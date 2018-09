Uwe se mnou hodně mluví, chválí lídr Košťálek kouče

Velmi nečekaného lídra kanadského bodování má po čtyřech odehraných kolech hokejová Sparta. Je jím obránce Jan Košťálek, jenž se před sezonou vrátil do klubu, kde hokejově vyrostl, ze zámoří. Třiadvacetiletý pražský rodák si dnes proti Pardubicím připsal druhý vítězný gól po sobě a drží se tak i mezi nejlepšími střelci celé soutěže.

"Jsem rád za to, že mi to tam na přesilovce padá. Ale nebyl to můj vítězný gól, k tomu tam přispěli všichni kluci, co byli na ledě. Máme jasné pokyny střílet a vypadá, že to takhle funguje, takže v tom budu pokračovat. Hlavně, když šlape celý tým," řekl novinářům Košťálek, jenž obstaral už v pátek vítěznou trefu na ledě Plzně.

Čtyři zápasy, tři góly, dvě nahrávky navrch. Taková je zatím bilance hráče, jenž strávil předchozí tři sezony v nižší AHL v dresu týmu Manitoba Moose, ale vytoužené šance v NHL se nedočkal.

"Takovou produktivitu jsem určitě nečekal. Spíš jsem si sám pro sebe říkal, jak to asi začne. Ale vletěl jsem do toho naplno a vypadá to zatím dobře. Na body ale nijak nehledím. A kdyby mi někdo řekl, že po čtyřech kolech povedu produktivitu Sparty, tak bych se jen smál," uvedl Košťálek.

Ofenzivní přínos pro tým je přitom něčím, co v sobě musel předchozí roky potlačovat. "V zámoří po mně chtěli, abych hrál obranný hokej. Takže tady si ofenzivnější styl užívám a jsem moc rád, že mohu i takto pomáhat týmu, aby se nám dařilo," prohlásil Košťálek.

Výhodou pro něho může být v tomto směru i fakt, že oba trenéři Uwe Krupp i Jaroslav Nedvěd jsou bývalí obránci. "Uwe hrál v NHL a snaží se naučit mě, co ještě neumím, hodně se mnou mluví. Jarda si to v zámoří zkusil na farmě, pak hrál dlouho tady, takže v tomto směru je to výborné," pochvaloval si Košťálek.