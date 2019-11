Úřadující mistr utrpěl první porážku, Kladno konečně vyhrálo

Hokejisté pražské Sparty zvítězili v 16. kole extraligy na ledě Třince 3:2 a připravili úřadujícímu mistru první domácí porážku v sezoně. Zápas rozhodl v 53. minutě druhým gólem v utkání Jiří Smejkal a Sparta vyhrála v Třinci v základní hrací době po pěti letech. Pražané využili obě přesilové hry, Oceláři vyrovnali zásahy Tomáše Kundrátka, na druhý gól Smejkala již ale nenašli odpověď.

Třinec nastoupil po jasné výhře s Kladnem ve stejné sestavě i v brance s Kváčou, který se musel v úvodní třetině hodně otáčet. Kryl betonem i únik Dvořáčka, Sparta ale svou převahu vyjádřila v přesilové hře vedoucím gólem. Tomášek našel na hranici brankovišti hokejku Smejkala, který doklepl puk do odkryté branky. Stejný hráč mohl z dalšího sóla zvýšit, ale Kváča jeho bekhendový blafák přečetl.

Místo toho udeřilo v osmnácté minutě na druhé straně. Pražanům se nepovedlo v oslabení vyhodit po mantinelu puk, který se překvapivě odrazil mezi kruhy na osamoceného Kundrátka. Třinecký bek šancí nepohrdl a trefil se nad lapačku Sedláčka. Domácí, jejichž trenér Varaďa změnil složení první a čtvrté formace, kam poslal Michala Kovařčíka za Chmielewského, ožili. V přečíslení se ale neprosadili Polanský a později ani Chmielewski.

Sparta byla i ve druhé třetině střelecky aktivnější, Tomášek ale ve dvou šancích nepřelstil Kváču. Pražané šli přesto v polovině zápasu do vedení, když využili i druhou početní výhodu: po Poláškově ráně od modré si puk našel Rousek, který si puk posunul do strany a bekhendem pohodlně skóroval. Oceláři opět vyrovnali díky Kundrátkovi, na kterého po pasu Draveckého zívala odkrytá branka. Gól padl jen dvě sekundy po návratu hostujícího Jurčiny z trestné lavice.

Při Spartě stálo v průběhu třetí třetiny štěstí. Ondřej Kovařčík minul v gólové situaci branku, Douderovu střelu zastavilo břevno. To pobídku Jurčiny od modré čáry tečoval Smejkal a dráhu letu puku ještě změnil i bránící Galvinš. Pražané, kteří dohrávali od druhé třetiny bez obránce po nárazu na mantinel otřeseného Kaliny, si těsný náskok bez problémů pohlídali. Třinci nepomohla ani power play.

Rob dal dvě branky

Hokejisté Plzně porazili v 16. kole extraligy Hradec Králové 4:1 a popáté za sebou bodovali na domácím ledě. Hráči Mountfieldu sice na západě Čech brzy vedli, ale Indiáni do poloviny zápasu skóre otočili. Dvěma góly se blýskl Luboše Rob, který navíc přihrál na vítěznou trefu Milanu Gulašovi. Plzeňský kapitán bodoval již v šestnáctém zápase v řadě a zaznamenal sedmnáctý gól v sezoně. Hosté ukončili čtyřzápasovou bodovou šňůru a v základní hrací době prohráli poprvé po příchodu trenéra Vladimíra Růžičky.

Z opatrného úvodu vybočila šance hostujícího Jergla, který se ve třetí minutě protáhl do úniku a jeho bekhendový pokus zastavila levá tyčka. Na druhé straně zahrozil Kodýtek, jemuž zakončení do odkryté branky překazil Lukeš, zaskakující za nemocnou gólmanskou jedničku Hradce Mazance. V 7. minutě už zaváhání plzeňské defenzivy u pravého mantinelu potrestal Smoleňák, když po ideální přihrávce Chalupy pohodlně otevřel skóre.

Poté se hosté soustředili především na hru dozadu a aktivnější Indiáni se obtížně prosazovali přes střední pásmo. Až v 15. minutě se prokličkoval až mezi kruhy Kracík a jeho nezištnou asistenci podél bezmocného Lukeše proměnil ve vyrovnání na 1:1 Rob.

Krátce po pauze při přečíslení dvou na jednoho po výměně kotouče s Kantnerem Gulaš zblízka nepřekonal Lukeše. Vyznamenal se i jeho protějšek Frodl, když ve 25. minutě při závaru ve svém brankovišti stačil zasáhnout proti dorážce Smoleňáka. V polovině utkání srazil Hradec jeho první trest v utkání, při vyloučení Zámorského se totiž ze svého místa na levém kruhu prosadil tradiční ranou z voleje kanonýr Gulaš.

Následně ve snaze odpovědět hosté více otevřeli hru, Frodl si však poradil s pokusem před brankou nekrytého Perreta a naopak po rychlém brejku Plzně musel Lukeš zlikvidovat střelu Poura. Před druhou sirénou domácí se štěstím přečkali oslabení.

Hradečtí pokračovali v náporu také na začátku závěrečné dvacetiminutovky. Od pohromy uchránil svůj tým jen skvělý Frodl, jenž si poradil s průnikem Smoleňáka i tečí Vincoura. Domácí se probudili až díky početní výhodě. Vlach ovšem po přihrávce Kracíka ve 47. minutě promarnil gólovou příležitost a iniciativu znovu převzali hosté.

Plzeňští vyráželi do rychlých protiútoků. Přečíslení dva na jednoho ještě Gulaš nevyužil, ale v 55. minutě už nahození Budíka protečoval do sítě Rob. Hráči Mountfieldu následně nezvládli přesilovku a při hře bez brankáře už jen Kantner při svém stém startu v extralize upravil na konečných 4:1.

Hráče skolila epidemie

Hokejisté posledních Pardubic podlehli v 16. kole extraligy doma Litvínovu 3:4 a popáté za sebou prohráli. Dynamo se po epidemii střevní chřipky, kvůli které muselo v úterý v Karlových Varech nastoupit s juniory a utrpělo debakl 0:8, představilo už s kompletním kádrem až na zraněné hráče, ale opět neuspělo. V 32. minutě prohrávalo už 0:4 a přes závěrečný finiš na body nedosáhlo.

V dresu vítězů zazářil čtyřmi body za dvě branky a stejný počet asistencí Richard Jarůšek, gól a dvě přihrávky zaznamenal Jakub Petružálek.

Domácí nastoupili aktivně, ale z tlaku podpořeného ještě Jurčíkovým vyloučením branku nevytěžili a Honzík držel čistý štít. V 16. minutě se radoval v oslabení při trestu kapitána Trávníčka Litvínov. Jarůšek sebral puk Kusému a osamocený Petružálek po jeho přihrávce otevřel skóre.

Minutu a půl před koncem úvodního dějství hosté zvýšili naopak v přesilové hře. Eklundův faul potrestal Jarůšek, který z pravé strany z ostrého úhlu překvapil přes obránce pardubického gólmana.

Domácí se nedočkali snížení ani při Baránkově trestu, při kterém uzamkli soupeře. Po skončení přesilovky nevyužil šanci Látal. V polovině utkání se prosadili znovu hosté. Jarůšek předložil při přečíslení puk Heltovi, který jej usměrnil do odkryté branky.

Za 49 sekund to bylo už o čtyři góly a podobně jako u druhého gólu zaváhal Štěpánek. Petružálkovo nahození z úhlu vykopnul před Jarůška, který snadno dorazil puk za jeho záda. V brance pak Štěpánka nahradil Kacetl. V 38. minutě nepřekonal Honzíka ani v přesilovce z dorážky Harju.

Domácí se ale nevzdávali. Po 18 sekundách třetí třetiny se dočkali snížení, když po Tyborově akci a střele sebral Honzíkovi čisté konto z dorážky Kousal.

Ve 44. minutě v oslabení při pobytu Pochobradského na trestné lavici po další Tyborově akci upravil Mandát na 2:4. Po šancích na obou stranách se 37 sekund před koncem při power play radovali z gólu opět domácí díky Mikušovi. V závěru ale Litvínov těsný náskok ubránil.

Kometa prohrála

Kometa Brno prohrála v 16. kole hokejové extraligy s Mladou Boleslav 0:3 a skončila její série šesti vítězství. Zápas rozhodly dva góly Adama Zbořila a jeden Pavola Skalického. V brance hostů udržel první čisté konto v sezoně díky 23 zákrokům Gašper Krošelj. Brno přišlo o první místo v tabulce, kam se vyhoupla Sparta. Druhá je právě Mladá Boleslav, která Kometu porazila posedmé v řadě.

Kometa se pustila do soupeře s vervou, ale narazila na výtečně organizovanou obranu, která bránila modrou čáru a pouštěla domácí do šancí jen sporadicky. Tu jedinou v první třetině měli Plášek s Jenyšem, který ale v přečíslení dva na jednoho vystřelil nad.

Boleslavi stačilo k vedení minimum. Nejprve Vejmelku otestovali Vondrka a Ciencala, aby pak zaváhání brněnské obrany potrestal gólem zblízka Adam Zbořil.

Trápení brněnského celku s neoblíbeným soupeřem pokračovalo i po pauze. Střelecké příležitosti nevyužili Plekanec, který dnes oslavil 37. narozeniny, ani Holík. Ve vyložené pozici minul puk kousek od branky Svačina. Neuspěl ani Orsava při trestném střílení za hození hole brankáře Krošelje.

To už ale bylo za stavu 0:2 poté, co chybnou Štencelovu rozehrávku využil Skalický k rychlému brejku a střelou k tyči nedal Vejmelkovi šanci. Bruslaři tak vytěžili z minima maximum.

Kometě mohl dát naději na bodový zisk jedině rychlý gól, ten ale nepřicházel, na Krošeljovi si znovu vylámal zuby Plekanec. Boleslavi stačila poctivá obrana a tři góly, z nichž ten poslední padl do prázdné branky při power play.

Kladno slaví

Hokejisté Kladna porazili v 16. kole extraligy Karlovy Vary 4:2 a utnuli sérii pěti porážek v řadě. Dvěma góly se na výhře Rytířů podílel Brendan O′Donnell, hned třikrát se domácí střelecky prosadili ve druhé třetině. Kladno se posunulo na 11. místo v tabulce, Energie klesla na čtvrté.

Úvodní třetina začala z obou stran opatrněji. Do první větší šance se dostali hosté, když z levého kruhu pálil nebezpečně Rachůnek. Šanci si připravili také domácí, Jágr se Stachem ale přečíslení dva na jednoho gólově nezakončili.

Do vedení se nakonec dostali hosté, když ve 12. minutě ze samostatného úniku překonal brankáře Godlu útočník Vondráček. Když už to vypadalo, že si hosté udrží do konce třetiny jednobrankové vedení, vyrovnal střelou z voleje k pravé tyči O′Donnell.

Do druhého třetiny vstoupili lépe domácí a hned ve 23. minutě je poslal do vedení svou první brankou v sezoně obránce Barinka. Kladenští byli aktivnější a odměnou jim byl třetí gól, který ve 30. minutě vstřelil opět O′Donnell. Kanadský obránce se zbavil vyjetím z rohu obránce a prostřelil Bednáře.

Hosté poté mohli snížit z přesilové hry, ale proti byl brankář Godla. Místo kontaktní branky navíc Západočeši v početní výhodě sami inkasovali. Chybu Bednáře, jenž se po vyjetí z branky nestačil vrátit zpět mezi tyče, potrestal obránce Lakos. Místo Bednáře následně nastoupil Novotný.

Ve třetí části byli opět o něco aktivnější domácí, ale šance si nevytvářeli. Podobně na tom byli i hosté. Západočechům se navíc ani nedařili přesilové hry, nevyužili ani jednu ze sedmi příležitostí. V 58. minutě snížil na konečných 2:4 z pohledu hostů Šenkeřík.

Rozhodl Birner

Hokejisté Liberce porazili v 16. kole extraligy Vítkovice 3:2 a navázali tak na úterní vítězství na Spartě. Bílí Tygři v utkání prohrávali již 0:2, třemi góly ale dokázali skóre otočit. Zápas rozhodl v 52. minutě Michal Birner. Vítkovice potvrdily, že se jim v Liberci dlouhodobě nedaří. Pod Ještědem prohrály desáté z posledních jedenácti utkání a zůstávají na devátém místě tabulky. Severočeši jsou osmí.

Domácí vstoupili do utkání aktivněji a mohli jít brzy do vedení. Vlach však v samostatném úniku trefil pouze tyč Svobodovy branky. Na druhé straně zahrozil Stránský, Peters byl připraven. První přesilovku zápasu si zahráli Bílí Tygři, nejblíže gólu ale byli ve vlastním oslabení hosté. Proti Romanovi se ale zaskvěl Peters. Skóre utkání se poprvé měnilo v polovině první třetiny. Roman za brankou vymyslel chytrou přihrávku na Deje, který pohotovou střelou poslal Vítkovice do vedení. Vyrovnat mohl Zachar, z dobré pozice však těsně minul. Neuspěl ani Špaček, který před Svobodou tečoval Šmídovo nahození.

Blízko druhému gólu hostů byl v úvodu druhé části Stránský, Peters ale vytáhnul skvělý zákrok. Ve 25. minutě už ale šla Ridera do dvoubrankového vedení, když početní výhodu využil Roman. Severočeši však dokázali rovněž v přesilové hře rychle odpovědět. Po kombinaci s Birnerem prostřelil z mezikruží Svobodu Bulíř.

Domácí kontaktní gól nabudil a najednou jich byl plný led. V polovině utkání Marosz krásně našel před odkrytou brankou Lence, jenž vyrovnal. Liberečtí byli v této fázi hry jasně lepším týmem a zasypali Svobodu sprškou střel. Po obrovském závaru čtvrté formace dostal kotouč až do sítě Kotvan, vítkovický kouč Petr si ale vzal trenérskou výzvu a byl úspěšný. Branka nemohla být uznána pro předchozí postavení jednoho z útočících hráčů v brankovišti.

Také na začátku třetí části pokračoval Liberec ve své aktivitě a tlačil se do útoku. S dobrými šancemi Hudáčka a Birnera si ale poradil Svoboda. V 52. minutě už ale byli Tygři za svou aktivitu odměněni vedoucím gólem. Bulíř s Birnerem si mezi sebou dvakrát vyměnili kotouč a druhý jmenovaný poslal domácí poprvé v zápase do vedení. Vítkovičtí mohli odpovědět v následné přesilovce, domácí se ale výborně ubránili. Liberci poté mohl dodat klid Birner, tváří v tvář Svobodovi však neuspěl. Dvě minuty před závěrečnou sirénou ještě sáhli hosté ke hře bez brankáře, vyrovnání už ale nedokázali.