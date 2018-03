Udrží Litvínov extraligu? Kádr na to máme, tvrdí Šlégr

Letošní rok je pro ně jako z nejtemnějšího snu. Hokejisté Litvínova skončili v základní části na posledním místě, od nebarážové příčky je navíc dělilo propastných jednadvacet bodů. Severočechům se příliš nevyvedly ani duely o umístění, které je definitivně poslaly do boje o holé přežití. Nyní žlutočerné čekají ambiciózní Karlovy Vary a šéf realizačního týmu Jiří Šlégr věří, že jeho hoši tvrdou řež zvládnou. Rozhodovat podle něj budou hlavně individuální výkony.



V sezoně 2014/2015 zvedli hokejisté Litvínova nad hlavy pohár pro mistra nejvyšší české hokejové extraligy, poté přišel patřičný útlum. Ten vyvrcholil během letošní sezony, v níž historický klub naprosto propadl a "završil" ji beznadějně posledním místem v tabulce.

Už před zápasy o udržení navíc bylo prakticky jasné, že si žlutočerní zahrají baráž. Severočechům tak nyní reálně hrozí, že po neuvěřitelných devětapadesáti letech opustí extraligu, což by znamenalo pro už tak sportem nepříliš úspěšný Ústecký kraj velkou pohromu.

Start baráže vyhlíží i Jiří Šlégr, šéf realizačního týmu. Olympijský šampion z Nagana už s Vervou nervózní bitvy o účast mezi elitou jednou zažil a věří, že "Cheza" uspěje i tentokrát. "V baráži se může stát cokoliv, ale musí se tam jít především s bojovností a čistou hlavou," řekl šestačtyřicetiletý bývalý obránce v rozhovoru s ČTK a serverem hokej.cz.

Člen prestižního spolku Triple Gold Club zároveň nabádá své hráče k maximální koncentraci. "Rozhoduje pak individuální přístup jednotlivých hráčů. Každý z nich se musí podívat do zrcadla a pravdě do očí, aby si uvědomil, že hrajeme o všechno. Hráči musí být připravení odevzdat tam maximální možný výkon, kterého jsou schopní. Ale zároveň to celé musí být týmový výkon, protože individuálně to nevyhrajeme," uvedl.

Kvalitu mužstva máme extraligovou, tvrdí bývalý reprezentant

Momentální kádr má podle Šlégra velkou kvalitu, šance na udržení tedy není vůbec malá: "Obehráli jsme hráče, které jsme potřebovali, aby měli na kontě 15 odehraných zápasů, a my tak měli k dispozici dostatečně široký kádr. Myslím, že kvalitu mužstva máme extraligovou. Ani tak moc nejde o to, proti komu budeme hrát, ale je to o tom, jak k tomu přistoupíme."

K úspěchu by měl pomoci pokrok, který pod vedením nového trenérského týmu litvínovští hokejisté v poslední době udělali. "Myslím si, že co se týká systémových věcí, tak tam po tom měsíci a půl výsledek vidíme. Kluci už si to do hlavy uložili a ví, jak to mají hrát. Teď to jen přenést do barážových bojů a vyhrávat," přeje si jihlavský rodák.

Musíme být pozitivní a nepřipouštět si tlak, řekl hlavní kouč

Lodivod žlutočerných také uvedl, že důležitou stránkou bude nepropadat panice a zachovat určitou míru pozitivismu. "Myslím, že cesta k úspěchu je hodně založena na pozitivním myšlení. Dostáváme samozřejmě spoustu otázek, jak to celé dopadne, zda se nebojíme sestupu a podobně. Když budeme ale takhle přemýšlet, tak tomu akorát půjdeme naproti. Snažíme se proto přemýšlet pozitivně," konstatoval.

A tlak? Ten si bývalý poslanec vůbec nepřipouští. "V tomto ohledu jsou na tom všichni stejně. Začínáme od nuly a bude to o tom, kdo to bude chtít víc. Myslím, že naše mužstvo je v tomto ohledu připravené, několikrát jsme se o tom bavili a nechceme určitě tým dostávat pod jakýkoliv tlak," řekl Šlégr.

Mužstvo kolem Michala Trávníčka a Viktora Hübla by měli hnát nejen diváci na Zimním stadionu Ivana Hlinky, ale i fanoušci z různých koutů republiky. "Kamkoliv přijedu, tam jsem se dost setkal s tím, že kdo fandí hokeji, mi říká, ať to zachráníme, že je to pro klub s obrovskou tradicí klíčové. Což je pravda," tvrdí.

První krok k záchraně bude moci jednonásobný šampion udělat už v úterý, kdy jej čeká v rámci "premiérového" barážového mače karlovarská Energie. Kdo nakonec bude působit v příští sezoně mezi ligovou smetánkou a kdo se bude muset smířit s první ligou?