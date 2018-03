Třinecký kouč Varaďa: Kluci makali jako jeden, musím je pochválit

Druhý zápas a druhá výhra. Oceláři z Třince začali semifinále s Hradcem ve velkém stylu a pod Bílou věží domácím hned dvakrát uzmuli triumf. Přestože Východočeši v dalším měření sil zabrali, na svěřence trenéra Václava Varadi to opět nestačilo. Třinecký kouč si tak představení svého týmu hodně pochvaloval. I když upozornil, že soupeř bude ještě hodně kousat. "Kluci se charakterově vydali. Musím je pochválit, makali jako jeden. Ale věřím tomu, že série bude ještě hodně bolet," uvažoval.

Každý byl jiný, ale oba vítězné. Třinec dokázal porazil hradecké lvy i podruhé a odváží si na domácí půdu vedení 2:0 na zápasy. Přestože se mohlo zdát, že na Východočeších zůstane po nevydařeném úvodu ležet pomyslná deka, opak byl pravdou. Domácí Ocelářům slušně zatápěli.

"Myslím si, že první třetina byla hodně vyrovnaná, druhá nám příliš nevyšla a domácí nás hodně zmáčkli. Udělali jsme tři hloupé fauly, které se nám mohly vymstít. Naštěstí jsme to přestáli a do závěrečného dějství zabrali. Kluci se charakterově vydali. Blokovali střely, hráli hokej, vyhazovali kotouče," popisoval průběh duelu pro klubový web lodivod třinecké lavičky.

Jeho tým přestál především spoustu přesilovek soupeře, které třinečtí hokejisté věnovali řadou zbytečných faulů. I oslabení se však jeho svěřencům povedla uhrát bez újmy, stejně jako ve spoustě zápasu v průběhu celé sezony.

"Máme to nějak nastavené. Máme hráče, kteří jsou v oslabeních hodně dobří a dokazovali to v celém průběhu sezony. V oslabeních jsme se ale hodně vydali a síla pak chyběla ve hře pět na pět. Ve třetí třetině jsme proto hru upravili tak, abychom to zvládli," uvedl Varaďa.

Podle jeho slov navíc hodně pomohla i síla v brankovišti. Svému gólmanovi vysekl tu největší poklonu. "Šimon Hrubec nás velmi podržel. Věřím tomu, že v tomhle utkání byl právě on tím rozdílovým hráčem," chválil maskovaného muže.

Neopomněl ale vyzdvihnout zásluhy celého týmu, jenž se o vítězství bil jako tygr. "Výkony kluků mě moc těší. I kdybychom padli, tak bych je pochválil. Protože v obou zápasech makali jako jeden."

Ačkoliv si Oceláři vybudovali pro domácí zápasy slušný náskok, očekává Varaďa ještě hodně velkou bitvu. "Jsme samozřejmě rádi, že vedeme 2:0, tohle jsme si ani nepředstavovali. Veřím tomu, že série bude ještě hodně bolet. Ale start jsme si udělali výborný," uzavřel