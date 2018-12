Tygři se loupeží u Pirátů přiblížili Třinci, Zlín přestřílel Hradec

Liberečtí Tygři zvítězili v 29. kole hokejové extraligy na ledě předposledního Chomutova 4:2 a po páté výhře z posledních šesti zápasů se přiblížili na pět bodů vedoucímu Třinci. Piráti si připsal šestou porážku z uplynulých osmi utkání.

Chomutov poprvé nastoupil s ruským obráncem Jegorem Antropovem, který přišel z Chabarovsku z KHL. Po vyrovnaném úvodu utkání si Piráti vypracovali převahu, jenže nevyužili dvě přesilovky krátce po sobě.

Ve 14. minutě hostující Hanousek selhal na konci přečíslení stejně jako v pokračující akci při dorážce Redenbach, takže vzápětí udeřil Chomutov. Z dorážky se prosadil Vantuch. Vedení domácích mohl navýšit Stránský, který ale v úniku nastřelil jen tyč. V 18. minutě Liberec potrestal faul Tomáše Svobody a Kvapil na konci pohledné akce vyrovnal.

Do druhé třetiny vstoupily oba týmy ve čtyřech, ale poté Bílí Tygři využili zkrácenou početní výhodu. Po Birnerově šanci dorazil puk do odkryté branky Lenc. V polovině utkání se domácí ubránili v oslabení a následně zatlačili soupeře. Využil toho v 35. minutě tvrdou ránou Dietz, na něhož pak po individuální akci nenavázal Sklenář.

V úvodu závěrečného dějství Chomutovští nevyužili už čtvrtou přesilovku, ale nadále se prezentovali aktivní hrou. V 52. minutě však Liberec opět těžil z tlaku do brány, když Krenželokovu střelu dorazil Ordoš a poslal hosty znovu do vedení. V závěrečné power play domácích definitivně rozhodl po ubráněném oslabení Ševc.

29. kolo hokejové extraligy Piráti Chomutov - Bílí Tygři Liberec 2:4 (1:1, 1:1, 0:2) Branky a nahrávky: 15. Vantuch (Duda, Tomica), 35. Dietz (Vantuch, Flemming) - 18. M. Kvapil (Filippi, Ševc), 21. Lenc (Birner, Filippi), 52. Ordoš (L. Krenželok), 59. Ševc (L. Krenželok). Rozhodčí: Pavlovič, Hribik - Brejcha, D. Jelínek. Vyloučení: 3:5. Využití: 0:2. Diváci: 4214.

Sestavy: Chomutov: Peters - Flemming, Jank, Knot, Dietz, Valach, Štich, Antropov - T. Svoboda, V. Růžička ml., Koblasa - J. Stránský, Kevin Klíma, J. Sklenář - Duda, Vantuch, Tomica - J. Havel, Klhůfek, Marjamäki. Trenéři: V. Růžička st., Martínek a J. Šťastný. Liberec: Will - Stříteský, Derner, Hanousek, Šmíd, Doherty, Ševc - L. Hudáček, Redenbach, Birner - Lenc, Filippi, M. Kvapil - Valský, P. Jelínek, L. Krenželok - Ordoš, J. Vlach, M. Zachar. Trenéři: Pešán a P. Augusta.



Hokejisté Zlína zdolali ve 29. kole extraligy Hradec Králové 6:4, přestože prohrávali 2:4. Berani se tak radovali z výhry ve vzájemných zápasech nad Mountfieldem poprvé po pěti porážkách. Čtyřmi body za gól a tři asistence k tomu přispěl útočník Jiří Ondráček. Východočeši v soutěži neuspěli poprvé po pěti vítězstvích za sebou, domácí naopak utnuli sérii čtyř porážek.

V páté minutě se sice hosté poprvé radovali, ale podle výroku videorozhodčího Vopelkův pokus stihli domácí odvrátit před brankovou čárou. A tak se ve 12. minutě dostali do vedení Berani, když Poletín po Popelkově přihrávce snadno skóroval. Královéhradečtí hráli v první třetině tři oslabení, přesto dokázali srovnat, když chybu zlínské obrany potrestal na začátku 16. minuty Vincour.

Poklidný hokej pokračoval až takřka do poloviny utkání, dokud domácí nedostali možnost hrát necelou půlminutu přesilovku pět na tři. Vteřinu po návratu prvního z hostujících hříšníků na led využil výhodnou situaci ranou z kruhu pro vhazování Nosek a Zlín opět vedl.

Pak ale přišly tři údery Mountfieldu v rozmezí necelých tří minut. Nejprve srovnal v čase 30:44 Filip Pavlík. O 34 sekund později už Východočeši vedli po trefě Pauloviče. Skvělou pasáž ze strany Mountfieldu pak dokonal dokonce při oslabení Radovan Pavlík, když se dostal do samostatného úniku, překonal Sedláčka a zastavil časomíru na v čase 33:22.

Kdo by čekal, že to hosty posilní, byl na omylu. Berani kontrovali drtivým tlakem, z čehož vyplynulo Popelkovo snížení. Vyrovnat mohl ještě Kubiš, hosté ale těsné vedení do přestávky udrželi.

Třetí část však patřila Beranům. Už v polovině 43. minuty zajistila první zlínská formace vyrovnání, když na konci povedené kombinace byl do prázdné branky zakončující Fořt. Druhý obrat večera byl dokonán ve 48. minutě: Kubiš zachoval před Pavelkou klid a vstřelil pátou branku Beranů.

V 57. minutě přišly divoké chvíle jak na ledě, kde po zranění Gazdy musela krev uklízet rolba, tak v hledišti, kde se strhla hromadná rvačka. Hned poté však Berani potvrdili svou výhru, když přesilovku zakončil gólově Ondráček po parádním pasu Kubiše. Hosté už se ani nedostali ani k závěrečné power play, po přestřelce tak slavil tříbodový zisk Zlín.

29. kolo hokejové extraligy PSG Berani Zlín - Mountfield Hradec Králové 6:4 (1:1, 2:3, 3:0) Branky a nahrávky: 12. Poletín (Popelka), 28. D. Nosek (Freibergs, J. Ondráček), 35. Popelka (Freibergs, Poletín), 43. Fořt (J. Ondráček, Kubiš), 48. Kubiš (J. Ondráček, D. Nosek), 58. J. Ondráček (Kubiš, Freibergs) - 16. Vincour (Vopelka), 31. F. Pavlík (Smoleňák, Zámorský), 32. Paulovič (Miškář, F. Pavlík), 34. R. Pavlík. Rozhodčí: Šír, Hradil - Hlavatý, Polák. Vyloučení: 3:8. Využití: 2:1. V oslabení 0:1. Diváci: 4750. Sestavy: Zlín: J. Sedláček - D. Nosek, Freibergs, Gazda, Žižka, Řezníček, M. Zbořil, Ferenc - J. Ondráček, Fořt, Kubiš - Okál, Lakatoš, Herman - Šlahař, Fryšara, E. Kulda - Popelka, P. Sedláček, Poletín. Trenéři: R. Svoboda a Martin Hamrlík. Hradec Králové: J. Pavelka - Zámorský, Linhart, Graňák, Nedomlel, F. Pavlík, Cibulskis - Smoleňák, Koukal, M. Chalupa - Vincour, Dragoun, R. Pavlík - Paulovič, Bičevskis, Miškář - Vopelka, Cingel, Rákos. Trenéři: T. Martinec a P. Svoboda.





Hokejisté Plzně porazili ve 29. kole Spartu Praha 5:2 a oplatili svému soupeři porážku z jediného vzájemného měření sil v této sezoně. Domácí o své výhře rozhodli především díky dvěma využitým přesilovým hrám. Navíc i nakonec vítěznou trefu zaznamenal v závěru prostřední části Jaroslav Kracík krátce po skončení početní výhody. Pražané zakončili sérii pěti duelů venku a potřetí v řadě nebodovali.

Ve vyrovnané úvodní části hosté nejprve nevyužili přesilovou hru a až po jejím skončení osamocený Klimek na brankovišti nepřekonal vyjetého gólmana Frodla. Domácí zahrozili z rychlého přečíslení, Kracík ovšem nedokázal bekhendem zblízka přehodit levý beton explzeňského Machovského. Sparťanský gólman inkasoval až ve 14. minutě, kdy během početní výhody pět na tři tečoval Gulašovu střílenou přihrávku do sítě Kovář.

Za chvíli mohl po náporu v útočném pásmu zvýšit Kodýtek, zblízka ovšem v dobré pozici neuspěl. Poté Indiáni svojí nedisciplinovaností soupeři nabídli také přesilovku pět na tři, Košťálek však v 17. minutě napálil tvrdou střelou jen pravou tyč plzeňské branky. Po pauze hosté nevyužili ani další přesilovku a naopak zahrozil ve vlastním oslabení nebezpečným pokusem Straka. Krátce před polovinou utkání už po šikovné zadovce Formana zpoza branky vyrovnal přesnou ranou pod břevno Klimek na 1:1.

O pouhých 107 vteřin později ale hostující obránci nechali v mezikruží příliš prostoru Gulašovi, který ve 32. minutě dorážkou vrátil Plzni vedení. Rychle odpovědět mohl aktivní Smejkal, z úhlu však nedokázal přehodit ležícího Frodla a za chvíli jedničku Indiánů neprostřelil ani nekrytý Klimek. Sparťanské ofenzivní vzedmutí ukončily fauly. Gulaš nahozením přes clonící hráče trefil jen břevno, ale krátce po návratu vyloučeného Blaina na led upravil ve 39. minutě Kracík z mezikruží na 3:1.

Na začátku závěrečné třetiny po objetí branky Forman šikovně nabil Pechovi na kontaktní gól, ale záhy se při hře čtyři na čtyři nechal vyloučit Smejkal. Následnou přesilovku ve 44. minutě zužitkoval po ideální přihrávce Kováře ranou z voleje na 4:2 Němec. Hosté mohli zareagovat také v přesilovce čtyři na tři, Pechovu dorážku mířící do odkryté branky ale stačil vyrazit na čáře bruslí mimo Jakub Kindl. Na zvrat už hosté neměli sílu a domácí je aktivním pojetím nepustili do závěrečného tlaku. Navíc ještě uzavřel skóre trefou do prázdné branky Straka.

29. kolo hokejové extraligy HC Škoda Plzeň - HC Sparta Praha 5:2 (1:0, 2:1, 2:1) Branky a nahrávky: 14. Jan Kovář (Gulaš, Kaňák), 32. Gulaš (Indrák), 39. Kracík (Stach, Čerešňák), 44. V. Němec (Jan Kovář, Čerešňák), 60. P. Straka (Eberle) - 30. Klimek (Forman, Smejkal), 42. Pech (Forman, Smejkal). Rozhodčí: Pešina, R. Svoboda - T. Pešek, D. Klouček. Vyloučení: 7:8. Využití: 2:0. Diváci: 7436. Sestavy: Plzeň: D. Frodl - Čerešňák, J. Kindl, Jones, Allen, Kaňák, Vráblík - Gulaš, Jan Kovář, Indrák - Kratěna, Kracík, Stach - D. Kindl, Preisinger, V. Němec - Eberle, Kodýtek, P. Straka. Trenéři: Čihák, Jiří Hanzlík, J. Špaček a Pejchar. Sparta: Machovský - Delisle, Piskáček, T. Pavelka, Blain, De la Rose, Tomáš Dvořák, Košťálek - A. Kudrna, P. Vrána, Buchtele - Forman, Klimek, Smejkal - Rousek, Pech, Kumstát - M. Beran, Sill, Pšenička. Trenéři: Krupp a J. Nedvěd.

Hokejisté posledních Pardubic podlehli doma Litvínovu 2:3 a připsali si třináctou porážku za sebou. Hosty nasměrovala k vítězství vydařená první třetina, kterou ovládli 3:0. Dynamo sice dokázalo ve třetí části dvěma góly zdramatizovat závěr, ale přesto vyšli Východočeši podesáté v řadě bodově naprázdno.

V úvodu zápasu to vypadalo, že vánoční pauza pardubickým hráčům prospěla a že by po 12 porážkách v řadě mohli konečně trýznivou sérii přetrhnout. Nadšení ale Dynamu vydrželo jen chvíli. Marosz neproměnil velkou šanci po svém slalomu obranou, a tak na druhé straně otevřel v sedmé minutě skóre nekrytý Gerhát.

Od té chvíle byla Verva jasně lepší a v první třetině udělala výrazný krok za výhrou. Druhou branku zaznamenal ve 12. minutě Lukeš, který šikovně tečoval Ščotkovo nahození od modré čáry. Několik nadějných šancí pardubický brankář Kacetl pochytal, ale v 16. minutě při přesilovce Vervy už vleže nestačil na tvrdou dorážku Válka.

Ve druhé třetině se hokejisté Litvínova trochu zatáhli, a Dynamo tak mohlo častěji útočit, nicméně ofenzivní zmar posledního týmu tabulky nebral konce. Naději mohl ve 27. minutě vykřesat Skokan, jenže jeho dobře mířený pokus skončil jen na tyči. Ke změně skóre nevedla ani přesilovka Dynama. Solidně zaplněná aréna jinak moc gólových možností neviděla.

Klidný průběh rozčeřil až úvod třetí části. Dynamo okamžitě vlétlo do útoku a Holland po 32 vteřinách zblízka dorazil kotouč za bezmocného Januse. Domácí hráči ožili a při přesilovce ve 48. minutě snížil na rozdíl jediného gólu osamocený Sýkora. Pardubice měly i nadále převahu, ale ke gólovým šancím je obrana Vervy už nepouštěla. Litvínov udržel těsnou výhru i při závěrečné hře Dynama bez brankáře. Domácí kouč Lubina, který mužstvo převzal 3. prosince, tak s týmem ani v pátém utkání na střídačce nedosáhl na body.

29. kolo hokejové extraligy HC Dynamo Pardubice - HC Verva Litvínov 2:3 (0:3, 0:0, 2:0) Branky a nahrávky: 41. Holland (Rolinek, Hovorka), 48. P. Sýkora (Bubela, Kusý) - 7. Gerhát (Suchánek, J. Černý), 12. F. Lukeš (Ščotka), 16. Válek (Porseland, F. Lukeš). Rozhodčí: Hejduk, Kika - Tošenovjan, Špringl. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:1. Diváci: 7898. Sestavy: Pardubice: Kacetl - Holland, J. Mikuš, Trončinský, Děrvuk, Cardwell, Hrabal - Hovorka, Marosz, Rolinek - Horký, Bubela, Kusý - P. Sýkora, Dušek, Skokan - Mandát, Poulíček, Perret. Trenéři: Lubina, Čáslava a R. Král. Litvínov: Janus - Porseland, Ščotka, Piché, Baránek, Suchánek, L. Doudera - J. Petružálek, J. Mikúš, Kašpar - Válek, V. Hübl, F. Lukeš - J. Černý, Gerhát, Trávníček - D. Tůma, M. Hanzl, Jurčík. Trenéři: Razým a Skuhrovec.



Hokejisté Mladé Boleslavi porazili ve 29. extraligovém kole Vítkovice 4:1. Středočeši tak uspěli potřetí za sebou, aniž by ztratili bod. Ostravané nenavázali na předchozí dvě výhry a prohráli šestý z uplynulých osmi duelů. Dvěma góly se pod vítězství Bruslařského klubu podepsal útočník Lukáš Žejdl.

Úvod zápasu se odvíjel ve sváteční atmosféře a oba celky se rozjížděly pomaleji. O něco střelecky aktivnější byli hosté, ale Kantor, který v brance nahradil zraněného Slovince Krošelje, žádnou ožehavou situaci řešit nemusel. V deváté minutě se z ničeho nic sám na domácího brankáře řítil Szturc, svou střelu však namířil jen do Kantorovy výstroje.

V další podobné šanci se ocitl vítkovický útočník o sedm minut později, mířil do stejného místa, tentokrát ale minul branku úplně. Na druhé straně si připsal první velkou šanci Bruslařů Kousal, jenže zblízka mířil jen do připraveného Bartošáka. I ten byl však o chvíli později krátký na střelu Skalického, jehož z protějšího rohu přesně našel pasem Knotek.

Po minutě a pěti vteřinách ve druhé třetině si najel mezi kruhy Žejdl a poslal Mladou Boleslav do dvoubrankového vedení. Hosté si pak zahráli dvě po sobě jdoucí přesilovky, ale Kantor neinkasoval ani v oslabení.

Pak se na ledě přitvrdilo. Domácí obránce Němeček dostal 'desítku' za úder do oblasti hlavy, jeho spoluhráč Pláněk k pětiminutovému trestu za vražení na hrazení inkasoval navrch také trest do konce utkání. Dvojnásobnou přesilovku pak Vítkovice využily zásluhou Szturce. Poměr trestných minut byl po dvou třetinách 43:0.

Mladá Boleslav si první přesilovku zahrála až zkraje třetí části hry. Prosadila se však až z té druhé - při vyloučení Výtiska doplachtil puk z hole Bernada až do branky nic nevidícího Bartošáka. Třetí branka domácí uklidnila a místo hostujícího tlaku v honbě za vyrovnáním byly k vidění šance před vítkovickou brankou. Bartošák v jednom případě musel spoléhat na pomoc horní tyče, ve druhém pak předvedl zákrok maskou. Na střelu Žejdla po Pabiškově přihrávce už byl ale krátký.