Vítkovice jsou po výhře nad Kometou druhé. Uspěl i vedoucí Třinec

Hokejisté Vítkovic prolomili sérii nezdarů v utkáních s Brnem a v 36. kole extraligy úřadujícího mistra v Ostravě zdolali 4:1. Vítězný gól dal Jan Výtisk, který skóroval v 28. minutě střelou od modré čáry. Tři body v závěru pojistili Rastislav Dej a v power play Rostislav Olesz. Vítkovice zvítězily nad Kometou po osmi porážkách v řadě a z posledních osmi kol si připsaly sedmou výhru.

Domácí do zápasu vtrhli jako velká voda, ale ztroskotávali na brankáři Vejmelkovi, který musel krýt hlavně Oleszovu bombu. Pak se hra srovnala, ovšem do vedení šly Vítkovice. Zdráhal v 10. minutě parádně vyřešil přečíslení, místo očekávaného zakončení přihrál ještě lépe postavenému Stránskému, který do odkryté branky zavěsil.

Vítkovice odolaly pokusu Štencela, který orazítkoval tyč. Při akci tří proti dvěma zase pohrdl možností zvýšit skóre Dej.

O vyrovnání se ve 23. minutě postaral Baranka, který se dělovkou z voleje trefil nad Bartošákovu lapačku. Po příchodu právě z Vítkovic dal ve třetím zápase v barvách Komety první gól.

Domácí si ale náskok zanedlouho vzali zpátky, když se šest sekund po nevyužité přesilovce trefil od modré čáry Výtisk.

Od té chvíle bylo Brno, které povzbuzovala zhruba tisícovka fandů na tribunách, aktivnější a působilo rozruch v útočném pásmu. Ale Köhler v přesilovce těsně minul, Bartošák vykopl Plekancův pokus, a i když další Köhlerova dorážka prošla gólmanovi za záda, skončila kousek vedle branky. Muellerova rána zacinkala o tyčku, stejně jako pokus domácího Květoně.

Houževnatě válčící Vítkovice držely hubený náskok zuby nehty a z brejků se jim nabízely šance utkání zlomit na svoji stranu. Schleiss ještě z úniku v oslabení přestřelil, ale další výpad dokončil v 52. minutě po vyražené ráně Lva doklepnutím z úhlu Dej.

Hosté už bezmála tři minuty před koncem stáhli z ledu brankáře, ale dřív, než se v šesti dostali do tlaku, přišli o kotouč a Olesz ho z vlastního pásma poslal do prázdné branky.

Plzeň se oklepala z vyřazení z Ligy mistrů

Plzně porazila Hradec Králové 4:0 a připsala si pátou výhru z posledních šesti utkání. Domácí uspěli i díky dvěma využitým přesilovkám. Hosté naopak ve svých šancích neskórovali a plzeňský gólman Dominik Frodl vychytal čtvrtou nulu v sezoně. V domácím dresu se blýskl dvěma trefami Vojtěch Němec.

Po opatrném úvodu přinesla vzruch hra ve čtyřech na obou stranách. Nejprve v dobré pozici neprostřelil z levého kruhu gólmana Maxwella Straka a z protiútoku se dostal do samostatného úniku Bičevskis, ale proti jeho zakončení stačil zasáhnout Frodl. V páté minutě svým vyloučením Gulaš nabídl Hradci přesilovku čtyři na tři, ale bránící trojice odolala.

Hra se poté otevřela a explzeňský Chalupa nenápadnou střelou trefil levou tyčku. Vzápětí si vytvořila tlak elitní plzeňská řada. Maxwell ovšem zastavil šanci Denise Kindla i Jonese. Zaskvěl se i jeho protějšek Frodl, kterého po dalším hradeckém úniku nepřekonal tváří v tvář Dragoun. Naopak 14 vteřin před první sirénou individuální akci Gulaše úspěšně dokončil dorážkou Němec.

Po pauze mohl vyrovnat Chalupa, po dlouhé kličce však minul odkrytou branku. Ve 24. minutě na brankovišti ani nadvakrát neskóroval volný Vopelka. Následně převzali iniciativu domácí, na jejichž pohyb reagovali hosté fauly.

Během čtyřminutového trestu Cingela Východočechy před pohromou ještě uchránila branková konstrukce po střelách Kodýtka s Jonesem. Ve 27. minutě ale nabídl Indiánům přesilovku pět na tři vyloučením Bičevskis a po Kovářově ideální přihrávce pohodlně zvýšil na 2:0 Kratěna.

Šanci odpovědět zahodil v oslabení při přečíslení dvou na jednoho slabě zakončující Dragoun a od poloviny utkání se hosté jen bránili plzeňskému náporu. S vypětím všech sil přečkali gólové příležitosti Němce se Strakou, před druhou přestávkou je neprobral ani oddechový čas.

Na začátku závěrečné třetiny neproměnil svůj únik Straka, ale během následné početní výhody po přesné nabídce Kracíka zpoza branky skóroval podruhé v utkání z mezikruží Němec. Hradečtí zareagovali odvážnější hrou směrem dopředu.

Neujal se však ani přesilovkový pokus Koukala. Domácí už poté kontrolovali své vedení a navíc v 58. minutě po přihrávce Kantnera svým prvním gólem v ročníku upravil Pour na konečných 4:0.

Hanáci na Boleslav umí

Olomouc vyhrála na ledě Mladé Boleslavi 4:1, zdolala ji popáté za sebou a ukončila sérii čtyř porážek. Dvěma góly se o to zasloužil Petr Strapáč. Středočeši neuspěli po třech výhrách.

Hosté vstoupili do utkání aktivně, přibrzdilo je ale Švrčkovo vyloučení, které navíc domácí přetavili ve vedoucí gól. Vondrka trefil tyč, Tomáš Knotek ale deset sekund před plánovaným návratem olomouckého beka na led zakončil do odryté branky.

Olomoučtí hokejisté pokračovali v sympatickém výkonu a Jergl ve 12. minutě vyrovnal. Středočeši poté zahrozili v další přesilové hře, na konci první třetiny ale podruhé inkasovali. Burianovu příležitost ještě Krošelj stihl zlikvidovat, pohotově dorážející Strapáč mu o pár sekund později nedal šanci.

Ve druhé části se Olomouc již více zaměřila na obranu, navrch však měla zejména díky početním výhodám. Středočeši hráli v oslabení čtyřikrát, gól ale nedostali. V největších šancích Krošelj vychytal Ostřížka, osamocený Jan Knotek střílel vedle. Prakticky jedinou příležitost domácích měl Flynn, brankář Lukáš jeho brejk zlikvidoval.

Domácí se tlačili za vyrovnáním, ale výborně bránící hosté s pozorným Lukášem jim toho moc nedovolili. Naopak sami hrozili z rychlých protiútoků. Jergl svou šanci po chybě domácích hokejistů v rozehrávce ještě neproměnil, ale Strapáč ve 48. minutě již ano a přiblížil Hanáky k výhře. Zmar Mladé Boleslavi dokonal vlastní gól Šťastného při power play.