářské jedničky Mazance i beka Zámorského, ale povzbuzen minulou výhrou na ledě Sparty a měl první velkou šanci. Perret si bekhendovým blafákem roztáhl Štěpánka, ale minul branku. Domácí poté udeřili z nenápadné akce: k Ondřeji Kovařčíkovi se odrazil puk a bekhendem ho plácl pod břevno. Hradec následně ustál se štěstím přesilovku soupeře, když Wolski a Růžička trefili tyč.

Wolski přesto brzy zvýšil. U mantinelu vyhrál souboj s Cibulskisem, vybruslil do do středu hřiště a prosadil se střelou do horní části branky. Hradci patřila další střídání, vytvořil si několik šancí, ale jejich aktivitu uťal třetím gólem Hrňa parádní střelou do víka. Gólman Lukeš jen rozhodil rukama, opět neměl nárok.

Třinec přišel v minulém kole o vedení 2:0, hrozně sehrál právě druhou třetinu. Tentokrát dlouho pozorně bránil, ale ve 32. minutě zapomněl na Koukala. Zkušený útočník vsadil na bekhendovou kličku se zakončením mezi betony, ale Štěpánek je sklapl včas. K úžasu všech neskončila gólem ani šance Orsavy, před kterým zívala prázdná branka, ale trefil tyč.

Závěr druhé třetiny patřil domácím a Marcinko po výborném pasu Růžičky zvýšil. Oceláři ještě promarnili 49 sekund přesilovky pět na tři. V závěrečné části neproměnil domácí kapitán Adamský únik. Brzy na to ale využil přesilovou hru Chmielewski, jehož přihrávku si srazil do vlastní branky Šidlík.

Utkání se poté dohrávalo hlavně v útočném pásmu Třince i díky dalším dvěma početním výhodám. Štěpánek tak bez problémů uhájil čisté konto, navíc Adamský z dalšího brejku ještě podtrhl druhou nejvyšší domácí výhru Ocelářů v sezoně.

Záchranářský zápas ve Vítkovicích pro Pardubice

Hokejisté Pardubic vybojovali ve 45. kole extraligy cenné vítězství 5:3 na ledě Vítkovic a odlepili se z posledního, sestupového místa v tabulce. Souboj plný zvratů rozhodl ve 48. minutě Martin Látal, dvě branky vítězů vstřelil bývalý hráč Ostravanů Vladimír Svačina. Východočeši dokázali porazit Vítkovice po sérii sedmi proher a na poslední místo odsunuli Litvínov.

Domácí po nečekaném středečním vítězství v Brně nastoupili sebevědomě a veledůležitou bitvu o záchranu rozehráli lépe. Z jejich úvodní aktivity vzešel gól Šišovského, který tři sekundy po skončení přesilové hry tečoval Schleissovu střelu od modré čáry a mohl se radovat ze svého prvního gólu v české extralize.

Zatímco v úvodní desetiminutovce Vítkovice diktovaly tempo, pak přišla studená sprcha. Ze zrcadlově stejné situace Pardubice dokázaly vyrovnat Poulíčkem, který před Svobodou sklepnul Mikušovu střelu.

Jen 57 sekund stačilo Východočechům na obrat. Vzápětí si sedl na trestnou lavici Bukarts a Kolář přesilovku rychle využil přesným příklepem od modré.

Bylo cítit, že jde o hodně. Utkání neslo atributy play off; velké nasazení, dohrávání, strkanice i pěstní vložky. Pardubice mohly za stavu 2:1 odskočit, ale Poulíčkova střela zazvonila na tyčku.

Tak se zrodil další zvrat. Ve 29. minutě se Hruška prosadil pohotovým zakončením po přihrávce zpoza branky a ve 33. minutě se znovu ujala další teč z osy hřiště, o kterou se tentokrát postaral Mallet.

Domácí však v závěru druhé části nabídli hostům dvojnásobnou početní výhodu, kterou po křížné přihrávce Kousala zužitkoval prudkou ranou pod břevno z voleje Svačina.

Záchranářské drama gradovalo v závěru, šance byly na obou stranách. Ale klíčovou akci sehráli ve 48. minutě hosté a kombinaci Kusého a Zacharčuka dokončil Látal.

Domácí v závěru byli blízko vyrovnání, ale Romanova střela v 58. minutě skončila na tyči, a hned vzápětí prudce snížil vítkovické šance svým vyloučením faulující Schleiss. Vítkovice i v oslabení riskovaly bez gólmana a patnáct sekund před koncem inkasovaly do prázdné branky ze Svačinovy hokejky.