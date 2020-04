Uzavření extraligy? Bude se o tom diskutovat, potvrdil Král

Prezident Českého svazu ledního hokeje (ČSLH) Tomáš Král očekává, že po předčasném ukončení sezony, ve které se nedohrálo play-off extraligy a neuskuteční se ani mistrovství světa, se opět otevře otázka možného uzavření nejvyšší domácí soutěže. I nadále ale považuje za nejlepší systém s přímým sestupem a postupem, který platí nyní. Král to řekl v rozhovoru s Českou televizí.

"Nikdy jsem se netajil, že jsem pro sportovní stránku věci. Naše prostředí je specifické a je jasně nastavené na postupy a sestupy. Bylo zde x pokusů v nižších nebo juniorských soutěžích, kdy jsme se nechali přesvědčit hlasy z hnutí, a nikdy to nevedlo k cíli, který slibovaly," uvedl Král a poukázal například na první ligu nebo nejvyšší juniorskou soutěž, ze které se v minulosti nesestupovalo. Ke slibovanému vyššímu počtu nasazování mladších hráčů nebo zlepšení tréninkového procesu ale nedošlo.

O možném uzavření extraligy se spekuluje již delší dobu a zástupci některých klubů diskusi otevřeli i v průběhu sezony. "Podobné hlasy z hnutí zaznívají i bez korona krize. Je to často určitá snaha o klid, ale ne pracovní. Osobní. Pokud je totiž sezona jako letos, tak jsou všichni pod obrovským tlakem," připomněl Král dramatickou koncovku základní části extraligy, ve které prakticky až do samotného závěru bojovaly čtyři kluby o udržení mezi elitou.

Král ale připustil, že by mohlo dojít k úpravě hry o sestup a do první ligy by už automaticky nespadl poslední tým základní části. "Určitý systém play-down jsme už navrhovali loni, ale neprošlo to. Osobně se mi nejvíce líbí švýcarský model, kdy týmy hrají play-off o sestup. Sportovně mi to připadá spravedlivější," řekl prezident ČSLH, podle nějž byl ročník 2019/20 sportovně skvělý a současný model je nejatraktivnější. "Jak už jsem ale řekl, podobné diskuze se určitě otevřou, což by se ale stalo i bez krize," podotkl Král.

Předčasný konec sezony bez rozhodujících zápasů bude mít na český hokej ekonomický dopad. Vedení svazu nyní situaci analyzuje, hledá možná řešení a snaží se minimalizovat ztráty. ČSLH například přeložil České hry z dubna na srpen, ani tehdy se ale turnaj Euro Hockey Tour nemusí uskutečnit. "Doufám, že se hrát budou, ale netroufnu si to říct. Ač mě to mrzí, tak jsem pesimista. Snažím se na to koukat reálně," dodal Král, jenž bude v létě obhajovat pozici ve vedení hokejového hnutí.