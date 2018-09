V kabině Sparty se mluví anglicky, občas dojde ale i na překlad

Po ročním trápení za mořem se rozhodl vrátit zpět. Hokejový brankář Matěj Machovský ale nezamířil do Plzně, odkud do USA odcestoval, ale do pražské Sparty, kde podepsal tříletý kontrakt. Pětadvacetiletý gólman se v premiéře před domácími fanoušky blýskl. Zneškodnil 45 střel Hradce a výrazně se podílel na výhře 4:0. Lepší vstup do nové sezony si Pražané po zpackaném loňsku nemohli ani přát.

Návrat do extraligy v dresu Sparty, doma, oslabení tři proto pěti, 45 zásahů a čisté konto. To musel být pro vás dobrý křest ohněm, že?

První zápas, ještě k tomu v O2 areně, byl hodně vyhecovaný. Každý se chtěl ukázat, což bylo trošku stresující. Tím ale, že jsme dávali góly, tak jsme se udržovali v zápase a dotáhli ho do konce. Nula je vždycky fajn, ale zásluha celého týmu, kdyby se nehrálo do obrany a spoluhráči nedali góly, tak žádné čisté konto není.

Lepší návrat jste si ani nemohl přát. Jak byste ho zhodnotil?

Myslím, že povedený, ale musím smeknout před spoluhráči, protože zblokovali mnoho střel, i když jich šlo na mě přes čtyřicet.

Je pro vás výsledek 4:0 nad Hradcem hodně povzbudivý i po skvělé předsezonní přípravě ...

Velké vítězství pro mě i pro nás jako tým. Chtěl jsem mít dobrý začátek do sezony.

Cítil jste formu?

Těžko říct. Forma se buduje v průběhu zápasu. Šlo na mě více střel, tak jsem se rychleji dostal do tempa. Hradec střílel dost, z tohoto pohledu to bylo pro mě jednodušší utkání, ale žádné velké šance neměl.

V kabině je hned osm nováčků, k tomu zahraniční trenér z Německa Uwe Krupp. Jak na vás působí?

Myslím si, že Uwe strhává pozornost na sebe, což je dobré. Umí si s tlakem poradit a řekl bych, že jsme mu to v prvním zápase vrátili.

Jak spolu komunikuje?

Sem tam prohodíme pár slov, ale Uwe ví, co od gólmana chce. Vím, jak on se bude chovat. Dlouho hrál v NHL, takže ví, co chce a od toho se to odpichuje.

A co o přestávkách. Nemáte v kabině problémy s překladem?

Komunikuje v angličtině, ale pokud řekne něco hodně složitého, tak se to musí přeložit, protože někteří kluci neumí tak dobře anglicky. Je to takhle jednodušší a všichni si vyhovíme.

Necítíte se Spartou po loňské neúspěšné sezoně větší tlak?

Musíme jít zápas od zápasu, soustředit se na sebe a ne koukat na to, co se děje okolo, pak můžeme být úspěšní.