Tým potřebuje impuls, říká Šlégr k litvínovskému déjà vu

Měl být trenérem na několik sezon, nedokoučoval však ani jednu. Milan Razým se musel poroučet ze střídačky Litvínova čtyři kola před koncem základní části. Tým opět převezme klubový ředitel Jiří Šlégr, který stejně jako loni bude sledovat závěr sezony ze střídačky. Tentokrát nechce vést staronové svěřence do baráže, ale aspoň do předkola play-off, což je jeho cílem pro zbylé zápasy.

Po roce je to tu zas. Extraligový Litvínov se opět nevyhnul trenérské rošádě v průběhu sezony. Loni předčasně skončil na jeho střídačce Radim Rulík a jeho místo převzal Jiří Šlégr, který udržel s týmem příslušnost k nejvyšší soutěži, když opanoval baráž. Letos přišel stejný zásah v rámci realizačního týmu, poroučet se musel tentokrát Milan Razým. Nyní se olympijský vítěz z Nagana vrací ještě před koncem základní části. Má čtyři zápasy na to, aby dostal Vervu do předkola play-off.

Razým měl být trenérem, který povede tým několik sezon. Nadějný začátek tomu nasvědčoval, jenomže Litvínov postupně začal ztrácet a propadl se až na současnou jedenáctou pozici se ztrátou tří bodů na postupové desáté místo. "Každé odvolání trenéra je těžké rozhodnutí. Člověk si musí být opravdu jistý, že to je správně, jenže postupem času může zjistit, že to tak třeba nebylo. Je to život hokejového trenéra, se kterým se každý kouč musí smířit," řekl Šlégr v rozhovoru pro klubový web.

"Bohužel jsme dnes v situaci, že i když to může vypadat, že je to na poslední chvíli nebo možná pozdě, tak ale nechceme nic neudělat. Teď už hráče nevyměníme, je po přestupních termínech, tak zkoušíme alespoň touto formou dát mužstvu nějaký impuls," podotkl Šlégr. Aby však nebylo pozdě. Loni zabral jeho tým až v průběhu baráže, kdy se nakopl těsnou výhrou v Kladně, to už však olympijský vítěz z Nagana měl za sebou několik odtrénovaných zápasů. Nyní má jenom čtyři na to, aby dostal Litvínov do předkola play-off.

Jestli Šlégr cíl splní, či nikoliv, napoví hodně už středeční dohrávka mezi Spartou a Třincem. Právě Pražané jsou na desátém, posledním postupovém místě s tříbodovým náskokem před Litvínovem, jehož nový kouč všechno k předkolu směřuje. "Musíme se koukat do příštích čtyř zápasů a udělat maximum pro to, abychom vyhráli. Pokud vyhrajeme, máme ještě dobrou šanci, když ne, tak je to vizitka nás všech a musíme si to po sezoně zanalyzovat a říct, jakou cestou se vydáme do příští sezony," uvědomuje si Šlégr.

Velké rozuzlení, jak to nakonec s Litvínovem celé dopadne, přijde zřejmě v nedělním zápase, kdy na domácím ledě přivítá právě Spartu. V případě výhry se předkolu výrazně přiblíží, porážka by naopak poslala Vervu do skupiny o udržení. Jeho prvořadým úkolem je však zmobilizovat síly na poslední čtyři zápasy. Tomu chce Šlégr s novými asistenty Radimem Skuhrovcem a Josefem Beránkem podmínit všechno.

Litvínov oproti loňsku může být v klidu, že v případě účasti ve skupině o udržení se nemusí obávat baráže. Nyní má náskok devatenácti bodů na třináctý Chomutov a po šesti dalších odehraných duelech v play-out pro Vervu sezona skončila.