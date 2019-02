V Pardubicích roste nový Sýkora. Mladík Machala sestřelil Spartu

Hokejisté Pardubic zlomili sérii sedmi domácích porážek od Sparty a nad tradičním soupeřem vyhráli po čtyřech letech. Dvěma góly k vítězství přispěl dvacetiletý útočník Ondřej Machala, který se po návratu z mistrovství světa juniorů dostal do výborné formy a v momentálně patři mezi nejnebezpečnější útočníky Dynama.

"Po dvacítkách mám sebevědomí úplně jinde. Za pana Holaně jsem se bál hrát s pukem a teď, když puk nemám, tak jsem naštvaný. Chci hrát pořád s kotoučem, snažím se pořád nabízet," uvedl Machala po výhře 4:1.

Člen třetí formace domácích byl nejvýraznější postavou Východočechů a mohl přidat i třetí gól. "Hattrick mě nechci říct mrzí, ale mohl tam být. Bylo by to lepší, ale jsem hrozně rád za výhru," řekl Machala.

Nejvíce si vyčítal samostatný únik ve třetí třetině. "Chtěl jsem zakončovat s hokejkou mezi nohami, ale začal jsem přemýšlet a to je nejhorší, co se může stát. Chtěl jsem hattrick, tak jsem to zkusil na jistotu, ale kousek chyběl," litoval.

Několikrát v zápase předvedl, že má velmi rychlé nohy. Při prvním gólu ve sprintu zcela vymazal obránce Delisleho. "O reprezentační přestávce jsme trénovali v Trutnově, dělali jsme fyzičku a rychlost. Hlavně tedy bruslení, tak se to asi odrazilo i od toho. Ve třetí třetině jsem dokonce hrál ve dvou lajnách, to už byl pěkný záběr," uvedl Machala.

Starším fanouškům Dynama neuniklo, že se Machala v jistých aspektech nápadně podobná pardubickému veteránovi Petru Sýkorovi. Ten také vynikal vysokou rychlostí a v začátcích kariéry rovněž zahazoval spoustu šancí. Časem se z něj ale stal jeden z nejlepších střelců extraligy.

"Petr mi tohle říkal i sám. Musím zlepšit koncovku. Kdybych proměnil vždy alespoň jednu šanci, tak můžu dávat jeden gól každý zápas. Snažím se střelbu zlepšit, po každém tréninku musíme my mladí hráči vypálit 250 kotoučů, tak snad se to brzo zlepší," přál si Machala, který má v této sezoně zatím na kontě sedm bodů za čtyři branky a tři asistence.