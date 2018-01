Verva nestačila na Spartu. Kometa utla sérii proher. Vyhráli i indiáni

Hokejisté posledního Litvínova prohráli ve 43. kole extraligy s pražskou Spartou 1:4 a připsali si desátou porážku za sebou. Přerušit sérii neúspěchů nepomohly Vervě ani tři nové posily - obránce Jakub Čutta a útočníci Juraj Mikúš s Markem Růžičkou. Sparta v Litvínově uspěla poprvé od listopadu 2013 po osmi prohrách v řadě. Plzeň si na domácím ledě poradila s Hradcem. Před vyprodanou arénou podlehly Vítkovice Ocelářům z Třince. Jihlava obrala Chomutov a triumfovala podruhé v řadě. Kometa po třech porážkách zabrala a srazila Zlín.

Na lavičce Sparty slavil výhru i bývalý kouč Litvínova Radim Rulík, který v pražském klubu doplnil trenéra Františka Výborného. Nový šéf domácí střídačky Jiří Šlégr s týmem nedosáhl na bodový zisk ani v šestém utkání po změně v realizačním týmu.

Trápící se Litvínov se dostal v úvodní minutě do šance po kombinaci první formace, ale Iberer minul i kvůli Pechově faulu. Přesilovka se ale domácím vůbec nevydařila. Iberer ve středním pásmu rozehrál nepřesně na Hübla a Uher zakončil únik střelou k pravé tyči. Stále ještě v pokračujícím oslabení ujel i bek Ďaloga, ale ztroskotal na Kantorovi.

Další možnost měli Pražané v páté minutě, kdy zakončil bekhendem Pech. Do dvoubrankového vedení se Sparta dostala ve 13. minutě, kdy Hlinka získal puk za brankou a přihrál Kumstátovi, který bekhendovým pokusem překonal Kantora. Šanci snížit měl Hübl, ale neuspěl. Domácí pak odolali v oslabení.

Po 75 vteřinách druhého dějství Sparta získala tříbrankový náskok. Po Vránově přihrávce se zblízka prosadil Buchtele a sudí si jeho gól ještě nechali prověřit u videorozhodčího. Ve 24. minutě na druhé straně ujel po Lukešově přihrávce Gerhát, ale na Aittokallia nevyzrál. Další příležitost hostů měl Buchtele.

Před polovinou utkání přerušil při vyloučení Buchteleho přesilovku faulem Gerhát a Severočeši se pak neprosadili při Černochově trestu. Kantor v 36. minutě odolal při Jarůškově šanci. Při Baránkově pobytu na trestné lavici Litvínov také neinkasoval.

S koncem druhé části byl vyloučen Jarůšek a po 79 vteřinách závěrečného dějství využil početní výhodu Mikúš, který zužitkoval Hanzlovu ideální přihrávku. Sparta si ale náskok hlídala. Domácí se neprosadili při trestech Formana a Pecha, při kterém mohl snížit Hanzl. V 59. minutě dovršil výsledek při Jurčíkově vyloučení Forman.

Vyprodaná vítkovická hala víděla vítězství protivníka z Třince

Vyprodané derby rozjel Třinec v kvapíkovém tempu. Co minuta, to vyložená šance. Hned v prvním střídání neprotlačil zblízka puk do odkryté branky Chmielewski, pak Bartošák perfektně a dokonce nadvakrát kryl sólový nájezd Růžičky. Bartošák na vše sám stačit nemohl a po lavině třineckých útoků ho v třetí minutě chytrou ranou přes obránce překonal Rákos.

Hosté diktovali tempo hry celou první část a kompaktní výkon jim přinášel další možnosti. Za stavu 0:1 sice domácí Kurovský z úhlu trefil tyč, ale mnohem více se musel ohánět Bartošák, který minimálně v případě osamoceného Ciencialy zhatil Třinci další stoprocentní příležitost.

Třinec přesto ještě 43 sekund před koncem první části zvýšil náskok, když se zápěstím nechytatelně k tyčce trefil Petružálek.

Vítkovice se z hostující převahy sbíraly těžce. Navíc ve 24. minutě Třinec podnikl další smrtící kontr a Kovařčík po šťastném odrazu puk pouze uklidil do prázdné branky.

Za stavu 0:3 se do hry naplno opřely i Vítkovice. Elixírem života byl první gól, který Baranka vstřelil s pomocí teče bránícího Adamského dělovým příklepem od modré čáry v přesilovce pět na tři.

Domácí pak začali předvádět přece jen svůj fyzicky náročný hokej a dostávali soupeře do potíží. Chyběl kousek a mohlo to být o gól, jenomže Zdráhalova teč skončila na tyčce a konstrukce pak spasila i Bartošáka po Adámkově ráně.

Třinec si mohl pořádně oddechnout až ve 48. minutě, když Kovařčík mazácky využil trestné střílení za Zdráhalův faul.

Těsná výhra indiánů, výhru režíroval Gulaš

Po opatrném úvodu nechali domácí příliš prostoru Džerinšovi a po jeho ideální přihrávce před odkrytou branku pohodlně otevřel ve čtvrté minutě skóre Bednář. Brzy ale z podobné situace vyrovnal na 1:1 Kantner, jenž zužitkoval přesnou nabídku Mertla zpoza branky. Nejlepší střelec extraligy se vzápětí mohl prosadit po úniku ve vlastním oslabení, v pádu ovšem nestačil přehodit levý beton gólmana Pavelky.

Další početní výhoda už vyšla Východočechům lépe. Pokus Džerinše ještě stačil gólman Svoboda vyrazit, v 16. minutě už však nenápadnou střelou z levého kruhu využil clony dvou hráčů Berger krátce po skončení přesilovky. Necelou minutu před první přestávkou domácí odpověděli při vyloučení Červeného, kdy povedenou ranou bez přípravy srovnal na 2:2 Gulaš.

Na začátku prostřední části si Indiáni vynutili nápor a udeřili i ze své druhé přesilovky v utkání. Ve 26. minutě svižnou střelou z pravého kruhu propálil Indrák Pavelku a toho následně nahradil Rybár.

Z protiútoku Hollweg z mezikruží vypálil nad. Domácí znovu převzali iniciativu, v další početní výhodě Indrák trefil břevno a Rybár si poradil i s dorážkou Gulaše. Na druhé straně Bednář po manévrech v útočném pásmu našel najíždějícího Pláňka, jenž zblízka zakončil příliš slabě.

Po vyrovnání sahali Východočeši během přesilovky v 54. minutě. Odraženou střelu Cibulskise od modré čáry nedokázal v gólové pozici usměrnit do sítě Cingel. Minutová power play hráčům Mountfieldu ke zvratu nepomohla, a tak prohráli teprve podruhé z posledních šesti utkání.

Jihlava opět bodovala, tentokrát porazila Piráty

V dresu Jihlavy poprvé nastoupil Straka, který přišel výměnou za Kubalíka z Plzně. Premiéra na levém křídle druhé formace ale pro Straku nezačala zrovna ideálně. Hamill ve čtvrté minutě v útočném pásmu ztratil puk, hosté podnikli rychlý protiútok a Poletín otevřel skóre.

Chomutov se následně nikam nehnal, bránil už od středního pásma a domácí si s jeho hrou nevěděli rady. V 11. minutě ale u mantinelu fauloval Valach Váňu, kterému způsobil krvavé zranění v obličeji a chomutovský bek byl vyloučen do konce utkání.

Piráti tak museli následně hrát jen s pěti beky, v dlouhém oslabení navíc dvakrát inkasovali. V rozmezí 46 vteřin se prosadili obránci Stříteský a Suchánek.

Hosté srovnali na začátku druhé třetiny, už po 80 vteřinách gólově zakončil individuální akci Koblasa. Domácí záhy dostali možnost získat vedení zpět na svou stranu v početní výhodě, ale Anděl ani Dostálek puk za Lukešova záda protlačit nedokázali. V poslední minutě druhé části byl blízko gólu Poletín, Kořenáře ale tentokráte nepřekonal.

Takticky svázanou bitvu ovlivnila ve třetí třetině častá vyloučení, ale ani jednomu z týmů se početní výhodu zužitkovat nepodařilo. Na konci 51. minuty se těžce zvedal po souboji u mantinelu Smejkal, který se do sestavy vrátil po zranění. Rozhodující branku vstřelil 191 vteřin před koncem utkání Dostálek, který tečoval Kajínkovu střelu od modré čáry. Hosté se pokusili vyrovnat v power play, třetí gól ale vstřelit nedokázali.

Kometa prolomila sérii proher, odnesl to Zlín

V 8. minutě se po chybné rozehrávce Nahodila na modré čáře dostal k puku zlínský útočník Veselý, jenž ale při sólovém nájezdu nepřekonal Čiliaka. Kometě pomohl k získání náskoku důraz útočníka Malleta, jenž vyhrál souboj se zadáky Matějíčkem a Žižkou o nahozený kotouč v rohu kluziště a z jeho přihrávky Vondráček překonal Kašíka. Po vedoucí brance získali Brňané převahu. Obránce Ondřej Němec nastřelil v 15. minutě tyčku a další šance Erata zlikvidoval pozorný zlínský brankář.

Vysoké tempo ve druhé třetině opadlo, oboustranně zvýšená bojovnost se odrazila v nervozitě, šarvátkách a častých vyloučeních. Kometa zvýšila ve 31. minutě svůj náskok z přesilovky, když po přihrávce Erata překonal Kašíka střelou od modré čáry obránce Krejčík. Také Berani se gólově prosadili v početní převaze, ve 38. minutě dal kontaktní gól po vyšachování domácích obránců Okál.

Ve třetí třetině se Zlín pokoušel o zvrat. Nevyužil ale ani jednu ze tří přesilovek. I když si Berani vypracovali střelecké příležitosti, neporadili si s brankářem Čiliakem. Naopak pět minut před koncem zápasu pečetil výhru Komety Ondřej Němec.

Liberec prolomil šňůru porážek, Tygři rozsápali kohouty

První vážnější šanci měli hosté, Strapáč však na Willa nevyzrál. Domácí kontrovali závarem před Konrádem, ale Jašek ani Lakatoš v něm neuspěli. V polovině třetiny pálil tvrdě Lukáš Galvas a Will jeho střelu vyrazil na tyč. Severočeši nevyužili ani několik slibných příležitostí v přesilovkách.

Do druhé části vstoupili aktivněji domácí, ale svou převahu nedokázali vyjádřit gólově. Ve 26. minutě se blýskl pěknou individuální akcí Kvapil, jeho střela se jen otřela o horní tyč Konrádovy branky. Ve 34. minutě začal velký závar před Konrádem Ordoš, ale přes enormní snahu libereckých se puk do branky nedostal.

Bezbrankový stav se změnil až ve 40. minutě, kdy přesilovkový tlak domácích korunoval střelou pod břevno Petr Jelínek a poslal Bílé Tygry do vedení. Konrád inkasoval v čase 39:34.

Třetí třetinu začali přesilovkou hosté, protože v samém závěru byl vyloučen domácí Vlach. Ve velké šanci hostí ale Laš upadl. Po pasáži plné oboustranných nepřesností hosté nevyužili ani další přesilovou hru.

Mnohem lépe s početní výhodou naložili o chvíli později domácí. Po rychlém výpadu Bakoše si na jeho přihrávku před branku sjel Redenbach a usměrnil puk za záda Konráda. Definitivní pojistku na vítězství Liberce přidal v 55. minutě v přesilovce pět na tři Kvapil, jehož střelu si srazil do branky jeden z olomouckých obránců.