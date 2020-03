Tybor: Nechtěl bych hrát o záchranu poslední kolo v Brně

Michal Vondrka patří k hlavním tahounům Pardubic v cestě za záchranou v hokejové extralize. Zkušený útočník bodoval v každém z posledních sedmi zápasů (3+5) a na ledě Třince si při výsledku 3:2 připsal vítězný gól. Pardubice si výhrou udržely dvě kola před koncem základní části tříbodový náskok před posledním Kladnem, které uspělo v Brně.

"Vidíme, že všichni okolo nás vyhrávají a musíme i my. Každý zápas je pro nás psychicky náročný. Ale bojujeme, snažíme se hrát, co umíme. Musíme šlapat dál. Je to furt to samé, máme to ve svých rukách. Zbývají dva zápasy, uvidí se," řekl Vondrka novinářům.

Pardubice minule prohrály v Třinci 0:7 a na led úřadujícího mistra přijely s cílem přežít první třetinu. Po přestávce odskočily na 2:0. "Jsme na tlak nějak zvyklí, zápasy jsou na krev, o všechno. Samozřejmě je pro tým dobré, když se vede o dva góly, ale řekli jsme si, že to je pořád o jeden, pořád jsme hráli naši hru. A výborně zachytal Kantor," pokračoval Vondrka.

Třinec v poslední minutě druhé třetiny snížil, ale Vondrka ze sólového úniku zvýšil v 46. minutě na 3:1. "Hráli jsme trpělivě, i když jsme tam měli pasivnější pasáže. Ale víceméně jsme hráli, co chtěli. Jsem rád, že jsme dali tři góly, kterými jsme odskočili a měli chvíli klid. Škoda, že snížili na 2:3, ale dobře jsme to ubránili," těšilo ho.

Pardubice v závěru utkání zachránilo břevno, které při hře bez brankáře trefil 20 sekund před koncem Vladimír Roth. "Samozřejmě potřebujete i štěstí, patří to k tomu," podotkl Vondrka.

Tybor si pochvaluje diváky

Podobným způsobem se v utkání prosadil i jeho spoluhráč Radoslav Tybor, který také uspěl ze sólového úniku střelou na vyrážečku. Slovenský útočník upravil skóre na 2:0 a klíčových faktorů, které vedly k šesté výhře Pardubic na soupeřově ledě za sebou, našel několik.

"Přežili jsme první třetinu. Tam nás trochu přehrávali a měli šance, které ale náš brankář pochytal. Potom nám pomohlo, že jsme ve druhé třetině šli do dvougólového vedení. Důležité také bylo, že když jsme třicet sekund před druhou přestávkou dostali gól, tak jsme ve třetí zvýšili na 3:1. Zase to sice zdramatizovali, ale udrželi jsme to," řekl.

Tybor vyzdvihl i výkon gólmana Pavla Kantora, který minulý rok slavil s Třincem titul. "Drží nás od chvíle, kdy přišel do brány. Chytá výborně, můžeme se na něj spolehnout," dodal.

Pardubice potřebují k záchraně získat tři body v posledních dvou kolech. "V úterý máme doma Spartu, kterou když zvládneme a věřím, že nás naši výborní fanoušci poženou dopředu, tak bude vymalováno. Poslední zápas jedeme do Brna, tam už bychom o záchranu hrát nechtěli. Pokud to před Brnem nebude rozhodnuté, budou to velké nervy," dodal Tybor.

Pardubičtí si výhru užili s asi stovkou příznivců a vrátili se ještě jednou z kabiny, aby jim poděkovali za podporu. "Na to, že jsme celou sezonu byli poslední a nehráli jsme bůhvíjaký hokej, tak lidí doma chodí osm devět tisíc. Také ven jezdí na všechny výjezdy, hodně nám pomáhají," chválil Tybor.