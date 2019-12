Třinec potupil Pardubice, Kladno bez Jágra vedení neudrželo

Hokejisté Třince deklasovali ve 24. kole extraligy Pardubice 7:0 a zastavili svou sérii tří proher. Úřadující mistr položil základ úspěchu už třemi góly v úvodní třetině, zbývající čtyři trefy přidal v rozmezí 43. až 55. minuty. Dvakrát se v utkání prosadil Aron Chmielewski, Rostislav Martynek si připsal gól a dvě přihrávky. Petr Kváča potřeboval na druhou nulu sezony jen jedenáct zákroků.

Domácí od úvodu nešetřili brankáře Kantora, který na jaře slavil s Třincem titul, a jejich aktivita se brzy promítla do skóre. První gól padl už ve čtvrté minutě. Hrehorčák získal v souboji u mantinelu puk pro Martynka, po jehož přihrávce skóroval z mezikruží Krajíček. Domácí poté využili obě přesilové hry díky pěkným kombinacím na jeden dotek, které zakončovali Chmielewski a Stránský.

Pardubice, za které poprvé nastoupil Roman Vlach, se v úvodní třetině na nic extra nezmohly. Jejich zmar podtrhla i situace dva na nikoho, ve které Machalovi utekl puk.

Hostující trenéři stáhli hru od druhé třetině na tři útoky a do první formace posunuli Vlacha. Aktivitou ale dále oplývali Oceláři. Byli si vědomi, že v předchozím domácím utkání ztratili vedení 3:0 se Zlínem. Kantor ale zastavil únik Stránského v oslabení lapačkou a chytil i pokus Musila zblízka. Z ojedinělé šance Pardubic minul Kolář v přečíslení dva na jednoho po přihrávce Vlacha Kváčovu branku.

Třinec kontroloval i v závěrečné třetině vývoj utkání a skóre brzy zvýraznil trefami Martynka a Chmielewského. Pardubice, které v předchozím utkání porazily Plzeň a odlepily se ode dna, působily i nadále odevzdaně. Domácí je potrestali ještě góly Adamského a Draveckého. Pardubice chtěly ve zbytku utkání připravit Kváču o nulu, ale neuspěly. Na střely prohrály 11:41.

Litvínov - Vítkovice 6:2

Hokejisté Litvínova porazili ve 24. kole extraligy Vítkovice 6:2 a opustili poslední místo tabulky. Hosté si připsali pátou porážku v řadě a na 12. místě mají už jen tříbodový náskok na svého dnešního soupeře, který ale odehrál o utkání méně.

Aktivitu domácích v úvodu přibrzdila chyba na obranné modré čáře, po které ve třetí minutě otevřel skóre Lakatoš. Verva byla ale herně lepší a podařilo se jí vyrovnat. Mikuš sice nejprve trefil tyč, poté jej vychytal Dolejš a faul Stránského zabránil ve skórování Gerhátovi, ve 14. minutě se ale již prosadil Jarůšek.

Ve druhé části nebyl tlak Severočechů opticky tak výrazný, dokonce více střel na brankáře měli hosté, Litvínov však byl mnohem efektivnější. Na gól Lukeše po pěkné Petružálkově přihrávce ještě podobně vydařenou akcí Černého se Zdráhalem a Schleissem Moravané odpověděli, na další trefy se jim to ale už nepodařilo. Nejprve Dolejše prostřelil obránce Pavelka, poté se hned po buly prosadil Gerhát.

Ve 43. minutě mohl domácí přiblížit třem bodům osamocený Hübl, Dolejše však nepřekonal. Hosté se tlačili do útoku a snažili se zápas zdramatizovat, po rychlém protiútoku ale inkasovali pátý gól. Třetí branku nedali ani ve dvou přesilových hrách a v samotném závěru naopak ještě jednou kapitulovali.

Sparta vyhrála v prodloužení

Hokejisté Sparty porazili v utkání 24. kola extraligy Zlín 2:1 v prodloužení. Vedoucí tým soutěže si tak připsal již deváté vítězství za sebou. Berani brzy vedli zásluhou Pavla Sedláčka, ale návrat na led brankáři Liboru Kašíkovi nakonec překazili Jiří Smejkal a Lukáš Rousek, který před 10.708 diváky rozhodl v čase 63:29.

Do branky Beranů se po dlouhé době vrátil uzdravený brankář Kašík, který se zranil koncem září po střetu s kladenským Jaromírem Jágrem. Už po 141 sekundách také mohl slavit se spoluhráči vedoucí gól, když se ze středu hřiště prosadil ranou od modré čáry Sedláček.

Následovala série tří vyloučení na straně hostů, ale jedinou větší možnost měl při druhé přesilovce Sukeľ, jenž však minul odkrytou branku. V 19. minutě mohl naopak zvýšit Okál, stavem ale nepohnul. A stejně dopadl krátce před přestávkou také Honejsek.

Ve druhém dějství Pražané přidali. Poté, co se úspěšně vypořádali s prvním oslabením v utkání, dočkali se i vyrovnání. Tomášek předvedl povedenou souhru se Smejkalem, který na konci akce nedal střelou z kruhu Kašíkovi nejmenší šanci zasáhnout.

Domácí pak měli několikrát blízko k tomu, aby vývoj otočili na svou stranu. Jenže Buchetele zkraje 26. minuty nezacílil přesně. Sám před Kašíkem byl později po dobrém napadání spoluhráčů Tomášek, strážci zlínské branky mířil pod ruku, ale ten stihl zareagovat. Až před Kašíka se dokázal protlačit Smejkal, tísněný už však nezakončil.

Dění ve třetí dvacetiminutovce rozproudila Honejskova šance, v níž měl ale poslední slovo domácí gólman Machovský. Na druhé straně následovala souhra Buchteleho s Pechem, jenž dostal rozjetý puk "žabkou" ideálně na hůl, ale když vymýšlel, čím přelstí Kašíka, zatáhl za záchrannou brzdu faulující Okál. Pech i přesto dokázal nebezpečně zakončit, hostující gólman ale zasáhl skvěle lapačkou.

V následné početní výhodě pálil nebezpečně z první Kudrna, Kašík však dokázal kotouč vykopnout. Již v pěti pak zahrozili zlínští útočníci Herman se zakončujícím Fořtem, Machovský se ale nenechal zahanbit. Oba celky pak měly ještě po jedné šanci rozhodnout. Smejkal zblízka minul a Hermanovi do zakončení před odkrytou brankou stihl na poslední chvíli vložit hůl jeden z domácích hráčů.

V prodloužení dělily jen centimetry Zlín od vítězného gólu. Šlahař z kruhu napálil tyčku, odražený puk si vzal Rousek, dostal se do přečíslení se Smejkalem, ale místo avizované nahrávky nakonec sám zavěsil.

Vítkovice vedle páté prohry prodloužily i čekání na tříbodový zisk, naposledy v normální hrací době vyhrály v předešlém souboji s Litvínovem 18. října.

Boleslav stále třetí

Hokejisté Mladé Boleslavi zvítězili ve 24. kole extraligy nad Karlovými Vary 4:2 a díky třetí výhře za sebou zůstávají na třetím místě o skóre za druhým Třincem. Energie potřetí za sebou prohrála a má na kontě z posledních osmi duelů jen dvě vítězství.

První třetina patřila domácímu celku. Hosté se sice dostali do tlaku v úvodní přesilové hře, ale brankář Krošelj nemusel řešit žádný větší problém. Mladá Boleslav pak dvakrát skórovala po rychlém úniku. Do toho prvního vyslal v deváté minutě Stránský Zohornu, který bekhendem otevřel skóre. O tři minuty později projel celé kluziště Skalický a puk si ve snaze o vypíchnutí srazil do vlastní branky karlovarský obránce Eminger a bylo to 2:0.

Domácí nevyužili některé další slibné příležitosti, a tak přišel trest na druhé straně, když na rozdíl jediného gólu snížil na brankovišti důrazný Raška. Karlovarští však nevydrželi na kontakt dlouho. Hned z dalšího útoku totiž vrátil domácím dvoubrankové vedení Zbořil, který využil skvělé přihrávky Skalického zpoza branky.

Další zajímavé věci se udály ve 45. minutě. Nejprve dostal trest do konce utkání po kontaktu s čárovým rozhodčím hostující kapitán Václav Skuhravý, aby následně snížil na 2:3 překvapivou střelou od zadního mantinelu Flek.

V polovině třetí fauloval Ševc Poláka, který ale trestné střílení neproměnil. Brankář Krošelj zasáhl levým betonem. Karlovy Vary přibrzdilo v závěrečném tlaku vyloučení, v němž využil přesilovou hru slovenský útočník Lunter, který v dresu Mladé Boleslavi i v české extralize nastoupil vůbec poprvé.

Kladno bez Jágra neuspělo

I ve třetím zápase po změně trenéra a návratu Libora Zábranského na lavičku dokázali hokejisté brněnská Kometa vyhrát na vlastním ledě. Ve 24. kole extraligy zdolali Kladno 4:1. Hosté přijeli do Brna bez zraněného Jaromíra Jágra a dostali se do vedení v první třetině díky brance Tomáše Redlicha. Domácí ale po vývoj otočili po gólech Lukáše Kucsery a Ondřeje Němce. Výhru v závěrečném dějství pojistili Jan Hruška a Luboš Horký. Kladno prohrálo potřetí za sebou.

Kromě Jágra chyběly Kladnu i další opory v čele s gólmanem Godlou a útočníkem Zikmundem. Jejich absence se ovšem v úvodu na hře nijak neprojevila. Kladno dobře bránilo střední pásmo, nepouštělo Kometu do plánovaného náporu.

A dočkalo se i vedení. Při přesilovce Brna zachytil Redlich špatnou rozehrávku Pyrochty, přečíslení dva na jednoho vyřešil střelou na Vejmelku, kterou brněnský gólman lacino pustil za svá záda. Byla to jediná střela hostí na branku Komety za první třetinu.

Kometu postavil na nohy také gól v oslabení. Na začátku druhé třetiny ujel Kucsera Stachovi s Bílkem a nedal Cikánkovi šanci. Brňané zvýšili důraz, byli aktivnější, rychlejší a odměny se dočkali při hře šesti proti pěti při signalizovaném vyloučení, kdy Němec usměrnil do sítě pokus Kucsery.

Brno ovládlo dění na ledě, ale střelecky se neprosadilo ani ve třech přesilových hrách. Naopak mohlo zase inkasovat. Kladno se nevzdávalo, dokázalo otupit tlak Komety, která ale nakonec nepřipustila drama. Pátou přesilovku, kterou Brňanům nabídlo nesportovní chování kladenského trenéra, využil Jan Hruška, čímž zajistil týmu klidný závěr duelu. Výsledek ještě dovršil Horký.