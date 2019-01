V čem tkví krize Pardubic? Útočník Hovorka má jasno

Krize hokejistů Pardubic je s každým odehraným kolem hlubší. Východočeši v dnešní předehrávce prohráli ve Vítkovicích 1:4 a z posledních osmnácti extraligových zápasů pouze jednou zvítězili. Skleslý byl po utkání především útočník Marek Hovorka, který si nejprve dal vlastní gól a pak neproměnil velkou šanci.

Východočeši se pomalu smiřují s baráží. Na dvanácté Karlovy Vary po dnešku ztrácejí 15 bodů, a to mají o dva zápasy více. "Bojovat samozřejmě budeme. To bychom mohli odevzdat výstroj, kdybychom nebojovali. Na druhou stranu umíme počítat a víme, kam míříme, ale nic nevzdáváme," prohlásil Hovorka, který jako jeden z několika hráčů do týmu přišel teprve přednedávnem.

Čtyřiatřicetiletý slovenský útočník se na ostravském ledě připletl ke dvěma nešťastným okamžikům. Už po 20 sekundách si dal vlastní gól, když před brankou tečoval do vlastní sítě přihrávku vítkovického Olesze. "Myslím si, že jsem byl v místě, kde jsem měl být. Chtěl jsem hrát nahozený puk, ale od špičky se mi to odrazilo přímo k tyčce. Co uděláte? To už je shoda náhod. Tak to prostě je," pokrčil rameny Hovorka.

Za stavu 1:3 mohl v závěru druhé části ještě zažehnout jiskru naděje, ale v přesilovce trefil tyč odkryté branky. "Nebylo to až tak těžké, bylo tam dost místa a z takového úhlu to nebylo. Chtěl jsem to zahrát hned, ale trochu mi ten puk skákal, takže jsem to netrefil ideálně a skončilo to na tyčce. Nebudu se na to ale vymlouvat," doplnil Hovorka.

Podle něj se na týmu projevila nepohoda, která pramení z proher. "Vítkovice nám daly gól z přesilovky, což asi rozhodlo. My jsme z přesilovky gól nedali. Vítkovice mají rychlý přechod z obrany do útoku, jsou silné na puku. Dneska ale byly hratelné. My jsme ale v situaci, v jaké jsme, a nedokázali jsme toho využít. Hlavně nedáváme góly," posteskl si Hovorka.

Pardubice se podle něj musejí v zakončení více tlačit do branky. "V první řadě si k tomu musíme něco říct a trochu změnit přístup. Víc chodit do brány a častěji střílet, protože dáváme strašně málo gólů. Musíme se věnovat i přesilovkám, protože ty rozhodují zápasy," dodal Hovorka.