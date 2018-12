Velké premiéry. Pardubice s novým koučem, Plzeň s Kovářem

Hokejisty Pardubic čeká v pátek na ledě Karlových Varů premiéra pod novým trenérem Ladislavem Lubinou. Návrat do extraligy si odbude útočník Jan Kovář, jenž po marném pokusu prosadit se do NHL posílil Plzeň, která se představí v Litvínově.

Karlovarští po vítězství nad obhájcem titulu Brnem další dva zápasy doma prohráli bez bodového zisku, ale naposledy uspěli v důležitém utkání v Chomutově. "Musíme makat jako doteď a doufat, že nějaké body ještě posbíráme," přeje si karlovarský útočník Tomáš Mikúš vylepšit bilanci v boji o první desítku před reprezentační pauzou.

Pardubice po osmi porážkách za sebou a posledních pěti zápasech bez bodového zisku mají k dobru na poslední Chomutov jen tři body. Tým převzal jednapadesátiletý Lubina, který bude na střídačce Dynama již potřetí v trenérské kariéře, ale poprvé v roli hlavního kouče.

"Všichni víme, v jak těžké situaci se nacházíme. Ve sportu to nefunguje tak, že se nyní vše obrátí a budeme pouze vyhrávat. Naše působení chceme postavit na tvrdé práci," řekl Lubina, jemuž budou v rolích asistentů pomáhat Petr Čáslava a Richard Král.

Litvínov má stejně jako jeho soused v tabulce Plzeň 34 bodů, minule utnul sérii čtyř zápasů bez bodu vítězstvím 6:2 nad Libercem. "Podařilo se nám proměnit ty šance, které se nám poslední dobou nedařilo přetavit v gól," řekl asistent trenéra Radim Skuhrovec. Verva už se musí obejít bez beka Sörvika, jenž skončil z rodinných důvodů.

Plzeň naopak zařadí do sestavy velkou posilu Kováře. "Shodou okolností můj první zápas za Plzeň byl taky v Litvínově a vyhrálo se, tak doufám, že to zopakujeme. Litvínov je klasický český zimáček, na to se těším. Doufám, že z toho bude vítězství. Ale určitě extraliga nebude lehká," řekl Kovář.

Proti silné Olomouci i s Hermanem

Olomouci přivítá v souboji dvou týmů s aktuální dobrou formou Zlín. Hanáci se po vynikajícím listopadu vyšvihli už na čtvrté místo. Z posledních devíti utkání osmkrát vyhráli a jsou už pět kol neporaženi.

"Víme, že Zlín je taky v laufu, podařilo se jim teď vyhrát tři zápasy. Bude to další těžký soupeř, ale extraliga je tak vyrovnaná, že si zkrátka nevyberete. Chystáme se na jejich bruslivý hokej a musíme být zkrátka lepší než oni," řekl olomoucký útočník Lukáš Nahodil.

Zlín má na kontě tři vítězství v řadě a posun na sedmé místo tabulky. "Tyhle regionální zápasy mívají vždy velký náboj, nejinak tomu bude i nyní," domnívá se zlínský kouč Robert Svoboda. V prvním vzájemném zápase vyhrál Zlín doma 4:0. "Byl to vyrovnaný zápas, měli jsme střelecké štěstí a nesmíme se tím nechat ukolébat," varuje Svoboda. "Olomouc má velmi dobrého gólmana a kvalitní defenzivu, čeká nás těžký souboj," řekl.

Náladu ve zlínské kabině určuje nejen vítězná vlna, ale i prázdná marodka. Po silné viróze už se vrací útočník Jakub Herman.

Liberec zaútočí proti Vítkovicím na sedmou domácí výhru v řadě. "Jde o tým, který praktikuje podobný herní systém. Hrají aktivně, předvádějí moderní hokej. Čekám velmi vyrovnaný zápas," řekl trenér Filip Pešán.

Vítkovice zápolí s malým poklesem formy, čtyři z posledních pěti zápasů prohrály. "Musí to být o nás, o našem přístupu, maximální koncentraci. Víme, že Liberec doma bude hodně tvrdým a těžkým soupeřem, ale my se mu musíme postavit, podat kompaktnější a lepší výkon než proti Boleslavi, vyvarovat se zbytečných chyb," uvedl kouč Jakub Petr.

Třinecká série neporazitelnosti skončila na deseti zápasech. Oceláři však nadále soutěži vévodí s pětibodovým náskokem na Hradec a v pátek navíc hostí poslední Chomutov, na který už vyrukují se staronovou posilou Tomášem Kundrátkem. Chomutov prohrál třikrát za sebou a získal při této sérii jediný bod.

Mladá Boleslav vyhrála v prvním vzájemném utkání doma nad Hradcem Králové 4:1 a uspěla s ním po šesti prohrách. Bude na to chtít navázat i na jeho ledě. Bruslařský klub vyhrál venku tři z posledních čtyř duelů. Podruhé za sebou bude postrádat distancovaného útočníka Jakuba Klepiše.