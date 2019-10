Třinec ovládl reprízu finále. Jágrovy body Kladnu nestačily

Třinečtí hokejisté porazili ve 12. kole extraligy v repríze jarního finále Liberec 5:2. Úřadující mistr získal rozhodující trhák v rozmezí 26. až 34. minuty, kdy odskočil třemi góly na 4:1. Na klíčovém náskoku se podílel dvěma trefami Michal Kovařčík. Liberec prohrál v extralize venku počtvrté v řadě a během série inkasoval dvacet branek.

První třetina nabídla vyrovnaný hokej, gólové šance ale přišly až v jejím závěru. Třineckého útočníka Chmielewského nejdříve vychytal z blízka Peters a následnou dorážku do odkryté branky zblokoval Ondřeji Kovařčíkovi Kolmann. Oceláři se přesto ujali vedení, Dravecký v přečíslení dva na jednoho nic nevymýšlel a našel mezírku v postoji brankáře Peterse.

Liberec vyrovnal ze stejné herní situace, i když s odlišným zakončením. Ordoš vzal v brejku zodpovědnost na sebe, dostal se před Bartošáka, který jeho šanci chytil, ale dotlačil ho do branky i s pukem bránící Galvinš. Rozhodčí zkoumali gól i u videa a uznali ho.

Vzápětí mohl otočit skóre Adam Musil, ale netrefil puk před prázdnou brankou. Ve stejném střídání se zjevil na druhé straně v šanci i jeho bratr David. Oba sourozenci nastoupili proti sobě poprvé. Na ledě se v této pasáži začalo i více jiskřit, což způsobil i krosček Šmída do beder Vrány, který zamířil na ošetřovnu. První centr Ocelářů se později vrátil do hry.

Třinec znovu vedl po rychlé akci, při níž se Kovařčík ocitl sám před Petersem, neukvapil se, potáhl si puk do strany a pohodlně skóroval. Za půl minuty zvýšil Adamský, který dorazil střelu Kofroně.

Následovala pasáž šancí hostů. Filippiho střelu v brejku dva na jednoho kryl Bartošák, Bulíř promáchl v situaci, kdy měl před sebou odkrytou branku, a Vlach trefil v oslabení břevno. A tak přišel trest. Kovařčík chvíli po přesilové hře obkroužil branku a zvýšil. S Libercem mohlo být ještě hůře. Hrňa se v krásné individuální akci obtočil kolem Hanouska, ale bekhendový blafák nedotáhl.

Třetí třetina patřila Liberci. Osamocený Birner si na Bartošáka nepřišel, ale Bulíř už uspěl, když odvážně vtrhl mezi čtveřici hráčů, dostal se za ně a bekhendovým blafákem snížil. Hosté pokračovali v tlaku, Havlínovu střelu zastavila tyč. Bulířovu střelu z mezikruží chytil Bartošák ramenem. Další drama odmítl v 52. minutě Hrehorčák, který v pádu doklepl volný puk v brankovišti do prázdné branky. Hosté zůstávali aktivní, ale skóre se už nezměnilo. Liberec tak potřetí za sebou prohrál, nepomohl mu ani návrat trenéra Augusty na střídačku.

Jágrovy body nepomohly

Hokejisté Mladé Boleslavi zdolali ve 12. kole extraligy Kladno 6:3, bodovali i v šestém domácím utkání v sezoně a popáté z toho vyhráli. K úspěchu Bruslařského klubu přispěl třemi body body za branku a dvě asistence Jakub Klepiš. Rytíři prohráli teprve podruhé z posledních šesti zápasů a nepomohly jim k zisku ani dva body za gól a asistenci Jaromíra Jágra.

Kladno odehrálo první zápas od pátku 11. října, kdy doma zdolalo Plzeň 7:5. Hrající majitel Rytířů Jágr při této pauze zamířil kvůli zelené kartě do Spojených států amerických a trávil čas v Las Vegas.

Do první šance zápasu se dostal Vondrka, který minul branku. Na druhé v přečíslení s Jágrem vyřešil Zikmund přečíslené dvou na jednoho individuálně a také neuspěl. V sedmé minutě se ocitli domácí sami před Godlou, po Vondrkově asistenci zakončoval Pláněk, ale kladenský gólman zasáhl pravým betonem.

Domácí přečkali první vyloučení při Kurkově trestu, ale Ševcovo vyloučení už Rytíři zužitkovali. Po Jágrově přihrávce ještě neuspěl Stach, ale potom našel sedmačtyřicetiletý lídr hostů Valského, který zamířil do odkryté branky.

Na přelomu úvodního a druhého dějství přečkali hosté první oslabení a ve 24. minutě mohli zvýšit. Dlapa fauloval unikajícího Machače a nařízené trestné střílení neproměnil Stach, jemuž utekl puk a ani pořádně nezakončil. Stav se nezměnil při pobytu domácího Ševce ani hostujícího Redlicha na trestné lavici.

Ve 32. minutě se dočkali domácí vyrovnání. Dlapa v přečíslení nahrál na pravý kruh Flynnovi, který prostřelil Godlu. Vrátit Kladnu vedení mohl Melka, na druhé straně minul Vondrka. V 38. minutě se radovali opět domácí a premiéru v extralize ozdobil brankou sedmnáctiletý obránce Klikorka, který se dostal do hry až před polovinou utkání při Ševcově desetiminutovém vyloučení.

Hned na začátku třetí části mohl zvýšit Vondrka, ale minul těsně pravou tyč. Ve 43. minutě při Kautově trestu už upravil tečovanou ranou na 3:1 Ševc. Hned za 11 sekund se ale prosadil individuálně Jágr a ve 47. minutě dorážkou po Zikmundově střele vyrovnal Austin.

Za 119 sekund opět vedli domácí, když při Zelingrově pobytu na trestné lavici překonal přes clonu Godlu od modré čáry Hrbas. Odpovědět mohl bleskově Zikmund, ale Krošelj jeho šanci kryl. Domácí ustáli i Dlapovo vyloučení. V 54. minutě hostující Valský minul odkrytou branku. V čase 54:30 překvapil Godlu nahozením od červené čáry Dlapa a bylo rozhodnuto. Navíc při Jágrově trestu ještě dovršil výsledek Klepiš.

Sparta udolala Pardubice

Sparty porazila Pardubice 2:1 v prodloužení. Pražané si připsali šestou výhru po sobě, v čase 61:50 o ní rozhodl útočník David Tomášek. Dynamo bodovalo počtvrté z posledních pěti utkání, z toho třikrát Východočeši zvítězili.

V sestavě domácích už byl zkušený slovenský obránce Jurčina, který se v týdnu dohodl s vedením Sparty na zkoušce do listopadové reprezentační pauzy. Hokejista s bohatými zkušenostmi z NHL nastoupil v obranné dvojici s krajanem Ďalogou.

Už po 42 sekundách mohli na střídačce oba slavit gól, neboť Blain našel od hrazení Rouska a ten otevřel skóre. Velkou možnost pak měl Tomášek, pěknou individuální akci dotáhl až do koncovky Pech, jenže hostující gólman Kacetl v obou případech zasáhl na výbornou.

Postupně se ale více osmělovali i hosté. Dva pokusy Látala zlikvidoval Machovský a bezchybně si vedl strážce domácí branky i poté, co zakončoval nebezpečně Harju.

Druhá třetina nabídla poměrně dietní menu, co se hokejové krásy týká. Na ledě se odehrával spíše urputný boj. Ve 26. minutě se dostali do přečíslení dvou na jednoho Mandát s Tyborem, koncovku na sebe vzal Mandát, Machovský ale jeho dobře mířenou střelu vytěsnil vyrážečkou.

Ve 37. minutě Machovský chvíli nemohl vůbec najít kotouč a nechal značně odkrytou branku. K puku se dostal Hovorka a snažil se okamžitě zakončit, Jurčina ale situaci duchapřítomně zachránil. Dobře možnosti ke zvýšení skóre nevyužil Forman. Kusý hned po buly rozezvučel tyčku.

Na začátku třetí části dohrávali Pardubičtí většinu přesilovky a Hovorka parádní ranou bez přípravy z kruhu pořádně protáhl Machovského. Ve 46. minutě musel za zdržování hry na trestnou lavici Forman. Tybor v početní výhodě krásnou přihrávkou našel na brankovišti Kousala, ale Machovský fantastickým zákrokem uhájil těsný náskok.

To už se mu ale nepovedlo před polovinou třetiny, kdy dostal puk za jeho záda Mandát. Odpovědět mohl vzápětí Smejkal, jenže neuspěl. V 52. minutě namířil Řepík své bekhendové zakončení z první do tyčky. Sparta pak nevyužila přesilovku, Látala na druhé straně vychytal Machovský, ve velké šanci na něm ztroskotal také Blümel.

A protože domácí přečkali bez úhony Jurčinův trest na konci základní doby, dospěl duel do prodloužení. V něm nejprve Zdráhala vychytal Machovský, pak už přišla Tomáškova chvilka.

Vary jsou v laufu

Karlových Varů porazili Vítkovice 4:1 a připsali si čtvrtou výhru za sebou. Gólem a asistencí se na úspěchu Energie podíleli Vojtěch Polák, Tomáš Rachůnek a Dávid Gríger, dvakrát se Energie prosadila v přesilových hrách. Vítkovice si připsali pátou porážku v posledních šesti zápasech.

Domácí byli od počátku aktivnějším týmem. Po dvou nevyužitých příležitostech Fleka otevřel skóre v čase 0:53 Beránek, kterému nezištně přihrál Polák.

Srovnat účet zápasu mohl Zdráhal, který ve vlastním ujel karlovarské obraně, ale Novotný jeho střelu zneškodnil. Ještě v téže přesilovce vystřelil v 8. minutě od mantinelu Rachůnek a po teči Grígera skončil podruhé puk za Svobodovými zády.

Další velká možnost na vstřelení gólu se Energii naskytla ve 13. minutě po rychle po sobě jdoucích vyloučeních Gregorce a Výtiska, avšak 69 vteřin trvající přesilovku pět na tři domácí nesehráli vůbec dobře. I díky tomu mohli hosté snížit na 1:2. Ve 20. minutě se o to postaral Zdráhal.

Ve druhé třetině pokračoval útočný hokej z obou stran. Hosté ze Slezska přitvrdili hru a přitlačili hráče z lázeňského města často do jejich obranného pásma, větší příležitost si však nevytvořili. Navíc Novotný chytal spolehlivě.

Důsledkem tvrdé hry ze strany hostí byla ale také častá vyloučení. Ve 40. minutě putoval na trestnou lavici Krenželok a následně po něm za zcela zbytečné napadení Mallet. A další nabídnutou přesilovku o dva muže v poli už domácí využili. První gól po návratu z KHL si připsal Polák.

V závěrečné části byly opět aktivnější Karlovy Vary a soupeře nepouštěly do gólových příležitostí. V 52. minutě upravil na konečných 4:1 Rachůnek.

Zlín přestřílel Hradec

Zlín poprvé pod vedením staronového trenéra Roberta Svobody vyhrál na ledě Hradce Králové 6:5 a ukončil sérii tří porážek. Gólem a třemi asistencemi se na tom podílel útočník Antonín Honejsek, tři branky dali hosté v přesilových hrách. Mountfield prohrál doma počtvrté v sezoně a spekuluje se o tom, že by u týmu mohl skončit trenér Tomáš Martinec.

Úvod jednoznačně patřil Hradci. Hned v první minutě měli domácí dvě šance, jenže Chalupa pálil z dobré pozice nad branku a Koukalovu střelu zblízka zastavil Čiliak. Domácí to nezabrzdilo, dál se valili do útoku. Jenže Čiliak a jejich nepřesnost, to byly důvody, proč se nedostali do vedení. Přitom Zámorský byl před gólmanem úplně sám, Paulovič zase neprotlačil přes Čiliakovy betony přihrávku zpoza branky. Brejk dobře nezakončil ani Linhart.

Hosté se prvních deset minut jen bránili, do hry je dostala až první přesilovka, kterou sehráli velmi dobře. Mazanec ale svůj tým podržel. Zlínští se gólu dočkali v následné hře čtyř proti čtyřem: Nosek nahodil puk na branku, ten propadl díky teči až do sítě. Gól otupil hradecký nápor, přesto domácí na konci první třetiny vyrovnali. Zasloužil se o to Klíma.

Druhá část začala lépe pro hosty a znovu jim pomohla početní výhoda. Ve 22. minutě našel Honejsek skvěle křížnou přihrávkou Šlahaře, který překonal Mazance. Vyrovnat mohli Cingel i Červený, ale oba ve stoprocentních šancích vychytal Čiliak.

Pro Hradec to byly těžké rány, protože Zlín byl dál skvělý v přesilovkách. Třetí využil v 25. minutě ranou do horního rohu aktivní Honejsek. Jeho branka byla součástí pokračující přestřelku v prostřední části. Hradečtí totiž hned za dvě minuty snížili: Smoleňák tečoval Jerglovu ránu mimo Čiliakův dosah. Mountfield navíc poté mohl vyrovnat, jenže zlínský gólman skvěle zasáhl proti Vincourovi.

A tak udeřili hosté. Brejk ve 28. minutě zakončil Gazda. Mazanec sice nejprve skvěle zasáhl, ale na jeho dorážku nemohl stačit. Tím to ale neskončilo. Ve 37. minutě využil zlínskou chybu na modré čáře Chalupa, dostal se do úniku a přelstil Čiliaka. Poté se však opakoval ohraný příběh: Zlín dostal možnost přesilovky pět na tři a využil ji, prosadil se Freibergs střelou od modré.

Ve třetí části se Hradec tlačil do útoku, hosté se soustředili na bránění. Velkou šanci měl domácí Perret, Čiliak byl však připraven. Na rozdíl jediné branky snížil až sedm minut před koncem Radovan Pavlík. V úniku zvolil střelu pod vyrážečku, bylo to dobré rozhodnutí.

Jenže Zlín znovu zareagoval. Střídajícího brankáře Lukeše překonal skvělou střelou pod horní tyč Herman. Tím však přestřelka neskončila. Za Hradec skóroval zblízka Červený a domácí už dvě a půl minuty před koncem odvolali brankáře. K vyrovnání to však nevedlo.