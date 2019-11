Urputný zápas, uznal Řepík. Program mu nevyhovuje

Sparťanský kapitán Michal Řepík se po neuznané brance z 26. minuty nakonec stal jediným úspěšným střelcem duelu v Mladé Boleslavi, který rozhodl ve prospěch lídra tabulky hokejové extraligy 1:0 po samostatných nájezdech. Ve třetí sérii jako jediný v rozstřelu skóroval a Pražané se po šesté výhře za sebou udrželi v čele i díky zaváhání Třince doma s Karlovými Vary (1:6).

Řepík trefil při nájezdu pravý horní roh branky Gašpera Krošelje. "S trenérem gólmanů Petrem Přikrylem jsme se bavili na střídačce, co udělat. Rozhodl jsem se dopředu pro střelu nad vyrážečku nahoru a povedlo se mi to trefit dobře. Jsem rád, že z toho byl gól," řekl Řepík.

Našel jako jediný recept na slovinského gólmana. Povedlo se mu to i ve hře, ale jeho branka z 26. minuty neplatila, protože po trenérské výzvě Mladé Boleslavi sudí viděli nedovolené bránění brankáři od Lukáše Pecha. "Já jsem to neviděl, ale když se na to koukali, tak věřím tomu, že nějaký kontakt s gólmanem tam asi byl a správně to neuznali. Doufám, že to tak bude," prohlásil sparťanský kapitán.

Získané dva body si Řepík pochvaloval. Sparta porazila Mladou Boleslav počtvrté za sebou, přičemž v minulé sezoně naposledy doma vyhrála 1:0. Stejným výsledkem uspěla i na ledě Bruslařského klubu a v prvním vzájemném duelu tohoto ročníku rovněž v Mladé Boleslavi vyhrála 2:1 v prodloužení.

"Bylo to urputné. Bránilo se z obou dvou stran. Nebylo tolik střel na bránu. Byl to těžký a vydřený zápas. My jsme týden nehráli zápas, taky není jednoduché do toho skočit, ale jsme rádi, že jsme to tady zvládli," prohlásil Řepík.

"Máme takový los, že nemáme do reprezentační pauzy tolik zápasů. Já radši hraju zápasy obden nebo aspoň dvakrát třikrát v týdnu. Ale nedá se nic dělat, na to se nebudeme vymlouvat. Oni hráli dobře, sešly se dva dobré týmy, které dobře bránily. Minulý zápas tady to bylo to samé. Úplně mi to připomínalo ten minulý zápas, kdy se rozhodlo až v prodloužení," uvedl Řepík.

Sparta vyhrála patnáctý z posledních šestnácti duelů. "Občas je to upracované nebo to nevypadá moc hezky, ale takové zápasy jsou a budou třeba v play off. I když to je ještě daleko. Ale jsme rádi, že body sbíráme. Tabulka je nahuštěná, každý bod je pro nás dobrý. Vezeme se na vítězné vlně a chceme v tom pokračovat. To nás tlačí dobře. Jsme jen rádi, že to zatím funguje," pochvaloval si Řepík.