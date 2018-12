Třinec se vítězně naladil na Spenglerův pohár, uspěl také Liberec

Hokejisté vedoucího Třince porazili ve 28. kole extraligy doma Olomouc 4:2 a vyhráli čtrnáct z posledních patnácti utkání. Oceláři získali klíčový náskok v rozmezí 27. až 36. minuty, kdy na vyrovnávací branku Davida Škůrka odpověděli Ondřej Kovařčík a Marián Adámek. Oceláři se dobře naladili na Spenglerův pohár v Davosu, do kterého vstoupí 26. prosince zápasem proti Magnitogorsku.

Třinec byl v první třetině nebezpečnější a v sedmé minutě se ujal vedení. Krajíčkovu střelu od modré čáry tečoval před brankářem Konrádem Svačina. V dobrých příležitostech se ocitli z domácích ještě Mikulík, Chmielewski nebo Gernát, ale skóre se nezměnilo.

Olomouc, která nastoupila bez svého nejproduktivnějšího hráče Irgla, hrozila spíše střelami z delší vzdálenosti. Burianův pokus jen těsně prosvištěl kolem tyče Hrubcovy branky.

Hosté v prostřední části udeřili ve své první přesilové hře. Trvala jen pět sekund. Po vyhraném vhazování napřáhl Škůrek a jeho projektil od modré čáry skončil až v brance.

Z podobné situace si Třinec vzal zpět vedení. Jeho formace svírala soupeře v pásmu téměř dvě minuty, během nichž navíc hostující Staněk ztratil hůl, takže Kovařčík mohl zblízka dorazit Růžičkovu střelu do prázdné branky.

Potom Bukarts v přečíslení dvou na jednoho trefil Konráda, který vychytal i pokusy Svačiny a Polanského. Domácí ale třetí gól přeci jen přidali po nádherné individuální akci Adámka. Třinecký obránce naznačil zpoza pravého kruhu střelu, obelstil tím Švrčka a následně se trefil do horní části branky. Na druhé straně se dvakrát dostal za třineckou obranu Ostřížek, jenže Hrubec jeho pokusy kryl.

Třinec v závěrečné třetině nebránil náskok. V přesilové hře mohl zvýšit Ondřej Kovařčík a vzápětí trefil Hrňa tyč. Čtvrtý gól dala čtvrtá formace Ocelářů. Chmielewského ránu kryl Konrád ramenem a Dravecký plácl do vyraženého puku, který zaplachtil přesně k tyči. Brankovou konstrukci trefil vzápětí i Růžička.

Hosté ještě zápas mohli zdramatizovat, ve velkém závaru Tomeček se Strapáčem ale i kvůli obětavým zákrokům Gernáta a Adámka puk do branky nedotlačili. Přesto Olomouc snížila, když Mráz dorazil puk po průniku Skladaného. Jinak Oceláři bez problémů kontrolovali zápas.

Litvínov odsunul Zlín mimo play-off

Hokejisté Litvínova porazili v utkání 28. kola extraligy Zlín 5:3. Berani počtvrté za sebou prohráli, Litvínov se radoval z teprve třetí výhry za posledních devět odehraných duelů. Za stavu 3:3 rozhodl zápas bek Jan Ščotka, třemi body za dva góly a nahrávku se pod výhru podepsal útočník Lukáš Válek.

Úvod zápasu byl z obou stran poměrně opatrný. První střelecký pokus si připsal ve třetí minutě Petružálek, ale jeho střela z první Sedláčka pouze vystrašila. Na druhé straně se zapotil i domácí brankář Janus, který po Řezníčkově střele zakročil betonem. V polovině první části našlápl do protiútoku Fořt, krásně zakončil do horního růžku a hosté šli do vedení.

V 15. minutě se o vyrovnání postaral Lukeš, který proměnil trestné střílení chytrou střelou na stojnou nohu zlínského brankáře. Domácí ihned ožili a již za dvě minuty se po krásném Válkově pasu dostal do šance Hübl, pohrál si se Sedláčkem a pohodlně bekhendem zakončil do prázdné branky. Když už se oba týmy chystaly do kabin, vystřelil pouhé dvě vteřiny před sirénou z mezikruží Lakatoš a srovnal skóre na 2:2.

První šanci druhého dějství měl hostující útočník Okál, Janus si chytře povyjel a zmenšil tak střelecký úhel. V 27. minutě vyslal na Sedláčka bombu od pravého mantinelu Lukeš, hostující brankář měl plné ruce a nohy práce, aby puk zastavil před brankovou čárou. V další šanci trefil Válek zblízka pouze výborně chytajícího Sedláčka.

Na druhé straně byl opět aktivní Okál, který se řítil sám na Januse, ten se opět vyznamenal. V 38. minutě Poletín krásnou zadovkou zpoza branky našel Honejska, jenž zblízka nedokázal vstřelit vedoucí branku a tak na druhé straně trestal Válek, který si rychle našel odražený puk od hrazení a Litvínovští šli opět do vedení.

V úvodu závěrečné třetiny hráli hosté 64 vteřin přesilovou hru pěti proti třem, avšak Janus skvělými zákroky svůj tým podržel. V 49. minutě byl už krátký na Fořtovu střelu zblízka a bylo opět srovnáno. Nerozhodný stav vydržel pouhé čtyři minuty - Kašpar geniální zadovkou našel volného Ščotku a ten bez problémů poslal puk do sítě.

Za další tři minuty vyslal Lukeš do šance Válka, ten prokázal zabijácký instinkt a s přehledem zvýšil na rozdíl dvou branek. Litvínov si už cenné tři body pohlídal a navrch se posunul před dnešního soupeře.

Boleslav poprvé v sezoně zdolala Vary

Hokejisté Karlových Varů podlehli v utkání 28. extraligového kola Mladé Boleslavi 1:3. Středočeši na třetí pokus poprvé v sezoně proti Energii skórovali a bodovali. Díky druhé výhře po sobě navíc poskočili do první desítky.

V úvodním dějství byli aktivnějším týmem Mladoboleslavští. Ve čtvrté minutě chybělo jen málo, aby Knotek otevřel skóre, avšak jeho střela jen těsně minula branku domácích. Hosté se ale dočkali na konci deváté minuty po kombinaci dvojice Šťastný, Pacovský, když druhý jmenovaný nadvakrát propasíroval puk za Novotného záda. Ukončil tak 128 minut a 55 vteřin trvající čekání svého týmu na gól vstřelený Karlovým Varům v této sezoně.

Poctivé napadání hostujících hráčů již ve středním pásmu bránilo Energii rozvinout jakoukoliv kombinační akci, natož více ohrozit pozorného Krošelje. Větší příležitost si vypracoval v těchto fázích zápasu jen Gríger, který však zcela osamocen z mezikruží vystřelil vysoko nad hostující branku.

Po střele Pláňka od modré čáry navýšili naopak ve 27. minutě hráči Bruslařského klubu svůj náskok na dvě branky. Zástupcům z lázeňského města se nepodařilo zkorigovat nepříznivý průběžný stav ani při sérii přesilových her. Když už to vypadalo, že se do šaten půjde za dvoubrankového vedení hostů, dostal Západočechy zpět do zápasu jen čtyři sekundy před koncem druhé třetiny za výrazného přispění Skuhravého novopečený reprezentant Beránek.

Od začátku závěrečného dějství indisponovaného Krošelje v brance Mladé Boleslavi vystřídal Kantor, jeho kvality však nebezpečnou střelou z bezprostřední blízkosti prověřil pouze Lapšanský. Středočeši urputnou a poctivou obranou domácím více nedovolili. Při vyloučení Sičáka, který za vražení na hrazení inkasoval dvě plus deset minut pečetil v 58. minutě vítězství mladoboleslavských hokejistů Knotek.