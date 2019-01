Třinec rozhodl v prodloužení, za Vary debutoval v bráně junior

Hokejisté Třince zdolali v dohrávce 29. kola extraligy Karlovy Vary 4:3 v prodloužení, které ukončil v 63. minutě Tomáš Marcinko. Domácí se díky výhře osamostatnili v čele extraligové tabulky a před druhým Libercem a třetím Hradcem mají dva body náskok. Karlovy Vary naopak pošesté v řadě prohrály. Jednu smolnou sérii však přerušily, a sice proti Ocelářům zabodovaly po sérii sedmi porážek.

Karlovarští na závěr své moravskoslezské šňůry překvapili nejprve nasazením šestnáctiletého gólmana Bednáře a záhy málem i rychlým gólem. Flek prosvištěl už ve druhé minutě po levém křídle, až byl sám před Hrubcem, který ale bravurním zákrokem bekhendový blafák zlikvidoval.

Pak ale zabral i Třinec. Růžička kontroval ranou do tyče a v osmé minutě už mířil do černého v přesilové hře Polanský, který využil šťastný odraz od protihráče a zblízka zvedl puk pod břevno.

Kus štěstí ale přispěl také Energii. Třinecký Galvinš hrubkou v rozehrávce za vlastní brankou nabídl puk Kohoutovi, který vyjel před bránu a bekhendem trefil přesně horní růžek.

Misky vah na stranu favorita ale znovu vzápětí převážil Svačina, jenž zblízka usměrnil za Bednáře Adamského ránu od modré čáry.

Třinec i do začátku druhé části vstoupil lépe. Po Gernátově pokusu podruhé hosty zachránila branková konstrukce, ale na 3:1 zvýšil kuriózním "vlastním gólem" Rachůnek, který v přesilovce při signalizovaném trestu pro Třinec trefil zpětnou přihrávkou přes všechny čáry opuštěnou vlastní klec. Gól byl připsán Rothovi.

Po snadné brance na 3:1 ale domácí polevili a aktivně hrající soupeř se vrátil do hry v sérii čtyř přesilovek. Po výborně sehrané kombinaci Flek střelou o tyč snížil na 2:3 a hosté si vytvořili i další situace k vyrovnání, ale hlavně Balán z mezikruží Hrubce nepřekonal. Povedlo se to až v závěru druhé třetiny Stloukalovi, který zblízka doklepl puk do otevřené brány.

Favorit se nemohl dostat do svého tempa a Vary zkraje třetí třetiny hrozily, ale pak už převládla na obou stranách větší opatrnost. Prodloužení přesto v 58. minutě mohl odvrátit Chmielewski, ale Bednáře dorážkou neprostřelil a stejně záhy dopadl i Cienciala.

V prodloužení měl vítězný gól na holi Šenkeřík, ale tváří v tvář se proti Hrubcovi neprosadil, načež v 63. minutě z perfektně sehraného přečíslení zavěsil Marcinko.