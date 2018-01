Videorozhodčí neuznal gól Sparty, Buchtele ho nazval klaunem

Neuznaný gól Jana Buchteleho namíchl sparťanské hokejisty v dnešním utkání v Třinci. Videorozhodčí jeho trefu v 37. minutě doporučil neuznat kvůli kopnutí bruslí, načež po brance Lukáše Krajíčka ze 41. minuty hosté na ledě Ocelářů prohráli 0:1.

Pražané výsledek kvůli kontroverznímu momentu nesli očividně nelibě. "Pokud se mám vyjádřit jenom k této situaci, tak jsem to viděl jednoznačně. Za mě to byl regulérní gól. Nevím, co za klauna tam sedělo nahoře, že to neuznal. Stálo nás to body, stálo nás to zápas. Šli bychom do vedení. Z mé strany určitě jasné pochybení," zlobil se Buchtele.

Buchtele dopravil vyražený puk za Šimona Hrubce z nepřehledné situace na brankovišti. Hosté se hned radovali, ale dlouhá porada sudích s videorozhodčím přinesla změnu. "Myslím si, že aby byl důvod k neuznání, tak by to muselo být evidentní kopnutí z mé strany, což tam nebylo. Kudrna tam výborně pálil, já šel do brány a odrazilo se mi to nějak od těla. I kdyby od nohy. V té rychlosti bych chtěl vidět někoho, kdo by to takhle nasměroval. Za mně jednoznačný gól, dál to nemá cenu rozebírat," přidal Buchtele svůj pohled na věc.

Třinecký gólman si vyčítal, že dorážku Buchtelemu umožnil tím, že kotouč neudržel. "Tam už byla chyba, že jsem to vyrazil a došlo na nějakou konfrontaci s videorozhodčím. Ale věděl jsem, že do toho brzdil, popravdě jsem neviděl opakovaný záznam a dobře to dopadlo. Mám velkou radost, že to neuznali, jinak by se ten zápas mohl odvíjet úplně jinak," uznal Hrubec.

V rychlosti si jen všiml, že sparťanský útočník puk bruslí zasáhl. "Ale nevěděl jsem, jestli do toho kopnul, nebo nekopnul. Ale vím, že kluci v šatně říkali, že tam byl evidentní nějaký pohyb," tlumočil třineckou verzi Hrubec.

Hrubec nakonec v utkání zlikvidoval všech 22 střel a připsal si třetí nulu. Nemohl si ale vynachválit obětavou hru spoluhráčů v poli. "Kluci to perfektně odbránili. Prakticky se Sparta nedostala k žádné střele. Všechno jim to končilo na chráničích nebo na tělech. Kluci mi teď ukázali modřiny a to je to, co dělá tým týmem. A to bylo úžasné," dodal Hrubec.