Třinec se vítězně naladil na Spenglerův pohár, uspěl i Liberec

Hokejisté vedoucího Třince porazili ve 28. kole extraligy doma Olomouc 4:2 a vyhráli čtrnáct z posledních patnácti utkání. Oceláři získali klíčový náskok v rozmezí 27. až 36. minuty, kdy na vyrovnávací branku Davida Škůrka odpověděli Ondřej Kovařčík a Marián Adámek. Oceláři se dobře naladili na Spenglerův pohár v Davosu, do kterého vstoupí 26. prosince zápasem proti Magnitogorsku.

Třinec byl v první třetině nebezpečnější a v sedmé minutě se ujal vedení. Krajíčkovu střelu od modré čáry tečoval před brankářem Konrádem Svačina. V dobrých příležitostech se ocitli z domácích ještě Mikulík, Chmielewski nebo Gernát, ale skóre se nezměnilo.

Olomouc, která nastoupila bez svého nejproduktivnějšího hráče Irgla, hrozila spíše střelami z delší vzdálenosti. Burianův pokus jen těsně prosvištěl kolem tyče Hrubcovy branky.

Hosté v prostřední části udeřili ve své první přesilové hře. Trvala jen pět sekund. Po vyhraném vhazování napřáhl Škůrek a jeho projektil od modré čáry skončil až v brance.

Z podobné situace si Třinec vzal zpět vedení. Jeho formace svírala soupeře v pásmu téměř dvě minuty, během nichž navíc hostující Staněk ztratil hůl, takže Kovařčík mohl zblízka dorazit Růžičkovu střelu do prázdné branky.

Potom Bukarts v přečíslení dvou na jednoho trefil Konráda, který vychytal i pokusy Svačiny a Polanského. Domácí ale třetí gól přeci jen přidali po nádherné individuální akci Adámka. Třinecký obránce naznačil zpoza pravého kruhu střelu, obelstil tím Švrčka a následně se trefil do horní části branky. Na druhé straně se dvakrát dostal za třineckou obranu Ostřížek, jenže Hrubec jeho pokusy kryl.

Třinec v závěrečné třetině nebránil náskok. V přesilové hře mohl zvýšit Ondřej Kovařčík a vzápětí trefil Hrňa tyč. Čtvrtý gól dala čtvrtá formace Ocelářů. Chmielewského ránu kryl Konrád ramenem a Dravecký plácl do vyraženého puku, který zaplachtil přesně k tyči. Brankovou konstrukci trefil vzápětí i Růžička.

Hosté ještě zápas mohli zdramatizovat, ve velkém závaru Tomeček se Strapáčem ale i kvůli obětavým zákrokům Gernáta a Adámka puk do branky nedotlačili. Přesto Olomouc snížila, když Mráz dorazil puk po průniku Skladaného. Jinak Oceláři bez problémů kontrolovali zápas.

Liberec potvrdil domácí dominanci

Liberec porazil na svém ledě Pardubice 3:1 a připsali si devátou domácí výhru v řadě. Bílí Tygři uspěli ve vzájemných zápasech poprvé po třech porážkách a drží se na druhém místě tabulky. Naopak poslední Dynamo prohrálo už dvanáctý zápas v řadě.

Gólem a asistencí se na libereckém vítězství podílel Tomáš Filippi. Nejproduktivnější hráč extraligy Marek Kvapil tentokrát v dresu Bílých Tygru vyšel naprázdno a jeho série s alespoň jedním bodem se tak zastavila na 23 zápasech.

Lepší vstup do utkání měl domácí Liberec a Kacetl musel být hned od počátku ve střehu. Nejprve v dobré šanci vychytal Ordoše, následně si na něj nepřišli ani Hanousek se Šmídem. Bílí Tygři však stupňovali svůj tlak a v deváté minutě se dostali do vedení. Stříteského ránu umě tečoval mezi Kacetlovy betony mladík Zachar.

Dynamo mohlo odpovědět hned vzápětí, Perret ale se svým blafákem neuspěl. Poté si Pardubice zahrály přesilovku a po pěkné kombinaci měl vyrovnání na hokejce Kusý. Téměř jistému gólu však zabránil bleskovým přesunem Will.

Do dvougólového vedení tak unikli v úvodu druhé části Severočeši. V signalizované výhodě usměrnil Dohertyho střílenou přihrávku za Kacetlova záda Jelínek. Liberec navíc pokračoval přesilovou hrou a tu dokázal výstavní ranou pod horní tyč využít Filippi.

Také Pardubice se však dokázaly prosadit v početní výhodě, dělovkou bez přípravy snížil Hovorka. Bílí Tygři si mohli vzít tříbrankové vedení rychle zpět, Kvapilovu střelu ale zastavila pouze levá tyč.

Na začátku třetího dějství byl blízko kontaktnímu gólu Rolinek, Will ale svůj tým podržel. Na opačné straně mohl čtvrtou branku domácích přidat aktivní Filippi, tváří v tvář Kacetlovi ale neuspěl.

S přibývajícím časem se Východočeši stále více tlačili do útoku, Mandát ani Hovorka ale Willa nepřekonali. V přesilové hře neuspěl ani z ideální pozice střílející Dušek. K závěrečnému tlaku už však Liberec soupeře nepustil a vítězství si zkušeně pohlídal.

Litvínov odsunul Zlín mimo play-off

Litvínova přehrál na domácím ledě Zlín 5:3. Berani počtvrté za sebou prohráli, Litvínov se radoval z teprve třetí výhry za posledních devět odehraných duelů. Za stavu 3:3 rozhodl zápas bek Jan Ščotka, třemi body za dva góly a nahrávku se pod výhru podepsal útočník Lukáš Válek.

Úvod zápasu byl z obou stran poměrně opatrný. První střelecký pokus si připsal ve třetí minutě Petružálek, ale jeho střela z první Sedláčka pouze vystrašila. Na druhé straně se zapotil i domácí brankář Janus, který po Řezníčkově střele zakročil betonem. V polovině první části našlápl do protiútoku Fořt, krásně zakončil do horního růžku a hosté šli do vedení.

V 15. minutě se o vyrovnání postaral Lukeš, který proměnil trestné střílení chytrou střelou na stojnou nohu zlínského brankáře. Domácí ihned ožili a již za dvě minuty se po krásném Válkově pasu dostal do šance Hübl, pohrál si se Sedláčkem a pohodlně bekhendem zakončil do prázdné branky. Když už se oba týmy chystaly do kabin, vystřelil pouhé dvě vteřiny před sirénou z mezikruží Lakatoš a srovnal skóre na 2:2.

První šanci druhého dějství měl hostující útočník Okál, Janus si chytře povyjel a zmenšil tak střelecký úhel. V 27. minutě vyslal na Sedláčka bombu od pravého mantinelu Lukeš, hostující brankář měl plné ruce a nohy práce, aby puk zastavil před brankovou čárou. V další šanci trefil Válek zblízka pouze výborně chytajícího Sedláčka.

Na druhé straně byl opět aktivní Okál, který se řítil sám na Januse, ten se opět vyznamenal. V 38. minutě Poletín krásnou zadovkou zpoza branky našel Honejska, jenž zblízka nedokázal vstřelit vedoucí branku a tak na druhé straně trestal Válek, který si rychle našel odražený puk od hrazení a Litvínovští šli opět do vedení.

V úvodu závěrečné třetiny hráli hosté 64 vteřin přesilovou hru pěti proti třem, avšak Janus skvělými zákroky svůj tým podržel. V 49. minutě byl už krátký na Fořtovu střelu zblízka a bylo opět srovnáno. Nerozhodný stav vydržel pouhé čtyři minuty - Kašpar geniální zadovkou našel volného Ščotku a ten bez problémů poslal puk do sítě.

Za další tři minuty vyslal Lukeš do šance Válka, ten prokázal zabijácký instinkt a s přehledem zvýšil na rozdíl dvou branek. Litvínov si už cenné tři body pohlídal a navrch se posunul před dnešního soupeře.

Boleslav poprvé v sezoně zdolala Vary

Karlovy Vary nestačily doma na Mladou Boleslav a podlehly jí 1:3. Středočeši na třetí pokus poprvé v sezoně proti Energii skórovali a bodovali. Díky druhé výhře po sobě navíc poskočili do první desítky.

V úvodním dějství byli aktivnějším týmem Mladoboleslavští. Ve čtvrté minutě chybělo jen málo, aby Knotek otevřel skóre, avšak jeho střela jen těsně minula branku domácích. Hosté se ale dočkali na konci deváté minuty po kombinaci dvojice Šťastný, Pacovský, když druhý jmenovaný nadvakrát propasíroval puk za Novotného záda. Ukončil tak 128 minut a 55 vteřin trvající čekání svého týmu na gól vstřelený Karlovým Varům v této sezoně.

Poctivé napadání hostujících hráčů již ve středním pásmu bránilo Energii rozvinout jakoukoliv kombinační akci, natož více ohrozit pozorného Krošelje. Větší příležitost si vypracoval v těchto fázích zápasu jen Gríger, který však zcela osamocen z mezikruží vystřelil vysoko nad hostující branku.

Po střele Pláňka od modré čáry navýšili naopak ve 27. minutě hráči Bruslařského klubu svůj náskok na dvě branky. Zástupcům z lázeňského města se nepodařilo zkorigovat nepříznivý průběžný stav ani při sérii přesilových her. Když už to vypadalo, že se do šaten půjde za dvoubrankového vedení hostů, dostal Západočechy zpět do zápasu jen čtyři sekundy před koncem druhé třetiny za výrazného přispění Skuhravého novopečený reprezentant Beránek.

Od začátku závěrečného dějství indisponovaného Krošelje v brance Mladé Boleslavi vystřídal Kantor, jeho kvality však nebezpečnou střelou z bezprostřední blízkosti prověřil pouze Lapšanský. Středočeši urputnou a poctivou obranou domácím více nedovolili. Při vyloučení Sičáka, který za vražení na hrazení inkasoval dvě plus deset minut pečetil v 58. minutě vítězství mladoboleslavských hokejistů Knotek.

Vítkovice zakončily oslavy výročí vítězně

Hokejisté Vítkovic oslavili výročí 90 let založení klubu vítězstvím 4:2 v dnešním utkání proti Spartě. Domácí hrající v historických retro dresech byli celé utkání gólově popředu a rozdílovou branku zaznamenal Jan Schleiss, který si připsal i jednu asistenci. Vítkovice přehrály Spartu i potřetí v sezoně a proti pražskému klubu zabodovaly pojedenácté v řadě.

Oslavný charakter utkání vzal za své bleskurychle: Už po 26 sekundách byl za faul kolenem u mantinelu vykázán domácí Výtisk na pět minut a do konce zápasu a ve sparťanské přesilovce přiletěly na Bartošáka první jedovaté střely.

Hosté byli v první třetině nebezpečnější a přímočařejší. Bartošák Vítkovice ale držel a v 11. minutě zneškodnil při náporu Vránovy formace příležitosti Buchteleho a následně v početní výhodě i Jarůškův pokus zblízka.

Ke konci první části přišla v přesilové hře i nejsvětlejší chvilka Vítkovic: Tybor chytře vypálil švihem, ale hosty od gólu ochránila tyčka.

Zato do druhé části lépe vstoupily Vítkovice a brzy z toho bylo i vedení. Dej ve 24. minutě tečoval Černého ránu od modré čáry přesně k tyči. Domácí neměli dost a i v dalších minutách soupeři zatápěli, ale další velkou šanci Květoň před nepokrytou bránou neproměnil. Po nevyužité přesilovce skóroval až ve 29. minutě Mrázek, který příklepem překonal Machovského, byť Pražané reklamovali Oleszův faul v brankovišti.

Třetí gól pak měl na hokejce Tybor, jehož sólo a bekhendový pokus ale Machovský zlikvidoval, a těsně před přestávkou oživil naděje Sparty šťastným gólem po teči domácího obránce Blain.

Domácí si však nedrásali nervy a odpovědí byl hned v nástupu třetí gól, který dal po brejku švihem Schleiss. Sparta se zásluhou přesné trefy Buchteleho v 53. minutě znovu na chvíli přiblížila na gól, ale její snahu rychle odrazil brankou na 4:2 Stránský. Necelé dvě minuty před koncem navíc hosté šli po faulu Pecha do čtyř a domácí si výhru v nervózním závěru ohlídali.

Kometa zvládla vyhecovaný duel s Plzní

Kometa Brno porazila Plzeň těsně 3:2. Kometa porazila Plzeň počtvrté za sebou. Západočeši přišli o sérii tří vítězství. Vyhecovaný duel přinesl vedle pěti gólů také 90 trestných minut. Rozhodla ho trefa Martina Dočekala z 29. minuty, kdy domácí forvard zvyšoval na 3:1.

Zápas mezi Kometou a Plzní sliboval ofenzivní hokej. A ten se také od samotného začátku utkání praktikoval. První velkou šanci měli hned v úvodu hosté, po přihrávce Kováře nepřekonal Vejmelku z ideální pozice Stach. Kometě zákrok svého brankáře pomohl, od té doby se domácí dostali do velkého tlaku, který byl korunován krásnou kombinační akcí: Zaťovič našel před bránou Muellera, jehož čtrnáctá trefa sezony poslala Brno do vedení.

Aktivita Komety pokračovala a hosté nevěděli, kam dřív skočit. Běžela devátá minuta a Plekancova formace zatopila Indiánům v předbrankovém prostoru. V něm se nejlépe zorientoval důrazný Zohorna a uklidil puk do sítě. Pro nejmladšího z bratrské trojice to byla vůbec první branka v probíhajícím ročníku.

Na to už se trenér Plzně Ladislav Čihák nemohl dívat a vzal si oddechový čas. Hostům pořádný průvan pomohl, zvýšili tempo a dočkali se kontaktní branky. Od modré čáry napřáhl Jones, Vejmelka nic neviděl a poprvé v zápase lovil puk ze své sítě.

Poté si Indiáni zahráli přesilovku, když Mallet dohrál u hrazení ostrým zákrokem Jonese a vyfasoval souhrnný trest do konce utkání. Početní výhodu měli i Brňané, další střelci se ale do přestávky již neprosadili.

Druhá třetina nabídla znovu pohledný hokej, kterému nechybělo ani jiskření mezi Kovářem, Plekancem a Zaťovičem. Dohrávaly se souboje a bylo patrné, že vzpomínky na jarní bitvy play off tam stále žijí svým životem. Vyhecovaný souboj pro všechny aktéry orámovala 29. minuta, kdy Hruška v osobním souboji přetlačil plzeňského obránce Kaňáka, tím se dostal do střelecké pozice Dočekal a svižnou ranou nedal Frodlovi šanci.

Znovu to bylo o dva góly a znovu tento stav dlouho nevydržel. Denis Kindl si po kombinaci s Vojtěchem Němcem najel mezi kruhy a Vejmelkovi nedal šanci zareagovat. V závěru třetiny mohl bekhendem zvýšit stav Hruška, jenže Frodl jej v jasné tutovce vychytal lapačkou.

Ofenzivní festival před vyprodaným hledištěm pokračoval i ve třetím dějství. Oba gólmani se však činili. Nejprve Frodl po samostatné akci Zaťoviče, který v oslabení pádil sám na plzeňskou branku. Na druhé straně musel Vejmelka čarovat po střele Gulaše. Vůbec největší možnost měl po pasu Dočekala staronový útočník Komety Vondráček. Sám před Frodlem však zakončil jen do jeho výstroje.

Nervózní utkání pokračovalo faulem Vráblíka, který vyvolal emoce na plzeňské střídačce. Na ní neudržel emoce na uzdě asistent Špaček a inkasoval nejprve menší trest a poté i ten větší a musel se odebrat do kabiny. Málo vídaný moment nabídl Brnu hned dvojnásobnou přesilovku pět na tři. V něm Brňané ostřelovali skvěle chytajícího Frodla, jež svůj tým držel v naději na vyrovnání. Hosté zkusili v závěru power play, ale marně.

Hradec rozdrtil Chomutov, Pavelka má druhou nulu

Hradec Králové rozdrtil předposlední Chomutov 5:0. Mountfield tak bodoval s Piráty podvanácté za sebou a z toho devětkrát vyhrál. Gól a dvě asistence si připsal Petr Koukal a tři přihrávky zaznamenal Radek Smoleňák. Gólman Jaroslav Pavelka udržel podruhé v sezoně čisté konto.

Domácí v utkání oblékli symbolické zelené vánoční dresy. První třetinu sice začali šancí hosté, ale puk se po nečekaném odrazu snesl jen na tyč branky, v níž stál gólman Pavelka. Ten tentokrát dostal přednost před Američanem Maxwellem. Hned poté se do tlaku dostali favorizovaní domácí. Ve třetí minutě byl sám před Petersem Koukal, napálil však puk nad bránu.

O tři minuty později už ale Hradci vyšla perfektní akce. Na dlouhou Rosandičovu přihrávku si mezi obránce najel Dragoun a únik proměnil ranou mezi nohy. Mountfield byl aktivnější, další jasné příležitosti si však vypracoval až na konci první části v přesilovce. První formace mačkala Piráty celé dvě minuty, gól mohl dát dvakrát Smoleňák a jednou Zámorský, Peters přesto odolal.

I proto se skóre změnilo až ve 22. minutě. Domácí předvedli perfektní kombinaci - puk šel rychle od Dragouna přes Radovana Pavlíka a Cibulskise až ke střelci Vincourovi, jenž skóroval do prázdné branky.

Od té chvíle se hrálo o zlomový gól. Hradci by přinesl klid, Chomutovu naději. Domácí Smoleňák trefil tyč, hostující Duda mířil po šikovné otočce kolem brány těsně vedle. Mountfield byl nakonec úspěšnější, ve 28. minutě prostřelil Peterse po Smoleňákově přihrávce od zadního mantinelu Koukal. Hosté se nevzdávali, jenže Pavelka chytal velmi dobře, navíc mu po Stránského pokusu pomohla tyč.

Ve třetí třetině nedovolili domácí pochyby, kdo bude vítězem. Ve 44. minutě obral Koukal hosty o puk, Smoleňák přihrál před prázdnou branku Chalupovi, jenž snadno skóroval. O čtyři minuty později Královéhradečtí využili přesilovku, když do horního rohu napálil puk Vincour.