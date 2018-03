Vítěz bodování Gulaš: Je to týmové ocenění, teď chceme i druhý pohár

Hokejový útočník Milan Gulaš z Plzně sice vynechal ze zdravotních důvodů poslední tři utkání základní části extraligy, přesto suverénně vyhrál kanadské bodování. Dvaatřicetiletá opora nejlepšího týmu dlouhodobé části nasbírala v 48 zápasech 61 bodů za 23 branek a 38 asistencí. Gulaš se tak zároveň stal i nejlepším nahrávačem soutěže.

"Vyhrál jsem poprvé, ale nechci to vztahovat jen na sebe. Je to týmové ocenění. Jedinci vždy vyniknou jen tehdy, když je tým silný a daří se mu," řekl Gulaš ČTK a poukázal na plzeňské výsledky v průběhu sezony. Západočeši vyhráli 35 z 52 zápasů a získali 107 bodů, což je nový klubový rekord.

Velkou zásluhu na jeho individuálním úspěchu měl i centr Tomáš Mertl, s kterým nastupoval. "Bez spoluhráčů jedinec nikdy kanadské bodování nevyhraje," podotkl Gulaš, který si prvního místa váží, ale nepovažuje jej za hlavní v sezoně nebo kariéře. "Koukám na úplně něco jiného a to přichází až teď. Důležitější je týmový úspěch," řekl Gulaš směrem k play off a bojům o titul, které teď Plzeň čekají.

Odchovanec Českých Budějovic se do Plzně vrátil po pěti letech a stejně jako v sezoně 2012/13, kterou ale zakončil v Magnitogorsku, měl průměr více než bod na zápas. "Je pěkné, že to takhle vyšlo, ale je to moje práce. Chodíme na led v těžkých momentech a v sezoně se nám dařilo. Odráželo se to a padalo to tam," pochvaloval si Gulaš.

Při návratu do Plzně doufal, že se mu bude opět dařit. "Zaslouženě jsme si vzali Prezidentský pohár. Teď nás čeká mnohem těžší práce a bylo by hrozně pěkné urvat i druhý pohár," přál si.

Gulaš navíc věří, že hned od začátku pomůže týmu v play off i na ledě. Před začátkem olympiády si poranil koleno a podle prvních prognóz měl být dva měsíce mimo hru, léčba však postupuje rychleji.

"Od prvního dne, kdy se mi to stalo, dělám první a poslední proto, abych byl připravený na patnáctého. Nechci předbíhat, je to ještě předběžné. Snažím se a doufám, že tělo mě pustí k tomu, abych mohl nastoupit k prvnímu zápasu," dodal Gulaš. Plzeň zahájí čtvrtfinálovou sérii ve čtvrtek 15. března.