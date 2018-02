Vedoucí Plzeň deklasovala Jihlavu, Litvínov uspěl v Chomutově

Plzeňští hokejisté si v utkání 48. kola extraligy s chutí zastříleli a na ledě předposlední Jihlavy vyhráli pětibrankovým rozdílem. Radují se i hráči Zlína, kteří otočili během třetí třetiny zápas v Třinci a udrželi šesté místo v průběžné tabulce. V dalších duelech uspěl Litvínov v Chomutově na nájezdy, Mladá Boleslav nestačila na Hradec Králové, mistrovská Kometa zvítězila ve Vítkovicích a Pardubice zdolaly liberecké Bílé Tygry.

Po prohře ve Vítkovicích (0:3) nemohli v předposledním domácím zápase v základní části proti Plzni nastoupit Zeman, Žálčík ani Hlinka, kteří se přidali k dlouhodobě zraněnému Rabbitovi. Na křídlech čtvrté formace proto nastoupili obránci Půža s Bryhnisveenem.

Už po půl minutě mohla jít Dukla do vedení, jenže Kajínkovu střelu i dorážku Hamilla Svoboda chytil. V polovině sedmé minuty ujel zadákům Plzně Anděl, ale jeho pokus o blafák kryl hostující brankář, který Jihlavě v minulé sezoně pomohl po 12 letech k návratu do extraligy.

Z hostů se v dobré příležitosti ocitl v polovině první části hry Mertl, ale Kořenář jeho střelu kryl. Extraligový nováček opět v domácím prostředí potvrdil, že přesilovky nejsou jeho silná disciplína. Nejenže početní výhodu nevyužil, ale ve 14. minutě dokonce šli hosté ve vlastním oslabení do vedení, když Kratěna propálil z kruhu pro vhazování Kořenáře.

V prostřední části hry hrála Dukla přesilovku v součtu celých osm minut, ale například při čtyřminutovém trestu Jakuba Kindla prakticky vůbec nedokázala ohrozit Svobodovu bránu. Hostující gólman, který se do branky lídra extraligové tabulky vrátil po nemoci, dál deptal domácí tým.

Neuspěl proti němu ani Jiránek, který tváří v tvář napálil puk jen do hrudi bývalého spoluhráče. Do dvoubrankového vedení se hosté dostali na začátku 34. minuty, kdy Mertl z rohu kluziště našel mezi kruhy Indráka, který střelou mezi betony překonal Kořenáře.

V polovině 43. minuty bylo rozhodnuto: Gulaš z mezikruží střelou do horního růžku zvýšil na 3:0. Snížit mohl ve 45. minutě Čachotský, jenž dorážel Svobodou vyraženou střelu, ale přestřelil.

Plzeň si vedení v pohodě hlídala a proti rezignované Dukle přidala ve 49. minutě další gól. branku. Rychlý brejk Plzně 11 minut před koncem se zakončením Denise Kindla ještě Kořenář kryl, ale nedůraz jihlavských obránců mu dovolil naservírovat přihrávku před branku Kracíkovi, který zařídil nejvyšší prohru Jihlavy v této sezoně.

Osm minut před koncem základní doby Zdráhal od modré čáry sestřelil Kodýtka, centr druhého útoku nakonec po zásahu pukem do obličeje opouštěl led po svých až za doprovodu lékařů. Na začátku 55. minuty projel celé hřiště Kracík a ze strany prostřelil Kořenáře. Dukla snížila necelé čtyři minuty před koncem, když Svobodu od modré čáry propálil Stříteský. Konečnou podobu výsledku určil Denis Kindl.

Litvínov ovládl severočeské derby

Hokejisté Chomutova podlehli v 48. kole extraligy v severočeském derby doma poslednímu Litvínovu 3:4 po samostatných nájezdech a promarnili šanci dostat se na pozice pro play off. Piráti se ale i přes prohru posunuli na jedenácté místo před Mladou Boleslav a na desátou Spartu ztrácejí bod.

Verva v utkání třikrát vyrovnala a po sérii třinácti porážek vyhrála podruhé za sebou v nastavení. Vítěznou branku v rozstřelu si připsal slovenský útočník Juraj Mikúš, který v utkání zaznamenal celkem tři body za dvě branky a jednu asistenci.

Po poklidném začátku drobnou převahu získali hosté v početní výhodě, ve které ale neuspěli. Na druhé straně se neprosadil u brankoviště Marek Růžička. Krátce po polovině úvodního dějství si zahrály oba týmy početní výhodu, se skóre se však neměnilo.

V 17. minutě měl na holi gól hostující Kubát, který místo odkryté části branky trefil lapačku Štěpána Lukeše. Vzápětí se radovali domácí a v druhé vystoupení za Chomutov po příchodu z Liberce si připsal první trefu Vantuch, jenž dorazil puk do odkryté branky. Při Flemmingově vyloučení ale 76 vteřin před koncem úvodního dějství vyrovnal Mikúš.

Do druhé části vstoupili lépe Piráti, jelikož od 25. minuty opět vedli zásluhou samostatného úniku Vladimíra Růžičky mladšího. Zvýšit náskok se domácím nepovedlo při Čuttově trestu a Laukovo vyloučení naopak potrestal František Lukeš. Tečoval Mikúšovu ránu za záda svého bratra Štěpána, jehož v nejvyšší soutěži překonal poprvé. Chvilku před koncem druhé třetiny se dostal do brejku Jurčík, který byl ale tísněný a neskóroval.

Jánský mohl v úvodu třetí části poslat svůj celek do vedení, jenomže volného prostoru nevyužil. Krátce poté navíc usedl na trestnou lavici. Dva dvouminutové tresty krátce po sobě však Chomutov nevyužil. Vladimír Růžička zamířil mimo a Poletína vychytal Kantor, jenž poté pokryl i další pokusy.

Pokračující tlak využil v 54. minutě premiérovou trefou v extralize Szathmáry. Za tři minuty se ale po Baránkově střele prosadil z dorážky Doudera a také oslavil svou první trefu v nejvyšší soutěži. Sörvikův faul dvě minuty před koncem základní hrací doby Piráti nepotrestali.

Pětiminutové prodloužení také nerozhodlo a v nájezdech se prosadili jen hostující Mikús a Marek Růžička.

Zlín otočil duel v Třinci

Úvod se nesl ve znamení převahy domácích, ale šance Růžičky, Hrni a Petružálka zneškodnil Kašík. Jejich aktivitu poté zmrazil z ojedinělého protiútoku Šlahař, který zakončil hezkou souhru Zlínských mezi betony gólmana Hrubce a připsal si první trefu sezony. Třinečtí ale zaslouženě - i když se štěstím - vyrovnali. Poprvé v extralize se prosadil Musil, když si jeho střelu srazil do vlastní sítě Ondráček.

Prostřední část začala stejně jako první a šance Ocelářů narůstaly jako houby po dešti. Ujala se ale jen jediná, když kanonýr Růžička využil u zadního hrazení zaváhání Fořta, vybruslil před branku a trefil se přesně nad Kašíkovu vyrážečku. Spoustu dalších ran zlínský gólman kryl, při pokusu Svačiny ho zachránila tyč. Poměr střel po čtyřiceti minutách byl jednoznačný: 28:11.

Hosté sice mohli být rádi, že neprohrávali vyšším rozdílem, ale z jedné nenápadné akce mohli vyrovnat. Matějíčkovu střelu tečoval Bukarts do brankové konstrukce. Po minutě hry ze třetí třetiny se ale Zlín už radoval z gólu. Velký přehled ukázal Bukarts, po jehož křížném pasu střílel v početní výhodě do odkryté branky Honejsek.

Nerozhodný stav vydržel až do času 55:44, i když chvíli předtím z úhlu minul prázdnou zlínskou branku Růžička. Z protiútoku Honejsek našel mezi kruhy osamoceného Šlahaře, který se trefil přesně do růžku. Do rozhozené třinecké obrany, která kvůli zranění kapitána Krajíčka dohrávala na pět hráčů, si ještě našel v závěru cestu ke čtvrtému gólu Ondráček. Zlín tak v Třinci vyhrál v této sezoně i podruhé.

Kometa vyhrála ve Vítkovicích

Bez slovenského olympionika Baranky, marodů Květoně, Tybora či Bartoviče a distancovaného Romana začaly Vítkovice sice nebojácně, ale brzy musely dohánět manko. Mallet se protáhl v sedmé minutě kolem tří vítkovických hráčů a bekhendem přesně zavěsil puk nad Dolejšovo rameno.

Domácí do vyložených šancí pronikali obtížně a Kometa je navíc těsně před koncem první části knokautovala druhým gólem. Po nenápadně vyhlížející akci podél mantinelu dostal puk od Nečase na kruh Hynek Zohorna a pohotovým volejem zvýšil na 2:0.

Chvíle domácích hokejistů přišly v přesilovce na začátku druhé části, ale Langhamer pokusům Koloucha odolal. A pak měly pro změnu několikrát namále Vítkovice. Hosté ale prováhali příležitosti Kratochvíla i Vincoura a těsně před koncem druhé třetiny měli štěstí, že Zdráhal svůj blafák nedotáhl a nezaznamenal kontaktní gól.

Vítkovičtí se horko těžko dostávali proti výborně bránícímu soupeři do stálého tlaku a vyložených šancí. Dej v úvodu třetí části puk za Langhamera nepropasíroval, naopak po Vincourově akci zazvonila za Dolejšem horní tyč a domácího gólmana neprostřelil ani Čermák.

Veškeré úsilí vítkovického týmu přišlo vniveč. Domácí necelých 90 sekund před koncem odvolali brankáře, ale Kometa vítězství uhájila.

Pardubice zdolaly o gól Liberec

Duel měl až do sedmé minuty poměrně klidný průběh, pak ale po nenápadné chybě v domácí obraně trefil Krenželok břevno. Liberec si v první třetině zahrál hned šest minut v přesile jednoho muže, ale nebezpečný nebyl. Naopak po vypršení jednoho z trestů byl ve velké šanci Rolinek. V závěru první třetiny zahodil největší možnost domácích Poulíček, který z mezikruží trefil jen Willa.

Po přestávce si přesilovku zahráli i domácí, přesto remízový stav trval až do 28. minuty, kdy do branky prošla Pyrochtova střela. Krátce nato mohl srovnat Petr Sýkora, jenže jeho střelu zastavila tyč. Dynamo si následně připravilo několik šancí a liberecký brankář měl hodně práce, aby těsné vedení udržel.

To se mu dařilo až do 35. minuty, kdy v přesilovce vypálil Tomášek a kotouč v cestě do branky ještě tečoval Treille. Bílí Tygři si mohli vzít vedení okamžitě zpět, ale Šmíd z dorážky do odkryté části branky trefil jen Kacetlův beton.

Remízový stav nutil oba týmy hlavně k bezchybné defenzívě, a tak se ve třetí třetině na větší šance čekalo. Až přišla 46. minuta a po závaru před Willem dostrkal kotouč se štěstím do branky Beran. Dynamo po vstřeleném gólu ožilo a další šance měli Marosz a opět Beran. Ty sice gólem neskončily, ale domácím se dařilo nepouštět Bílí Tygry do šancí. Výjimkou byla nepřesná střela Bakoše zblízka.

Už tři minuty před třetí sirénou sáhl Liberec ke hře bez brankáře a vynutil si obrovský tlak. Vyrovnání měl na hokejce Kvapil, ale nestihl puk dorazit, poté trefil tyčku Pyrochta. Na druhé straně minul prázdnou branku Tomášek. Domácí s vypětím všech sil těsný náskok a tříbodovou výhru udrželi.

Mladá Boleslav utrpěla prohru v Hradci

Druhý Mountfield se drží nadále o šest bodů za vedoucí Plzní a ještě živí teoretickou naději na zisk Prezidentského poháru pro vítěze základní části.

Domácí museli hodinu před zápasem řešit náhlou nevolnost útočníka Pacovského, a tak se na levém křídle druhé formace od začátku pohyboval obránce Hrdinka. Mladá Boleslav začala aktivně a po sedmi minutách hry byla odměněna úvodní brankou. Puk za Rybárova záda dotlačil ve skrumáži Žejdl.

Podobný závar se konal i při úvodní domácí přesilovce v zápase, tentokrát ale hostující brankář své území uhájil. Hned po skončení početní výhody hosté vyrovnali. Domácí nechali na ose hřiště úplně volného Bednáře, který střelou mezi Maxwellovy betony vyrovnal na 1:1.

Hned v úvodu druhé třetiny pálil nebezpečně hostující Graňák, ale jeho střela se nakonec mezi tři tyče nevešla. Zápas se začal lámat těsně po své polovině. Nejprve potrestali ztrátu Vojtěcha Němce Vopelka s Kukumbergem, o dvě minuty později propadlo do branky nahození Pláňka, které brankář Maxwell vyrazil pouze do jednoho ze svých obránců. Domácí nesložili zbraně a v závěru druhé třetiny si vytvořili tlak a několik slibných šancí, ale Rybár byl vždy na svém místě.

V první šanci třetí třetiny se objevil Bednář, ale tentokrát zvolil střelu nahoru a branku přestřelil. Domácí se snažili dostat do tlaku, ale Hradec si svoje vedení poctivě hlídal a nepouštěl soupeře do větších šancí.

Mladoboleslavští se přeci jen dočkali snížení osm a půl minuty před koncem třetí třetiny. Odražený puk si našel Lenc a proti jeho dorážce už neměl hradecký brankář šanci. Domácí v závěru ještě zkusili hru v šesti bez brankáře, ale vyrovnat se jim už nepodařilo.